EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия, Фоторепортаж
  1723  12
Все про:взятка (3812) медицина (1479) Нацполиция (7089) врачи (550)

 В Запорожье на взятке в тысячу долларов США задержан врач-невролог. ФОТО

В Запорожье сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно со следователями областной полиции задержали на взятке в тысячу долларов США врача-невролога.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

Читайте также: Чиновник на Хмельнитчине попался на получении 25 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

По ее словам, злоумышленник требовал и получил от полностью здорового гражданина указанную сумму за оформление положительного вывода медико-социальной экспертной комиссии о назначении инвалидности.

В Запорожье на взятке в тысячу долларов США задержан врач-невролог 01
"Врач был задержан во время получения денег. Будет проверятся причастность врачей МСЭК к коррупционной деятельности", - рассказала Калиновская.

В Запорожье на взятке в тысячу долларов США задержан врач-невролог 02
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну по нему же видно, что нуждается, с голоду пухнет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это ж какие патологические нервы надо иметь,шоб невропатологу 1000 баксов отдать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
первое фото : "-может договоримся, я не жадный (протягивает купюру)"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нервничает наверное )) А сам себе помочь не может.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь это неврологу понадобится невропатолог,
 показать весь комментарий
Ответить
 
А "полностью здорового гражданина", который хотел инвалидом заделаться, тоже задержали?
Сколько у нас в стране таких вот "липовых" инвалидов, чернобыльцев, УБД?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скотина! И не говорите мне, что "бедные, зарплаты у них низкие, жизнь заставляет"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как по мне - в данном конкретном случае большая скотина та, которая пыталась выбить себе корочку инвалида. Врач в данном случае - лишь соучастник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
3-я группа - около тысячи гривен , да ещё ежегодно подтверждать нужно .
Нихера себе взяточка !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всю эту херню с инвалидностью обычно мутят бомбаские типа беженцы , у них там занятные шахтиорские законы , получают большие деньги - всякие там регрессы и компенсации .
Спасибо Тимошенко за её закон о шахтиорском труде - клоаке всяческих околошахтиорских проходимцев .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Запорожье на взятке в тысячу долларов США задержан врач-невролог. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти