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 Полиция разоблачила декана одного из факультетов ДонГТУ в регулярном получении от студентов взяток. ФОТО

В Луганской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с прокуратурой области разоблачили в систематическом получении взяток декана одного из факультетов Донбасского государственного технического университета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская.

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По ее словам, всего задокументировано более 30 фактов получения деканом взяток на сумму более 70 тысяч гривен от студентов за сдачу зачетов и экзаменов и назначение повышенной стипендии.

Полиция разоблачила декана одного из факультетов ДонГТУ в регулярном получении от студентов взяток 01

"Декан закрывал вопросы относительно сдачи сессии студентам, которые даже не посещали занятия и находились фактически на неподконтрольной Украине территории. Он заставлял студентов перечислять деньги на банковскую карточку. Злоумышленник был задержан после получения очередной взятки. В настоящее время проводятся обыски и неотложные следственные действия", - рассказала Калиновская.

Полиция разоблачила декана одного из факультетов ДонГТУ в регулярном получении от студентов взяток 02

Она также отметила, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
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