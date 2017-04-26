 При получении 530 тысяч взятки задержан чиновник Госпогранслужбы, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник требовал пятьсот тридцать тысяч гривен от предпринимателя, который в рамках действующего контракта выполнял работы по строительству объекта.
В такую сумму чиновник оценил искусственное нерасторжение договора и подписание акта приема-передачи выполненных работ.
Оперативники спецслужбы задокументировали передачу злоумышленнику первой части взятки в размере двухсот тысяч гривен. Правоохранители задержали чиновника в Киеве в собственном автомобиле во время получения остальной суммы".
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