 Дочь Мартыненко прилетела в Украину и хочет свидетельствовать НАБУ и САП. ФОТО

Об этом она сообщила, когда пришла на интервью отца с журналистами "Цензор.НЕТ".
Ранее во время избрания меры пресечения представители НАБУ утверждали, что часть средств, полученных якобы незаконным путем, использовалась для оплаты в том числе расходов дочери экс-нардепа в Лондоне.
Она сообщила, что живет в Лондоне, а работает в консалтинговой компании, название которой не называет.
Интервью с Николаем Мартыненко скоро читайте на "Цензор.НЕТ".
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Вместе со своим вором-отцом!!!
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Уже давно "Пара-Пара" (клич с белоруской монеты)
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*лицовруке*
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Как они все ненавидят украинцев - считают нас тупее насекомых.
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