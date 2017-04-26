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 Политика Украины
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 Дочь Мартыненко прилетела в Украину и хочет свидетельствовать НАБУ и САП. ФОТО

Дочь экс-депутата Николая Мартыненко Анна заявляет, что ее имя используется "необоснованно в пиар-войне против ее отца".

Об этом она сообщила, когда пришла на интервью отца с журналистами "Цензор.НЕТ".

Ранее во время избрания меры пресечения представители НАБУ утверждали, что часть средств, полученных якобы незаконным путем, использовалась для оплаты в том числе расходов дочери экс-нардепа в Лондоне.

Дочь Мартыненко прилетела в Украину и хочет свидетельствовать НАБУ и САП 01

"Я была шокирована обвинениями со стороны Национального антикоррупционного бюро. Там звучало и мое имя. Я прилетела из Лондона, где работаю и проживаю, поддержать отца. Хочу публично обратиться к НАБУ и САП: если у вас есть ко мне какие-то вопросы, я готова прийти и все объяснить. Но не надо упоминать мое имя в этой грязной пиар-войне против моего отца. Платеж на мое имя, который упоминает НАБУ, касался оплаты моего проживания в Лондоне. В тот момент у меня возникли финансовые трудности, но я не считаю преступлением, когда меня кто-то кредитирует на оплату аренды жилья. Все свои долги я возвращаю, и это мое личное дело", - сказала Анна Мартыненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": САП обжаловала меру пресечения Мартыненко, - Холодницкий

Она сообщила, что живет в Лондоне, а работает в консалтинговой компании, название которой не называет.

Дочь Мартыненко прилетела в Украину и хочет свидетельствовать НАБУ и САП 02

"Еще раз обращаюсь к НАБУ: я готова прийти и ответить по всем пунктам, где фигурирует мое имя. Но не надо безответственно и безосновательно упоминать мое имя. В цивилизованном мире так не делается", - добавила Анна.

Интервью с Николаем Мартыненко скоро читайте на "Цензор.НЕТ".

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.

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Да чтоб ты сдохла, тварь!
Вместе со своим вором-отцом!!!
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И пусть её дети тоже сдохнут вместе с ублюдками пархатого кондитера.
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Отец кредитует ДОЧЬ! ... ... цИрк продалжаеться ..
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А помнишь ,как жена "кондитера" в декларации указала , что она арендовала испанчкую виллу у фирмы пренадлежащей её мужу.
Уже давно "Пара-Пара" (клич с белоруской монеты)
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То може вона по турістічєскої візі виїхала гроші заробляти на жизнь? Може вона за старенькими там ухажує. Напали,ото, на людину...
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я не считаю преступлением, когда меня кто-то кредитирует чужими деньгами.
*лицовруке*
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Семья --- в гос-"бизнесе святое" и дочка то-же."Очень успешный бизнесмен свидетель"Дочь Мартыненко прилетела в Украину и хочет свидетельствовать НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 358
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так если в деле экс депутата упоминается дочь, так почему до сих пор НАБУ не вызывало ее на допрос? неужели в очередной раз и здесь Бюро облажалось?
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Яблочко от яблоньки! Какая" кристальная" чистота и наивность, вся в папу. Одно лицо, одна риторика!
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Она брала кредит у отца на сумки Birkin и Hermes - а отдавать будет папе стаканом воды перед смертью.
Как они все ненавидят украинцев - считают нас тупее насекомых.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДочь Мартыненко прилетела в Украину и хочет свидетельствовать НАБУ и САП. ФОТО
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