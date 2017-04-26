 Полиция разоблачила декана одного из факультетов ДонГТУ в регулярном получении от студентов взяток. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская.По ее словам, всего задокументировано более 30 фактов получения деканом взяток на сумму более 70 тысяч гривен от студентов за сдачу зачетов и экзаменов и назначение повышенной стипендии.

"Декан закрывал вопросы относительно сдачи сессии студентам, которые даже не посещали занятия и находились фактически на неподконтрольной Украине территории. Он заставлял студентов перечислять деньги на банковскую карточку. Злоумышленник был задержан после получения очередной взятки. В настоящее время проводятся обыски и неотложные следственные действия", - рассказала Калиновская.

Она также отметила, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.