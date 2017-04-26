 Во Львове задержан посредник, который обещал передать судьям одного из судов $2 тысячи взятки. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская.
По ее словам, задержанный, который ранее работал помощником судей в Винницкой области, вымогал от гражданина Украины две тысячи долларов США для последующей их передачи в качестве неправомерной выгоды судьям одного из судов. За эти деньги должен был быть решен вопрос об отмене постановления о наложении на гражданина административного правонарушения за нарушение таможенных правил и возвращении транспортного средства на иностранной регистрации.
"Злоумышленник был задержан при получении 35 тысяч гривен. Также установлено, что он находится в международном розыске как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовному производству, открытому по факту совершения разбоя. Кроме того, во время задержания он предоставил поддельный паспорт, оформленный на ранее скончавшегося гражданина", - рассказала Калиновская.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению дополнительных фактов получения задержанным денегза содействиев решении аналогичных вопросов в других регионах страны, в частности в Киеве и Житомирской области.
795 6
Материалы по теме: Взяточники
Полиция разоблачила декана одного из факультетов ДонГТУ в регулярном получении от студентов взяток. ФОТО(5)
Чиновник "Укрпочты" на Хмельнитчине вымогал у предшественницы 4 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО(5)
Чиновник на Хмельнитчине попался на получении 25 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО(7)
В Днепропетровской области полиция раскрыла схему безосновательного предоставления группы инвалидности участникам АТО. ФОТО(15)
Разговоры Садового якобы о "мусорной блокаде" – это попытка перевести тему исключительно в политическую плоскость(0)
СБУ задержала на взятке завотделением областной больницы в Ивано-Франковске. ФОТО(23)
Директора института психологии Академии педагогических наук Украины задержали на взятке $5 тысяч, - прокуратура. ФОТО(49)
Ответить
Ответить
Видать уже и жизнь не та и прыть не та. Уже на взятки бабло - закончилось? Скоро - "борзыми щенками?"
Ответить
Ответить
Ответить
мамонтачестного судьи.
ЗЫ Должен выглядеть примерно так
Ответить