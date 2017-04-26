EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  1385  8
Материалы по теме:
Все про:взятка (3816) Госпогранслужба (2629) СБУ (14080)

 При получении 530 тысяч взятки задержан чиновник Госпогранслужбы, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБ Украины совместно с внутренней безопасностью пограничников задержали на взятке начальника одного из отделов управления Госпогранслужбы Украины в Житомирской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник требовал пятьсот тридцать тысяч гривен от предпринимателя, который в рамках действующего контракта выполнял работы по строительству объекта.

В такую сумму чиновник оценил искусственное нерасторжение договора и подписание акта приема-передачи выполненных работ.

Оперативники спецслужбы задокументировали передачу злоумышленнику первой части взятки в размере двухсот тысяч гривен. Правоохранители задержали чиновника в Киеве в собственном автомобиле во время получения остальной суммы".

Также читайте: Чиновник на Хмельнитчине попался на получении 25 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

При получении 530 тысяч взятки задержан чиновник Госпогранслужбы, - СБУ 01

При получении 530 тысяч взятки задержан чиновник Госпогранслужбы, - СБУ 02

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хотел разрешить разворачиваться на нейтралке тем ребятам,что несколькими новостями ниже?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таможня,янтарь,лес - золотые жилы для чиновников,поэтому депутаты,которые в доле десятилетиями ничего относительно этих вопросов не делают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько ловят и ловят на взятках, а банда работала и работает взяточников. А не один не усужден, то напоруки, то убежал и т.д. Всьо для картинки и обмана народа Украини. А з ПР вори ходят 'опоблок' свободно и нетрогает никто. Лучше б ловили и ЦИРК не показивали позорище.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
він не міг уявити що наше СБУ на власних авто операцію проводять.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри получении 530 тысяч взятки задержан чиновник Госпогранслужбы, - СБУ. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти