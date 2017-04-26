 Дочь Мартыненко прилетела в Украину и хочет свидетельствовать НАБУ и САП. ФОТО

Об этом она сообщила, когда пришла на интервью отца с журналистами "Цензор.НЕТ". Ранее во время избрания меры пресечения представители НАБУ утверждали, что часть средств, полученных якобы незаконным путем, использовалась для оплаты в том числе расходов дочери экс-нардепа в Лондоне.

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"Я была шокирована обвинениями со стороны Национального антикоррупционного бюро. Там звучало и мое имя. Я прилетела из Лондона, где работаю и проживаю, поддержать отца. Хочу публично обратиться к НАБУ и САП: если у вас есть ко мне какие-то вопросы, я готова прийти и все объяснить. Но не надо упоминать мое имя в этой грязной пиар-войне против моего отца. Платеж на мое имя, который упоминает НАБУ, касался оплаты моего проживания в Лондоне. В тот момент у меня возникли финансовые трудности, но я не считаю преступлением, когда меня кто-то кредитирует на оплату аренды жилья. Все свои долги я возвращаю, и это мое личное дело", - сказала Анна Мартыненко.Она сообщила, что живет в Лондоне, а работает в консалтинговой компании, название которой не называет.