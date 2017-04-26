 Оккупанты "засветили" российское вооружение на репетиции "парада" в Донецке, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал международного разведывательного сообщества InformNapalm.
"На опубликованном видео так называемого министерства информации "ДНР" под названием "Репетиция Парада Победы. Военная техника. 25.04.2017" были продемонстрированы следующие образцы российской военной техники: грузовик КАМАЗ-5350 семейства "Мустанг" (начало производства 2003 год), грузовик Урал-4320 с дизельным двигателем ЯМЗ-238 (начало производства 1994 год) и модификация БТР-80 с прицелом ТКН-4ГА-01 (начало модернизации 2012)", - говорится в публикации.
"Стоит отметить что данная техника в Украину не экспортировалась и стать трофеем, добытым в бою с подразделениями ВСУ, не могла", - подчеркивают авторы расследования.
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Чому Пластир не дасть команду на них тренуватися ?
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Эту техникам ополченцам Зубная Фея принесла...(с)...МИД РФ
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Так никто и не ноет, это называется планомерный сбор доказательной базы из всех возможных источников. Фото, видео подтверждения, показания свидетелей. Всё группируется в разделы, разделы в тома. Контора пишет как говорится.
Никому это не интересно.
Достаточно того что нам это интересно, это не Катрусин Кинозал и не цирк Шапито.
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