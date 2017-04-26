 Чиновник на Хмельнитчине попался на получении 25 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чиновник требовал с местного предпринимателя 1800 долларов за предоставление правоустанавливающих документов на получение земельного участка площадью 0,2 га под коммерческое использование.
Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте во время получения части неправомерной выгоды в размере 25 тыс. гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Заместительницу Авакова Дееву наградили орденом • Портал АНТИКОР http://antikor.com.ua/articles/164819-zamestiteljnitsu_avakova_deevu_nagradili_ordenom …
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Вот и коррупция, кто то задерживает, а кто то выпускает, изредка увольняют!
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