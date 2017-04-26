 Чиновник "Укрпочты" на Хмельнитчине вымогал у предшественницы 4 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Чиновник, угрожая направлением в правоохранительные органы компрометирующих свою предшественницу материалов, сначала требовал от нее предоставления строительных материалов для проведения ремонта в служебном кабинете, а затем изменил требование на 4 тыс. грн", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Также, решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании задержанному меры пресечения.
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