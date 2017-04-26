 Владельцы машин на иностранных номерах блокировали пограничный пункт пропуска "Ужгород", - Госпогранслужба. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, участие в блокировании приняли около 30 человек на 20 машинах. Главным их требованием было предоставление возможности разворачиваться на территории пункта пропуска без выезда за черту государственной границы.
Для урегулирования ситуации в пункт пропуска были приглашены 6 активистов. В ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении рабочей встречи с привлечением руководства Чопского пограничного отряда, Закарпатской таможни ГФС, СБУ, полиции и военной прокуратуры Ужгородского гарнизона. По результатам переговоров активисты инициировали встречу с главой Закарпатской ОГА Геннадием Москалем с участием представителей заинтересованных органов.
Сейчас пункт пропуска "Ужгород" функционирует в штатном режиме.
(Фото Госпогранслужбы)
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