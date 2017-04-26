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 СБУ задержала декана Донбасского техуниверситета: задокументировано получение почти 100 тыс. грн взяток от студентов. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали декана одного из факультетов Донбасского государственного технического университета за систематическое вымогательство взяток у студентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители задокументировали более 30 фактов получения чиновником денег от студентов за "решение вопросов" о сдаче экзаменов, зачетов и назначении повышенной стипендии. Оперативники спецслужбы установили, что декан закрывал сессии также студентам, проживающим в так называемой "ДНР/ЛНР" и не посещавшим университет. После временной оккупации Алчевска вуз переехал в Лисичанск", - сообщает СБУ.

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Задержали декана в служебном кабинете после перечисления на его банковскую карточку денег от студента за содействие в успешной сдаче экзаменов. Всего правоохранители зафиксировали получение чиновником почти 100 тысяч гривен взяток.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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СБУ задержала декана Донбасского техуниверситета: задокументировано получение почти 100 тыс. грн взяток от студентов 01СБУ задержала декана Донбасского техуниверситета: задокументировано получение почти 100 тыс. грн взяток от студентов 02

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А шо, ще й зарплату дають ? Капець !!! Конфіскат усього,що нажито "непосильным трудом" и на нари до серйозних пацанів !
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Да он и не хотел их брать -а они несут и несут!!
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Ну, так викладати кожен дурень вміє, а збирати гроші з студентів - лише обраний. Неясно лише, для чого деканом ставити того, хто природжений ходити по вагонах метро гроші збирати.
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Так это везде так..знаешь не знаешь а 300 грн за предмет отдай! Сын учится в ЖД академии в Харькове..так там это как отче наш!! Староста группы собирает..и за каждый предмет отдает.В зимнюю сессию(модули) берут еще по божески..ну а к лету аппетиты растут..ну а как же им оздоровиться надо и семьи свои оздоровить на море свозить..ну а нам не до моря..нам за сессии платить надо!
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Это ж теперь придется тысяч 50 отдать служивым? Обычно так?

Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать.
Зло, без лихих наказаний,
Ширится, пухнет, растет.
Что там за буря в стакане?
Чем недоволен народ?...(полностью: Торжество безумства )

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Как было это в сссровские времена, так и осталось. Школа жизни, так сказать. Молодежь учится "правильно" жить.
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Обычное дело. Нет науки, нет высшего образования, есть только конторы в которых ряженные кандидаты и профессора торгуют пластиком под названием диплом.
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А були ж часи !!! Ні пані та панове не все було погано в часи СРСР ! І не тому , що я тоді була молода . В радянські часи я навчалася в цьому університеті , тоді він звався Донецький політехнічний інститут. В холлі головного корпусу висів макет Ордену Трудового Червого прапора , яким університет був нагороджений за якість випущених спеціалістів . Про хабарі в ті часи навіть говорити не можна було ! Пам,ятаю , серед моїх одногрупників таки знайшлися два орли , які запропонували викладачці англійської мови гроші за залік ! Пізніше , вони розповідали , як вона їх соромила , вся тряслісь , плакала , говорила , що понад усе дорожить своїм робочим місцем. А якщо вони вже такі нікчемні , не можуть здати залік , то вона їм його зарахує , але щоб вони нікои-ніколи більше не пропонували їй гроші !
Як же деградує наша нація !!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала декана Донбасского техуниверситета: задокументировано получение почти 100 тыс. грн взяток от студентов. ФОТО
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