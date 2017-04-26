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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3816) ГПУ (8506) Днепропетровщина (1247) Луценко (6791) Нацполиция (7092) рейдерство (801) СБУ (14080)

 При попытке дать 3 тыс. долл. взятки на Днепропетровщине задержан фигурант "рейдерского дела", - ГПУ. ФОТО

В Днепропетровской области при попытке дать взятку сотруднику полиции задержан фигурант расследования о рейдерских захватах сельскохозяйственных предприятий.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Департаментом ГПУ по делам в сфере экономики при оперативном сопровождении Нацполиции осуществляется расследование незаконного завладения корпоративными правами, имуществом, техникой и урожаем четырех сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области, что причинило их владельцам ущерб на 250 млн грн.

В ходе осуществления расследования в этом производстве один из основных фигурантов обратился к работнику полиции с предложением предоставление неправомерной выгоды за то, что последним в рамках расследования уголовного производства не будут предприниматься действия направлены на раскрытие преступления.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновник на Хмельнитчине попался на получении 25 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Как результат, сегодня указанного фигуранта задержали при предоставлении 3000 долларов США должностному лицу Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

При попытке дать 3 тыс. долл. взятки на Днепропетровщине задержан фигурант рейдерского дела, - ГПУ 01

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При попытке дать 3 тыс. долл. взятки на Днепропетровщине задержан фигурант рейдерского дела, - ГПУ 02

"Обещал еще 15, но уже не сложилось. Светит 8 лет", - написал Луценко.

Кроме того, в настоящее время продолжаются обыски по 16 адресам в офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту жительства и регистрации лиц, которые могут быть причастны к рейдерскому захвату.

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Менты подставили патриота
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Я считаю, общественность должна вмешаться. Активисты не должны преследоваться за убеждения.
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о. хорошо что вы сказали, он патриот
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Жадньій рейдер. Украл около 10 млн баксов, а взятка 3000 баксов.
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Герою Слава!
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Герои не умирают!
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а что надо отвечать на "Герои не умирают!"
я просто тут недавно
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ну если речь о таких героях, то нужно отвечать "их закопают"....как то так )
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так там написали что это патриот, про патриотов такое писать нельзя
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а как это " патриотов из-за поребрика"
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0.0003% отстегнуть при убытках 250 лямов, это верх сверх наглости!!!
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жадность фраера сгубила, украсть 10 млн долл, а дать три тысячи
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За дачу взятки, несмотря за предусмотренное за это дело наказание по УК, у нас практически никогда не задерживают. Даже интересно, что случилось?

Есть, правда, предположение... Мало давал?
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Скоро Украина обезлюдеет. Все сядут за воровство и взятки.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри попытке дать 3 тыс. долл. взятки на Днепропетровщине задержан фигурант "рейдерского дела", - ГПУ. ФОТО
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