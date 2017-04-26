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 Владельцы машин на иностранных номерах блокировали пограничный пункт пропуска "Ужгород", - Госпогранслужба. ФОТО

граница блокирование

Владельцы автомобилей иностранной регистрации перекрывали дорогу международного сообщения перед пунктом пропуска "Ужгород" на украинско-словацкой границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, участие в блокировании приняли около 30 человек на 20 машинах. Главным их требованием было предоставление возможности разворачиваться на территории пункта пропуска без выезда за черту государственной границы.

Для урегулирования ситуации в пункт пропуска были приглашены 6 активистов. В ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении рабочей встречи с привлечением руководства Чопского пограничного отряда, Закарпатской таможни ГФС, СБУ, полиции и военной прокуратуры Ужгородского гарнизона. По результатам переговоров активисты инициировали встречу с главой Закарпатской ОГА Геннадием Москалем с участием представителей заинтересованных органов.

Сейчас пункт пропуска "Ужгород" функционирует в штатном режиме.

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Владельцы машин на иностранных номерах блокировали пограничный пункт пропуска Ужгород, - Госпогранслужба 01

(Фото Госпогранслужбы)
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Ці власники іномарок - кончені суки. Купує машину, знаючи умови перебування: кожні 5 днів - пєрєсєчка. Місяць їздить - щасливий. Потім рєпу почухав: якого хуя я маю їздити, давай перекриємо трасу! Біда в тому, що місцева влада в особі мудозвона-москаля - заграє з ними. Обіцяє гори-доли. А страждають нормальні люди, які не можуть спокійно перетнути кордон.
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На Великий Березний висувайся, чи на Чоп, коли щось в Ужгород іне подобається, "мудозвон"!
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Женя не хами! Я тільки через Ублю і їжджу. І не на Великий Березний, а Малий! - жывотное...
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Их кто-то заставлял покупать эти машины?
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А растаможить машину слабо? Или эти придурки считают себя хитрожопыми и решили, что простояв там пару часов они станут какими-то особенными?
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Завтра педофіли перекриють трасу- давай міняй законодавство - нам приспічило! Це порушення наших прав бо на дорослих баб у нас не стоїть! Де демократія?
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Чому олігархи за суму, еквівалентну вартості б/у іномарки, свого часу приватизували величезні заводи, а я за ці ж гроші не можу собі купити бодай тону заліза на колесах? Я, на відміну від олігархів, гроші не вкрав, а заробив. Що це за закони, кого вони захищають?
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Цензор.НЕТФотоОбществоВладельцы машин на иностранных номерах блокировали пограничный пункт пропуска "Ужгород", - Госпогранслужба. ФОТО
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