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Все про:Нидерланды (704) Путин (23676)

 Голландский журнал сообщил о продаже пентхауза мужа дочери Путина. ФОТО

Муж дочери президента России Марии Фаассен продает свой пентхаус в голландском городе Ворсхотен за 2,9 миллиона евро.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Дождь, об этом написал голландский журнал Quote.

Объявление о продаже квартиры появилось на голландском сайте продажи недвижимости funda.

Объявление о продаже было опубликовано 24 апреля. Речь идет о пентхаусе площадью 700 квадратных метров с террасой на крыше в 150 квадратных метров и подземной парковкой на пять мест. В объявлении написано, что продавец ждет "серьезных покупателей". Всего в доме 12 комнат, из них - шесть спален. Судя по фотографиям, некоторые помещения еще не отремонтированы.

Читайте на Цензор.НЕТ - Где и с кем живут дочки Путина

Голландский журнал сообщил о продаже пентхауза мужа дочери Путина 01

Голландский журнал сообщил о продаже пентхауза мужа дочери Путина 02

Голландский журнал сообщил о продаже пентхауза мужа дочери Путина 03

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Журнал The New Times называл Марию Фаассен старшей дочерью Путина, Reuters писало со ссылкой на западные и российские СМИ, что она замужем за голландским предпринимателем Йорритом Йост Фаассеном. Выставленная на продажу квартира принадлежит Йорриту Фаассену, следует из выписки из голландского реестра (есть в распоряжении Дождя). Из документа следует, что он приобрел недвижимость в 2009 году.

Первым о том, что Фаассен живет в голландском городе Ворсхотен написал журналист Силван Схоновен. В интервью GQ в июне 2013 года он рассказал, что узнал об этом от "надежного источника", и это подтвердили местные жители. The New Times писал, что старшая дочь Путина Мария четыре раза меняла фамилию. В 2011 году она под фамилией Воронцова окончила факультет фундаментальной медицины МГУ, после чего поступила в аспирантуру Эндокринологического научного центра (ЭНЦ) Минздрава.

Ее муж Йоррит Фаассен в 2006 году приехал в Россию и через год получил должность директора по развитию бизнеса в "Газпроме", пишет журнал. В это время он уже был знаком с Марией, но когда они поженились, The New Times не уточняет. В 2010 году у Фаассена случился конфликт с банкиром Матвеем Уриным, чьи охранники избили его. Охранники Урина после этого сели в тюрьму. У девяти банков, связанных с Уриным, отобрали лицензии.

В Кремле отказались комментировать расследование The New Times о старшей дочери Путина. "Мы традиционно не комментируем никакие темы, никакие сообщения, в которых утверждается, что эти сообщения имеют отношение к семье президента", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Это готовность под чистовую отделку. Новый хозяин уже сам подберёт абои-с-котегами-и-цвяточками.
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Какая безвкусица. И на ряду с миниатюрными домиками прям на берегу озера стоит эта "дура", как бы не дочь Путина владеет всем этим проектом.
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Всё трындёж. Я в прошлом году был в Нидерландах и никакого Фаассена там не видел.
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А я не был в Голландии и тоже его не видел. Вот зараза, как маскируется.
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Налетай, воронье!
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это все, что ты способен умного сказать? Ну-ну....
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Подумаешь сенсация...
Вероятно там даже не жил никто.
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Да нафик ей пентхаус, ее скрепы тянут домой, к петуху из говна.
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таки да, шо они какие-то нищеброды ,чтобы жить в каком-то вонючем пентхаузе?
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Муж дочери Пукина - это должность агента КГБ с позывным "муж"!
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а пентхауз,я так понимаю-это расейская изба-пятистенка?
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что это значит? ну продал он его и что? выдворяют шлюшку?
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а когда будут продавать дочь путина ? я по дешевке приобрел бы, на попользоваться.
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йа йа, кайне фройляйн гефикт анален, йа ! шранкель ! кайне шпацирен ! иш камин йййааааа ! дас ист фантастиш !!!

))))
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сцуко мля, криза і до лічинки хуйла путіна дійшла...))
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От такие как Путин Лавров и т.д своих детей по отправляли жить в мире, а не в AДЕ. А с народом России, можда делать, что хочеш им народ как стадо скота .А люди неимеют , что жрать и за копейки, едут убивать народ Донбаса. Правтельство и кремль лапшу вешают народу , что Америка и ЕС сякие такие . От где правда, а детки всех воров и наших наслаждаются заграницами.Сколько нам вешали всякую пропаганду за безвиз, а сами сжира бесятся в европе.
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Холодильник клевый (на последней фотке). Похож на те, что были при софке ("Донбасс" назывались, кажется). Настоящий "раритет"! Это надо ж додуматься его в Голландию тащить!
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Дочь Путина? ПОтом фиг этот пенхаус высвятишь...
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомГолландский журнал сообщил о продаже пентхауза мужа дочери Путина. ФОТО
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