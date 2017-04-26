 Противопехотная мина российского производства обезврежена в зоне проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Противопехотная осколочная мина ПОМ-2 "Отек" была обнаружена в районе н.п. Лопаскино Луганской области вблизи линии разграничения. ПОМ-2 является военным средством поражения российского производства и на вооружении ВСУ не находится и не используется. Мина находилась во взведенном состоянии и была уничтожена на месте", - говорится в сообщении.
Кроме того, в полуразрушенном техническом здании, расположенном в с. Барановка Донецкой области, правоохранители изъяли из тайника две противопехотные мины МОН-50 и двухсотграммовую тротиловую шашку. По оперативным данным, эти средства поражения должны быть использованы террористами для диверсий против сил АТО.
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