 Полиция разоблачила декана одного из факультетов ДонГТУ в регулярном получении от студентов взяток. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская.
По ее словам, всего задокументировано более 30 фактов получения деканом взяток на сумму более 70 тысяч гривен от студентов за сдачу зачетов и экзаменов и назначение повышенной стипендии.
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