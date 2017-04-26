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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3812) прокуратура (2838) Укрпочта (82) Хмельнитчина (338) Сарган (142)

 Чиновник "Укрпочты" на Хмельнитчине вымогал у предшественницы 4 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Прокуратурой Хмельницкой области выявлен факт вымогательства и получения неправомерной выгоды руководителем центрального отделения почтовой связи г. Летичев Хмельницкой дирекции УГППС "Укрпочта".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Чиновник, угрожая направлением в правоохранительные органы компрометирующих свою предшественницу материалов, сначала требовал от нее предоставления строительных материалов для проведения ремонта в служебном кабинете, а затем изменил требование на 4 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Чиновник Укрпочты на Хмельнитчине вымогал у предшественницы 4 тыс. грн, - прокуратура 01

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Чиновник Укрпочты на Хмельнитчине вымогал у предшественницы 4 тыс. грн, - прокуратура 02

В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Также, решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании задержанному меры пресечения.

Смотрите: Следователь полиции задержан на Львовщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТОрепортаж
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С ума они все посходили,что ли ? Гросман сказал ,что все цветет в Украине. Брешет наверное,собака.
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Кто не верил, что укрпочта живёт бедно: вот, убедитесь.
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Прекратите гамноедством страдать! 4 тысячи гривеннь! Ай-яй! П*даров привласти с миллиардными кражами на свободу или под залог выпускают а тут решили отыграться гниды циничные. Доиграетесь однажды...
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так все чиновники играют в одну игру в которую играет верхушка с олигархами - как нагреть лохов, то есть граждан
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За взятки и вымогательство - 15 лет без вилки всем чья вина доказана в суде, иначе этому не будет конца.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник "Укрпочты" на Хмельнитчине вымогал у предшественницы 4 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
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