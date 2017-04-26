 СБУ задержала декана Донбасского техуниверситета: задокументировано получение почти 100 тыс. грн взяток от студентов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Правоохранители задокументировали более 30 фактов получения чиновником денег от студентов за "решение вопросов" о сдаче экзаменов, зачетов и назначении повышенной стипендии. Оперативники спецслужбы установили, что декан закрывал сессии также студентам, проживающим в так называемой "ДНР/ЛНР" и не посещавшим университет. После временной оккупации Алчевска вуз переехал в Лисичанск", - сообщает СБУ.
Задержали декана в служебном кабинете после перечисления на его банковскую карточку денег от студента за содействие в успешной сдаче экзаменов. Всего правоохранители зафиксировали получение чиновником почти 100 тысяч гривен взяток.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать.
Зло, без лихих наказаний,
Ширится, пухнет, растет.
Что там за буря в стакане?
Чем недоволен народ?...(полностью: Торжество безумства )
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Як же деградує наша нація !!!
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