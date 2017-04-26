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Все про:Ривненщина (616) СБУ (14080) янтарь (536)

 Преступная группировка, добывавшая, скупавшая и продававшая янтарь, ликвидирована на Ривненщине, - СБУ. ФОТО

СБУ прекратила на Ривненщине деятельность группировки по незаконной добычи и сбыта янтаря.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и Генеральной прокуратурой прекратили на Ривенщине деятельность группировки, участники которой организовали незаконную добычу и сбыт янтаря.

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Правоохранители одновременно провели обыски в нескольких районах Ривненской области. Оперативники спецслужбы изъяли по местам жительства фигурантов дела и в офисах коммерческих структур более двухсот килограммов "солнечного камня" стоимостью почти полмиллиона долларов США по ценам "черного рынка".

У злоумышленников также изъято оборудование для добычи янтаря, и незарегистрированное огнестрельное оружие, поддельные печати коммерческих фирм, черновые записи и бухгалтерию, которые свидетельствуют об организации нелегального бизнеса. Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого ранее по ст. 198, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Янтарной мафии" был нанесен удар. Операция по ее ликвидации продолжается, - Луценко

Напомним, проблема незаконной добычи янтаря получила распространение в прошлом году на территории Житомирской, Ривненской и Волынской областей. Тысячи местных жителей и заезжих гастролеров н ачали незаконную и хаотичную добычу окаменевшей смолы, варварски уничтожая локальные экосистемы.

В нынешнем году масштабы хищнического промысла приобрели такой размах, что власти были вынуждены в вести в регионы добычи подразделения Национальной гвардии Украины.


В сводках правоохранительных органов все чаще появляется информация о задержании оптовых скупщиков янтаря.

В то же время, по мнению специалистов, решением этой проблемы является не только рейды против нелегальных добытчиков, но и законодательное решение этого вопроса. В мае 2015 года Волынский облсовет впервые разрешил предприятию разработку "янтарной" земли.

Преступная группировка, добывавшая, скупавшая и продававшая янтарь, ликвидирована на Ривненщине, - СБУ 01

Преступная группировка, добывавшая, скупавшая и продававшая янтарь, ликвидирована на Ривненщине, - СБУ 02

Преступная группировка, добывавшая, скупавшая и продававшая янтарь, ликвидирована на Ривненщине, - СБУ 03
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Будем надеяться на лучшее....Успехов этом коррупционном деле. Только для Украины!
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Вы бы лучше сепаров так ликвидировали .
Народу жрать нечего благодаря вашему руководству , а они вместо того , чтобы помочь , или хотя бы не мешать , ликвидируют народ .
Чужие люди , временщики и оккупанты , армяне , евреи , кацапы .
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Преступная группировка, добывающая бабло во главе власти Украины будет ликвидирована?
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Главные корупционеры живут в Конча - Заспе , Козыне и т . д.
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какой то неприятный осадок от этих новостей...и кто теперь возглавит доходное место из барыжных нардепов?
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Я вже думала: постріляли всіх, раз ліквідували.
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Слово*ліквідовано* тут має сенс.Але, де що, не таке має значення у цій справі.
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Где производство 20 новых дозоров? Когда их покажут журналистам?

Продолжается производство дозоров для поддержания серии и в то же время делается доводка. В госпредприятиях, где делается доводка, нельзя прерывать серийное производство. Ибо серия на госпредприятиях очень трудно налаживается, потому ее нельзя прерывать.
Хоть одна машина в месяц-три, но должна производиться даже старой версии, пока не будет готовая новая версия.Применить сразу те улучшения, которые можно применить сразу, а которые тяжело, например, требуют переделки всей конструкции(шум ходовой дозора), перенести на позже
на новую версию машины.
Нельзя совмещать приемку машин от госпредприятий и частных недоделок. Потому что богдан и практика несут сверх высокие
коррупционные риски. И эти впаренное охранное гавно под видом военных машин, нельзя принимать на вооружение.
Нельзя чтобы приемка военки принимала богдан и варту по одной и той же линии, иначе они уничтожат и разворуют военных
бюджет, а это подорвет военную защиту страны. У частников можно покупать по остаточному заказу, затыкать дыры.
Когда армия покупает машины у государства там коррупционные риски минимальные, а когда государтву парят частники, там коррупционные риски сверх большие. Пример в штатах переделка 5 поколения 2х моторного ф-22 в одномоторный(только это уже ухудшение) 5 поколения ф-35 для локхид мартин обошлась американскому народу в ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ. Гоните частников от военной кормушки,они хотят ее разворовать, и в конце армию уничтожить. Сейчас только начало. Военная приемка козак-2 это только начало.
Еще пример, перед парадом 16года кретины из богдана напихали в бак дозоров тряпки и порезали шланги, чтобы дозоры встали
на параде, чтобы государству пришлось покупать охранные козаки вместо военных дозоров. частники саботируют производство дозора. Пусть сначала продают за рубеж, а потом можно смотреть что за чудо они там склепали.
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та невже ліквідували? й прикопали мабуть в кар'єрі..?
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"...проблема незаконной добычи янтаря получила распространение в прошлом году..." Правда? А на сайте "ОРД" давно в " колокола били".
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Там таких группировок,столько,что вам трудно это просто вообразить,а вы ликвидировали аж одну.А легализовать добычу слабо???Понятно,вам не выгодно.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПреступная группировка, добывавшая, скупавшая и продававшая янтарь, ликвидирована на Ривненщине, - СБУ. ФОТО
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