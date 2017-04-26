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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Противопехотная мина российского производства обезврежена в зоне проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Мина российского производства обезврежена в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Противопехотная осколочная мина ПОМ-2 "Отек" была обнаружена в районе н.п. Лопаскино Луганской области вблизи линии разграничения. ПОМ-2 является военным средством поражения российского производства и на вооружении ВСУ не находится и не используется. Мина находилась во взведенном состоянии и была уничтожена на месте", - говорится в сообщении.

Противопехотная мина российского производства обезврежена в зоне проведения АТО, - СБУ 01

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Противопехотная мина российского производства обезврежена в зоне проведения АТО, - СБУ 02

Кроме того, в полуразрушенном техническом здании, расположенном в с. Барановка Донецкой области, правоохранители изъяли из тайника две противопехотные мины МОН-50 и двухсотграммовую тротиловую шашку. По оперативным данным, эти средства поражения должны быть использованы террористами для диверсий против сил АТО.

Противопехотная мина российского производства обезврежена в зоне проведения АТО, - СБУ 03

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Противопехотная мина российского производства обезврежена в зоне проведения АТО, - СБУ 04
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А МИССИОНЕРЫ С ОБСЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ МИНЫ ИЛИ ОПЯТЬ ВОДЯРУ ЖРАЛИ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ ЗА ДЕНЬГИ пУТИНА В КАБАКАХ днРЫГАЛОВА ИЛИ луГАНДОНАТА ???
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Что сказать- молодцы.Ещё чьи то жизни защитили от не порпавимого
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Херасе шахту кормильцы выкопали! До военных складов на российской территории...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПротивопехотная мина российского производства обезврежена в зоне проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж
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