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 Во Львове задержан посредник, который обещал передать судьям одного из судов $2 тысячи взятки. ФОТОрепортаж

Во Львове сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции и Львовской городской прокуратуры №3 задержали посредника, который получил 35 тысяч гривен взятки, для ее передачи судьям одного из судов области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская.

По ее словам, задержанный, который ранее работал помощником судей в Винницкой области, вымогал от гражданина Украины две тысячи долларов США для последующей их передачи в качестве неправомерной выгоды судьям одного из судов. За эти деньги должен был быть решен вопрос об отмене постановления о наложении на гражданина административного правонарушения за нарушение таможенных правил и возвращении транспортного средства на иностранной регистрации.

"Злоумышленник был задержан при получении 35 тысяч гривен. Также установлено, что он находится в международном розыске как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовному производству, открытому по факту совершения разбоя. Кроме того, во время задержания он предоставил поддельный паспорт, оформленный на ранее скончавшегося гражданина", - рассказала Калиновская.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению дополнительных фактов получения задержанным денегза содействиев решении аналогичных вопросов в других регионах страны, в частности в Киеве и Житомирской области.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция разоблачила декана одного из факультетов ДонГТУ в регулярном получении от студентов взяток. ФОТО

Во Львове задержан посредник, который обещал передать судьям одного из судов $2 тысячи взятки 01

Во Львове задержан посредник, который обещал передать судьям одного из судов $2 тысячи взятки 02

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Во Львове задержан посредник, который обещал передать судьям одного из судов $2 тысячи взятки 03

Во Львове задержан посредник, который обещал передать судьям одного из судов $2 тысячи взятки 04

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сэр гей васильевич ... передаст )))) или уже не передаст ? ))
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Так за шо взяли...за взятку? Или за то что собирался скрысятничать у судей? Тема не раскрыта.
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На таком уровне и такой мизер? Видать похудело дворянство? "задержали посредника, который получил 35 тысяч гривен взятки, для ее передачи судьям одного из судов области."

Видать уже и жизнь не та и прыть не та. Уже на взятки бабло - закончилось? Скоро - "борзыми щенками?"
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да это не взятка была ))) это было бабло что бы поляну в ресторане накрыть, всего то навсего )))
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что бы за скромным ужином обсудить реальную суму взятки.
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Лучше расскажите нам об обнаружении мамонта честного судьи.

ЗЫ Должен выглядеть примерно такВо Львове задержан посредник, который обещал передать судьям одного из судов $2 тысячи взятки - Цензор.НЕТ 7221
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо Львове задержан посредник, который обещал передать судьям одного из судов $2 тысячи взятки. ФОТОрепортаж
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