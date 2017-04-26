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 Российский суд приговорил Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы. ФОТО

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Руслана Зейтуллаева к 12 года лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом координатор "Левого блока", журналист Владислав Рязанцев написал на своей странице в Facebook.

"Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима крымского татарина Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в организации в Крыму ячейки "Хизб ут-Тахрир".

Российский суд приговорил Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы 01

Рязанцев отметил, что поддержать Зейтуллаева пришли более 20 человек.

Позже он добавил, что, по словам адвоката, Зейтуллаев после 22-х дней прекращает голодовку.

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Отметим, что крымского татарина российские власти считают организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир".

Напомним также, что суд над Русланом Зейтуллаевым, Рустемом Ваитовым, Нури Примовым и Фератом Сайфуллаевым начался в июне 2016 года. Их арестовали зимой 2015 года в Севастополе и обвиняют в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее Зейтуллаев был помещен в карцере за отказ раздеться догола по требованию тюремщиков. А 4 апреля 2017 года крымский татарин Зейтуллаев, которого судят в Ростове, объявил голодовку.
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вы вообще не живете,существуете,пока разрешают...
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Росія країна терорист.Військові злочинці і масові вбивці курирують світовим терором з Кремля.
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Одного терориста в кремлі потрібно знищити і настане мир на землі !
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За что 12 лет? Что он сделал по факту? Ничего. Так почему Украина тогда сепарам, которые взялись за оружие, стреляли в украинцев, то им дают по 3,5 всего? А то и вообще освобождают от наказания.
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3,5 это показуха , а большинство возвращают , либо обменивают 5 к 1 .
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до вас в Крыму террористов не было,25 лет при чем...
Задумайся,кацапэ...
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А тому кацапскому ублюдку, который нашего майора в Крыму застрелил, год (или около того) дали... Вот оно скрепное правосудие!
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Давно пора понять -кацапы, не наказывают ,не издеваются, не лгут и не убивают, это они так развлекаются,это их нормальное состояние. Это двуногое отребье, ошибка эволюции.
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Жили люди мирно в Украине, их захватила кацапия и давай судить по своим понятиям.....на каком основании судят чужих граждан???
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12 лет за взгляды...
Никого не убил, ничего не взорвал, никому не угрожал...
КАцапня! В вас есть хоть что-нибудь человеческое?!...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссийский суд приговорил Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы. ФОТО
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