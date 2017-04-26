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Все про:армия (7703) задержание (5557) Николаев (1230) оружие (3864) СБУ (14080) торговля (806) Военная прокуратура (504)

 Двое мужчин, торговавших оружием из воинской части, задержаны в Николаеве. ФОТОрепортаж

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и военной прокуратуры задержали двух торговцев оружием со склада воинской части.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, оперативники изъяли у задержанных два автомата АКС, 960 патронов, два килограмма тротила, два килограмма пластида, 17 магазинов, 13 электродетонаторов, три зажигательные трубки, два капсюль-детонатора и 30 запалов к гранатам.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торговцы боеприпасами задержаны в Черниговской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

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(Фото СБУ)
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сначала надо выяснить их политические убеждения, а потом ругать или не ругать, они патриоты Украины или за присоединение к России?
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тссс. нельзя спешить говорить что думаете, а то заспамят, или вообще удалят комментарии и забанят
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о. видите, я говорила сначала надо посмотреть что не удаляют а потом писать тоже самое,
а лучше ограничится фразами по умолчанию
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Какая разница, какие у них убеждения? Они преступники? Да. Значит в тюрму их. А убеждения тут ни причем.
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Это ХОРОШО
А тех кто продал с-300 за рубеж ловить будут или как?
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Оружие народу-только вооружённый народ имеет шансы на свободу и достойную жизнь ....
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с народом еще определиться нужно, просто так оружие раздать - получится Сомали 2.0
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тут ще як подивитись... кому ця сброя попаде.... дятлов на жаль в нас забагато...
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Цензор.НЕТФотоОбществоДвое мужчин, торговавших оружием из воинской части, задержаны в Николаеве. ФОТОрепортаж
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