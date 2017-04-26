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Все про:коррупция (7189) СБУ (14071) Национальная гвардия (1153)

 СБУ задержала замкомандира одной из частей Нацгвардии, который за деньги посылал бойцов охранять частное имущество. ФОТО

Заместитель командира одной из воинских частей Национальной гвардии, который брал с предпринимателей деньги за предоставление бойцов для охраны коммерческих объектов, разоблачен в Киеве Службой безопасности Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы задержали дельца в погонах во время получения неправомерной выгоды - квартальной выручки в сумме 15 тысяч долларов США.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Убийство Вороненкова: Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова. ВИДЕО

СБУ задержала замкомандира одной из частей Нацгвардии, который за деньги посылал бойцов охранять частное имущество 01

СБУ задержала замкомандира одной из частей Нацгвардии, который за деньги посылал бойцов охранять частное имущество 02

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Трудно верить новостям.После убийств Музычка и наклепов на добробаты. Может это честнейший человек.А его хотят превратить в преступника или подставить. Итог таков - пока будет президент барыга и беспринципный вор - все события нужно анализировать и недоверять сходу. Такова селяви в Украине.
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К сожалению это не каррикатура.А печальная украинская действительность. Их бы передушить.Чтобы другие отсюда смотали удочки навсегда.
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А в перестройку бы похвалили и скали "хозрасчёт".
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а командир и прочие генералы значит не знали и были не в доле????
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Так Нацгвардия и создана для охраны частного имущества за деньги. За бесплатно это у нас добробаты демпингуют.
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Может бойцам нечем заниматься кроме как зарплаты получать? Вот и охраняют и зарплаты из бюджета получают, даже не возмущались, пока не разоблачили,
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Здається мені, що хтось з кимось не поділився. Інакше важко сказати, як спіймали командира, адже і фірмі була вигода - озброєна охорона, і військовий собі заробляв по-тихеньку. Мабуть, зажав солдатам гроші, от його і здали.
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А всю ту аваковську нац- поц- ....на передову !! У нас же ..АТО !!!
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А в 14-м под Карловкой против "Донбасса" он воевал? Если да, то отпустить и в Рукзакяну за орденом!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала замкомандира одной из частей Нацгвардии, который за деньги посылал бойцов охранять частное имущество. ФОТО
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