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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:авария (1135) Беларусь (2552) Лукашенко (1631) Порошенко (12767) ЧАЭС (331) Чернобыль (343) крушение (378)

 Уверен, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в свою захватническую войну против Украины, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко вместе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко посетили ЧАЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

"Сегодня против Украины ведется необъявленная война. Мы боремся за независимость, за суверенитет и территориальную целостность нашего государства. За Донбасс и за Крым. Мы снова похоронили тысячи погибших. Опять имеем сотни тысяч вынужденных переселенцев, чья беда является прямым следствием российской агрессии против Украины. Уверен, что мы, украинцы, укротим и этого демона!

Уверен, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в свою захватническую войну против Украины, - Порошенко 01

Для нас чрезвычайно важно, и я в этом уверен, что белорусско-украинская граница была, есть и всегда будет границей дружбы между двумя добрыми соседями. Уверен, никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в свою захватническую войну против Украины", - процитировал слова Порошенко его пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пришло время создавать условия для экономической реабилитации территорий вокруг ЧАЭС, - Турчинов

Уверен, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в свою захватническую войну против Украины, - Порошенко 02
Фото: Цеголко /Facebook

Как известно, 26 апреля - годовщина одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС. Станция получила название по имени города, в 15 км от которого была построена.




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Порошенко в своём репертуаре. А если ху№ло батьку нагнёт и Беларусь втянется?

Ну зачем такие заявления???
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цыган еще в 1993 году когда еще не был президентом ездил в Москву к Борьке-алкашу получать ярлык на княжение. Лука- чисто российская потасканная шлюха
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Беларусь не втянется в кремлевскую авантюру,зная что тогда ей будет Даунбасс..
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Блажен, кто верует. А вот бацька считает наоборот
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а я вот не уверен....Колхозан, такое же Хуйло, только с меньшими ресурсами
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И постоянно протянутой рукой. Я бы предпочел ногу, а лучше две сразу
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А парашники Луку і запитувати не будуть....
Похмелись, хфантазьор-позьор...
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Усатому веры нет. Путлер его легко нагнёт при желании. Своя рубаха ближе.
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Не понимаю, зачем вот эти встречи с губернатором Белорусской области РФ...
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а почему бы нет встретились два губернаторы области и штата что здесь плохого
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Чтобы "Белорусская область" таковой не являлась.
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а.... может нам того напасть на них страна вроде ещё не разграблена и этим опытом можем поделиться по братски
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а типа несколько лет назад кто-то думал, что кацапы могут так тупо напасть?
и никто луку спрашивать не будет, просто могут использовать его территорию
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За пару миллиардов кацапской финансовой помощи Лукашенко разделал бы нашего Свинтуса по кусочкам и увез его в чемодане в кацапстан. Уверен он.
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Ну конечно, не втянут, как же. Белорусь признало Крым российским. Это все что нужно знать о политике Лукашенко и его отношению к Украине.
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не признала. Выступила против санкций - да. Но не признала.

на беларусских картах Крым - Украина

http://belarusfacts.by/belembassy/
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Правильно сказал Петя , Ху...ло Педафил ведёт против Украины войну . Но при этом против Украины ведётся война коррупционная во главе с криминальной бандой Президента Украины гаранта конституции Пети , Кананенко , сени Чмо и Грановского . Камерон и Туск в Киеве сказал , что возглавляемая этой бандой коррупция страшнее чем Ху.. ло Педафил .Почему? Да потому , что менты , куририруемые этим сбродом , не дают заходить инвестициям . Не строятся как было в Польше новые предприятия , не прокладываются дороги .Украина замерла и ждёт когда у неё закончится терпение . И Трамп так же ждёт ))))))))
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"... не дают заходить инвестициям..." - инвестиции просто так не приходят. Они приносят с собой политические требования. Речь не только об узаконивании "свадеб" 3,14дарасов (у украинского народа такой закидон не вызовет ничего кроме хохота, ессно). Речь о том что власть Украины видит будущее страны как технологической державы, с развитой индустрией, прежде всего авиационной, ракетной, софтверной и т.д. А в планах Евроколхоза, Украина - сельхоз. государство, экспортирующее, в лучшем случае, кругляк. Так что любовь эта будет недолгой. У Украины - собственный путь.
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Лука конечно хитер на все стороны, но все равно дурень. Если он еще не понял, кто кого играет в этой игре, значит точно играют его
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Такі заяви "Ніколи..." - не варто казати. А білорусь з її Лукашенко - сателіт рф. Так що як буде треба, то нападе, легко. Взагалі Україна повинна ставити більш жорстко питання до інших країн, вимагати визнати агресію рф , відкрито. А хто НЕ захоче, то гнати далеко.
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,,Никто и никогда,, в это время сидит и думает,какую бы гадость очередную сделать
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Украинский и беларусский народы настолько близки в этническом, культурном и историческом отношении, насколько это вообще возможно на этой бренной планете. Делить двум народам совершенно нечего, а уж воевать - вообще за гранью абсурда.
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раньше так думали о трех народах, а теперь о двух...., так что зарекаться нельзя, тем более Лука - далеко не самостоятельная фигура
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А если газ хуйло пообещает по пиисят..?? А если по 25..??
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Возьмем и по 10 конечно, только глупый человек откажется от скидок. Дык не дают столько.
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если так заговорил, значит плешивого уже давно нагибают именно к этому!!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУверен, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в свою захватническую войну против Украины, - Порошенко. ФОТОрепортаж
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