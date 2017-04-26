 Уверен, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в свою захватническую войну против Украины, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.
"Сегодня против Украины ведется необъявленная война. Мы боремся за независимость, за суверенитет и территориальную целостность нашего государства. За Донбасс и за Крым. Мы снова похоронили тысячи погибших. Опять имеем сотни тысяч вынужденных переселенцев, чья беда является прямым следствием российской агрессии против Украины. Уверен, что мы, украинцы, укротим и этого демона!
Для нас чрезвычайно важно, и я в этом уверен, что белорусско-украинская граница была, есть и всегда будет границей дружбы между двумя добрыми соседями. Уверен, никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в свою захватническую войну против Украины", - процитировал слова Порошенко его пресс-секретарь.
Фото: Цеголко /Facebook
Как известно, 26 апреля - годовщина одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС. Станция получила название по имени города, в 15 км от которого была построена.
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Ну зачем такие заявления???
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Похмелись, хфантазьор-позьор...
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и никто луку спрашивать не будет, просто могут использовать его территорию
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на беларусских картах Крым - Украина
http://belarusfacts.by/belembassy/
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