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 Оккупанты "засветили" российское вооружение на репетиции "парада" в Донецке, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Найдено очередное доказательство агрессии РФ против Украины и поставок российских вооружений боевикам на оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал международного разведывательного сообщества InformNapalm.

"На опубликованном видео так называемого министерства информации "ДНР" под названием "Репетиция Парада Победы. Военная техника. 25.04.2017" были продемонстрированы следующие образцы российской военной техники: грузовик КАМАЗ-5350 семейства "Мустанг" (начало производства 2003 год), грузовик Урал-4320 с дизельным двигателем ЯМЗ-238 (начало производства 1994 год) и модификация БТР-80 с прицелом ТКН-4ГА-01 (начало модернизации 2012)", - говорится в публикации.

Оккупанты засветили российское вооружение на репетиции парада в Донецке, - InformNapalm 01Оккупанты засветили российское вооружение на репетиции парада в Донецке, - InformNapalm 02



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Оккупанты засветили российское вооружение на репетиции парада в Донецке, - InformNapalm 03Оккупанты засветили российское вооружение на репетиции парада в Донецке, - InformNapalm 04


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Оккупанты засветили российское вооружение на репетиции парада в Донецке, - InformNapalm 05


"Стоит отметить что данная техника в Украину не экспортировалась и стать трофеем, добытым в бою с подразделениями ВСУ, не могла", - подчеркивают авторы расследования.
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ВСЕ ВЫ ВРЕТЕ ЭТО РЕПППЕТТТИЦИЯ ПАРАДА В КНДР
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Це все буде знищено або захоплено в полон.
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В шахте такого не было. Это гуманитарная техника- для гражданского населения.Типа, развозка людей на работу утром.
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Ну - чим не мішені для наших рекет ?
Чому Пластир не дасть команду на них тренуватися ?
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Эти уже не из шахт...
Эту техникам ополченцам Зубная Фея принесла...(с)...МИД РФ
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Это наверное , то, что товарищ Ким Чен Ын передал своим донецким товарищам через товарища Путина!!!!
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прекратите сканудить и канючить и пускать слезу и соплю по очевидному! Россия давно представлена на Донбассе в полной мере и в качестве, нехарактерном даже для своих территорий. Вооружение новое и новейшее, оснащение и обмундирование личного состава отменное! Хватит ныть! Никому это не интересно. Подобная информация должна напрямую передаваться заинтересованным лицам в международные структуры, способные на принятие решений, а плакать на Цензоре от ублюдочных сообщений ГУР типа "2 боевика напились и подрались с третьим" и "оккупанты не слушаются командиров" вообще сродни провокациям.
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Хватит ныть!

Так никто и не ноет, это называется планомерный сбор доказательной базы из всех возможных источников. Фото, видео подтверждения, показания свидетелей. Всё группируется в разделы, разделы в тома. Контора пишет как говорится.
Никому это не интересно.

Достаточно того что нам это интересно, это не Катрусин Кинозал и не цирк Шапито.
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Что значит засветили? За три года войны у сепаров даже ржавого БМП из состава ВСУ не осталось. А все эти ЗИЛы, КАМАЗы, УРАЛы только в кацапстане клепают. С этими недореспубликами все давно понятно, так что новость ни о чем
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...это новость для тех, кто ещё не в курсе и питает иллюзии о "конфликте".....таких русскоязычных в мире пруд пруди.....вот им нужно всё рассказывать и показывать.....хотя бы на ЦН....
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Они их тайно хотели показать на параде. Скрытно проехать перед камерами и телефонами и в обстановке строжайшей секретности пройти через миллионный город.
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А на заднем фоне ЛЕПы, по которым спокойно течёт украинская электроенергия...
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шо не кажіть, а лупануть мона було по них, бо їх рашистів тама нема, одні вдобрива є....
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А Турчинов запланировав 9 мая возле Донецка парад и празднечные пуски новых ракет комплекса "ОЛЬХА"
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нужно объявлять военный стан в етих двух областях а рф всетаки признать оккупантом а то у нас до сих пор действует Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной (укр. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією)
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Putinskije fashisty budut 9-go maja otmechat nakrasnoi kladbiche 205-oi godovchiny osvobozhdenije Moskvy Napoleonom.
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Шо, знову з шахти дістали !? Знає вже весь світ цю йо..ану "шахту"...Чекаємо коли вона вже завалиться к є..ені матері !
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А ты что не знаеш -один только главный спонсор терроризма лугандонского -это путин известный народу за прозвищем Х-ЙЛО и это он все делает -поставляет террористическим бандам вооружение и нет здесь нечего удивительного -сам он выходец из уличной шпаны и таких самых себе нашел в лугандоне.
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Видать что у этого дебила захарченка не все в порядке с мозгами -назвите мне хоть одну террористическую организацию где бы проводили какие то военные парады -это полный маразм -это только в террористической организации днр так называемые военные парады проводят и то за счет рашовского вооружения бо из своего не могут бо сами рукожопые и способные не создавать а только уничтожать и живут на иждивении у Х-ЙЛА да еще хорохорятся а стоит путину прекратить финансировать этих террористов то не только парады какие то не смогут провести за счет рашистов а и жрать не будут иметь что.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОккупанты "засветили" российское вооружение на репетиции "парада" в Донецке, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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