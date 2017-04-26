 Пограничники и СБУ задержали на Донетчине боевика, скрывающегося от бывших "собратьев". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.
Как отмечается, 45-летний гражданин пытался пешком пересечь линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда. Во время фильтрационных мероприятий он сообщил, что проходил службу в составе НВФ на востоке Украины в 2015-2016 гг., а в прошлом году уволился из рядов разведывательного подразделения из-за конфликта с руководством.
На подконтрольную украинским властям территорию намеревался попасть с целью укрытия от преследований бывших "собратьев" и для дальнейшего трудоустройства.
Пограничники направили в Нацполицию сообщение для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
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