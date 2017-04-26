 Налоговики на Харьковщине задержали партию счетчиков, которые по поддельным документам пытались доставить в Донецк. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" на пропускном пункте "Гоптовка" был остановлен грузовой автомобиль Volvo. В ходе его осмотра были обнаружены 360 коробок со счетчиками, которые в соответствии с предоставленными таможенными документами, направлялись в адрес фирмы, зарегистрированной на Кипре. Экспортером указанного груза значилась компания, зарегистрированная в Киеве.
В дальнейшем при опросе водителя было установлено, что вопреки сведениям, указанным в таможенных документах, счетчики планировалось доставить в Донецк. Кроме того, в документах была указана заниженная стоимость якобы экспортируемого товара.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч.1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК. Автомобиль с прицепом, а также счетчики, общей стоимостью около 4,8 миллиона гривен, изъяты.
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