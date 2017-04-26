 В Запорожье на взятке в тысячу долларов США задержан врач-невролог. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, злоумышленник требовал и получил от полностью здорового гражданина указанную сумму за оформление положительного вывода медико-социальной экспертной комиссии о назначении инвалидности.
"Врач был задержан во время получения денег. Будет проверятся причастность врачей МСЭК к коррупционной деятельности", - рассказала Калиновская.
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Сколько у нас в стране таких вот "липовых" инвалидов, чернобыльцев, УБД?
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Нихера себе взяточка !
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Спасибо Тимошенко за её закон о шахтиорском труде - клоаке всяческих околошахтиорских проходимцев .
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