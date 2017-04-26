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Все про:контрабанда (1826) налоговая милиция (1293) Харьковщина (1157) Донбасс (14302) ГФС (2757) счетчик (2)

 Налоговики на Харьковщине задержали партию счетчиков, которые по поддельным документам пытались доставить в Донецк. ФОТО

контрабанда гфс

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками задержали партию счетчиков, которую пытались незаконно доставить на временно оккупированную территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" на пропускном пункте "Гоптовка" был остановлен грузовой автомобиль Volvo. В ходе его осмотра были обнаружены 360 коробок со счетчиками, которые в соответствии с предоставленными таможенными документами, направлялись в адрес фирмы, зарегистрированной на Кипре. Экспортером указанного груза значилась компания, зарегистрированная в Киеве.

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Налоговики на Харьковщине задержали партию счетчиков, которые по поддельным документам пытались доставить в Донецк 01

В дальнейшем при опросе водителя было установлено, что вопреки сведениям, указанным в таможенных документах, счетчики планировалось доставить в Донецк. Кроме того, в документах была указана заниженная стоимость якобы экспортируемого товара.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч.1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК. Автомобиль с прицепом, а также счетчики, общей стоимостью около 4,8 миллиона гривен, изъяты.


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А нахера им счетчики? И так украинцы Ринату за все заплатят
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Это, чтобы каждого в Донецке поставить на счётчик..
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Скорее электросчетчики, для водяных сума завышенная.
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А что будут считать эти счётчики? Неужели лишнюю хромосому у жителей Лугандонии
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"заряженые" счетчики из московии. хотят подорвать экономику молодых республик, суки
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Харьковщине задержали партию счетчиков, которые по поддельным документам пытались доставить в Донецк. ФОТО
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