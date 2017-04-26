 При попытке дать 3 тыс. долл. взятки на Днепропетровщине задержан фигурант "рейдерского дела", - ГПУ. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Департаментом ГПУ по делам в сфере экономики при оперативном сопровождении Нацполиции осуществляется расследование незаконного завладения корпоративными правами, имуществом, техникой и урожаем четырех сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области, что причинило их владельцам ущерб на 250 млн грн.
В ходе осуществления расследования в этом производстве один из основных фигурантов обратился к работнику полиции с предложением предоставление неправомерной выгоды за то, что последним в рамках расследования уголовного производства не будут предприниматься действия направлены на раскрытие преступления.
Как результат, сегодня указанного фигуранта задержали при предоставлении 3000 долларов США должностному лицу Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
"Обещал еще 15, но уже не сложилось. Светит 8 лет", - написал Луценко.
Кроме того, в настоящее время продолжаются обыски по 16 адресам в офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту жительства и регистрации лиц, которые могут быть причастны к рейдерскому захвату.
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я просто тут недавно
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Есть, правда, предположение... Мало давал?
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