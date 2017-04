 Голландский журнал сообщил о продаже пентхауза мужа дочери Путина. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , со ссылкой на Дождь, об этом написал голландский журнал Quote.Объявление о продаже квартиры появилось на голландском сайте продажи недвижимости funda.Объявление о продаже было опубликовано 24 апреля. Речь идет о пентхаусе площадью 700 квадратных метров с террасой на крыше в 150 квадратных метров и подземной парковкой на пять мест. В объявлении написано, что продавец ждет "серьезных покупателей". Всего в доме 12 комнат, из них - шесть спален. Судя по фотографиям, некоторые помещения еще не отремонтированы.Журнал The New Times называл Марию Фаассен старшей дочерью Путина, Reuters писало со ссылкой на западные и российские СМИ, что она замужем за голландским предпринимателем Йорритом Йост Фаассеном. Выставленная на продажу квартира принадлежит Йорриту Фаассену, следует из выписки из голландского реестра (есть в распоряжении Дождя). Из документа следует, что он приобрел недвижимость в 2009 году.Первым о том, что Фаассен живет в голландском городе Ворсхотен написал журналист Силван Схоновен. В интервью GQ в июне 2013 года он рассказал , что узнал об этом от "надежного источника", и это подтвердили местные жители. The New Times писал, что старшая дочь Путина Мария четыре раза меняла фамилию. В 2011 году она под фамилией Воронцова окончила факультет фундаментальной медицины МГУ, после чего поступила в аспирантуру Эндокринологического научного центра (ЭНЦ) Минздрава.Ее муж Йоррит Фаассен в 2006 году приехал в Россию и через год получил должность директора по развитию бизнеса в "Газпроме", пишет журнал. В это время он уже был знаком с Марией, но когда они поженились, The New Times не уточняет. В 2010 году у Фаассена случился конфликт с банкиром Матвеем Уриным, чьи охранники избили его. Охранники Урина после этого сели в тюрьму. У девяти банков, связанных с Уриным, отобрали лицензии.В Кремле отказались комментировать расследование The New Times о старшей дочери Путина. "Мы традиционно не комментируем никакие темы, никакие сообщения, в которых утверждается, что эти сообщения имеют отношение к семье президента", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.