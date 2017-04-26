 Двое мужчин, торговавших оружием из воинской части, задержаны в Николаеве. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, оперативники изъяли у задержанных два автомата АКС, 960 патронов, два килограмма тротила, два килограмма пластида, 17 магазинов, 13 электродетонаторов, три зажигательные трубки, два капсюль-детонатора и 30 запалов к гранатам.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
(Фото СБУ)
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а лучше ограничится фразами по умолчанию
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А тех кто продал с-300 за рубеж ловить будут или как?
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