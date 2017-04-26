 Российский суд приговорил Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом координатор "Левого блока", журналист Владислав Рязанцев написал на своей странице в Facebook.
"Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима крымского татарина Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в организации в Крыму ячейки "Хизб ут-Тахрир".
Рязанцев отметил, что поддержать Зейтуллаева пришли более 20 человек.
Позже он добавил, что, по словам адвоката, Зейтуллаев после 22-х дней прекращает голодовку.
Отметим, что крымского татарина российские власти считают организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир".
Напомним также, что суд над Русланом Зейтуллаевым, Рустемом Ваитовым, Нури Примовым и Фератом Сайфуллаевым начался в июне 2016 года. Их арестовали зимой 2015 года в Севастополе и обвиняют в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир".
Ранее Зейтуллаев был помещен в карцере за отказ раздеться догола по требованию тюремщиков. А 4 апреля 2017 года крымский татарин Зейтуллаев, которого судят в Ростове, объявил голодовку.
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