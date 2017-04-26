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Все про:взятка (3812) земля (1476) СБУ (14071) Хмельнитчина (338) чиновник (1348)

 Чиновник на Хмельнитчине попался на получении 25 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией задержала при получении взятки специалиста по вопросам коммунальной собственности и земельных отношений одной из территориальных общин Шепетовского района Хмельницкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал с местного предпринимателя 1800 долларов за предоставление правоустанавливающих документов на получение земельного участка площадью 0,2 га под коммерческое использование.

Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте во время получения части неправомерной выгоды в размере 25 тыс. гривен.

Чиновник на Хмельнитчине попался на получении 25 тыс. грн взятки, - СБУ 01

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Чиновник на Хмельнитчине попался на получении 25 тыс. грн взятки, - СБУ 02

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: В Черкасской области главу сельсовета подозревают в подделке решения сельсовета и незаконной передаче предпринимателю более 121 гектара земли с прудом, - Нацполиция. ФОТО
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Просто авяков ущербный, у него отклонение в психике, он кого не увидит, тут же пытается наградить, кого оружием, кого медалькой, кого трипером.
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СТРАХ (быть обезглавленным) - двигатель порядка!!
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Любопытно, вот заделжали, ну а дальше что? Каждый день по несколько штук задерживают, уже бы и место в тюрягах должно закончится, а чинуши боялись бы и зарплату в руки брать, но всё как в сказке - чем дальше тем страшнее...
Вот и коррупция, кто то задерживает, а кто то выпускает, изредка увольняют!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник на Хмельнитчине попался на получении 25 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО
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