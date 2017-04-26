 СБУ задержала замкомандира одной из частей Нацгвардии, который за деньги посылал бойцов охранять частное имущество. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы задержали дельца в погонах во время получения неправомерной выгоды - квартальной выручки в сумме 15 тысяч долларов США.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия".
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