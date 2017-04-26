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 Пограничники и СБУ задержали на Донетчине боевика, скрывающегося от бывших "собратьев". ФОТО

боевик

Сотрудники Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Новотроицкое" гражданина Украины, причастного к деятельности НВФ на востоке страны, который пытался скрыться от преследования своих бывших "собратьев".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

Как отмечается, 45-летний гражданин пытался пешком пересечь линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда. Во время фильтрационных мероприятий он сообщил, что проходил службу в составе НВФ на востоке Украины в 2015-2016 гг., а в прошлом году уволился из рядов разведывательного подразделения из-за конфликта с руководством.

На подконтрольную украинским властям территорию намеревался попасть с целью укрытия от преследований бывших "собратьев" и для дальнейшего трудоустройства.

Пограничники направили в Нацполицию сообщение для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

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"Мы сидели часа 3 разговаривали. И так уже смешно: в кафе заходили, значит, представители разных силовых структур, как бы так, разговаривая по телефону, но одновременно, как бы, снимая вот так вот. Как бы, разговаривает, но так поворачивается камера и снимает. Потом пришли еще оперативники, поставили так фотоаппарат, ну, метров за 5 от нас тоже так снимать, вот так, демонстративно. Ну, у каждой спецслужбы - у Росгвардии, МВД, там, ФСБ - есть какие-то свои, очевидно" - Цепные псы прогнившего режима
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А где "стоял на блокпосту, возил воду. Денег не получал. В боевых действиях не участвовал". Ну и режим "сашабородач" моуд он.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПограничники и СБУ задержали на Донетчине боевика, скрывающегося от бывших "собратьев". ФОТО
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