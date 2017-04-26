 Преступная группировка, добывавшая, скупавшая и продававшая янтарь, ликвидирована на Ривненщине, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и Генеральной прокуратурой прекратили на Ривенщине деятельность группировки, участники которой организовали незаконную добычу и сбыт янтаря.
Правоохранители одновременно провели обыски в нескольких районах Ривненской области. Оперативники спецслужбы изъяли по местам жительства фигурантов дела и в офисах коммерческих структур более двухсот килограммов "солнечного камня" стоимостью почти полмиллиона долларов США по ценам "черного рынка".
У злоумышленников также изъято оборудование для добычи янтаря, и незарегистрированное огнестрельное оружие, поддельные печати коммерческих фирм, черновые записи и бухгалтерию, которые свидетельствуют об организации нелегального бизнеса. Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого ранее по ст. 198, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины".
Напомним, проблема незаконной добычи янтаря получила распространение в прошлом году на территории Житомирской, Ривненской и Волынской областей. Тысячи местных жителей и заезжих гастролеров н ачали незаконную и хаотичную добычу окаменевшей смолы, варварски уничтожая локальные экосистемы.
В нынешнем году масштабы хищнического промысла приобрели такой размах, что власти были вынуждены в вести в регионы добычи подразделения Национальной гвардии Украины.
В сводках правоохранительных органов все чаще появляется информация о задержании оптовых скупщиков янтаря.
В то же время, по мнению специалистов, решением этой проблемы является не только рейды против нелегальных добытчиков, но и законодательное решение этого вопроса. В мае 2015 года Волынский облсовет впервые разрешил предприятию разработку "янтарной" земли.
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Народу жрать нечего благодаря вашему руководству , а они вместо того , чтобы помочь , или хотя бы не мешать , ликвидируют народ .
Чужие люди , временщики и оккупанты , армяне , евреи , кацапы .
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Продолжается производство дозоров для поддержания серии и в то же время делается доводка. В госпредприятиях, где делается доводка, нельзя прерывать серийное производство. Ибо серия на госпредприятиях очень трудно налаживается, потому ее нельзя прерывать.
Хоть одна машина в месяц-три, но должна производиться даже старой версии, пока не будет готовая новая версия.Применить сразу те улучшения, которые можно применить сразу, а которые тяжело, например, требуют переделки всей конструкции(шум ходовой дозора), перенести на позже
на новую версию машины.
Нельзя совмещать приемку машин от госпредприятий и частных недоделок. Потому что богдан и практика несут сверх высокие
коррупционные риски. И эти впаренное охранное гавно под видом военных машин, нельзя принимать на вооружение.
Нельзя чтобы приемка военки принимала богдан и варту по одной и той же линии, иначе они уничтожат и разворуют военных
бюджет, а это подорвет военную защиту страны. У частников можно покупать по остаточному заказу, затыкать дыры.
Когда армия покупает машины у государства там коррупционные риски минимальные, а когда государтву парят частники, там коррупционные риски сверх большие. Пример в штатах переделка 5 поколения 2х моторного ф-22 в одномоторный(только это уже ухудшение) 5 поколения ф-35 для локхид мартин обошлась американскому народу в ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ. Гоните частников от военной кормушки,они хотят ее разворовать, и в конце армию уничтожить. Сейчас только начало. Военная приемка козак-2 это только начало.
Еще пример, перед парадом 16года кретины из богдана напихали в бак дозоров тряпки и порезали шланги, чтобы дозоры встали
на параде, чтобы государству пришлось покупать охранные козаки вместо военных дозоров. частники саботируют производство дозора. Пусть сначала продают за рубеж, а потом можно смотреть что за чудо они там склепали.
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