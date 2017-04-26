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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ГПУ (8498) история (1316) КГБ (127) ОУН-УПА (280) расследование (2089) СССР (709) убийство (4865) УПА (622)

 ГПУ открыла производство против чекиста, убившего художника УПА Хасевича на Волыни в 1952 году. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Генеральная прокуратура Украины начала расследование по факту убийства художника ОУН и УПА Нила Хасевича работником органов госбезопасности СССР Борисом Стекляром.

Об этом "Исторической правде" сообщили в Национальном центре правозащиты (НЦП), который инициировал расследование, передает Цензор.НЕТ.

"Дело уникальное и не имеет аналогов в Украине. Поступок Стекляра, офицера КГБ, не имеет срока давности. Преступление через десятки лет остается преступлением. Убийство Хасевича, борца за независимость, должно расследоваться, и каждый причастный должен получить приговор", - говорит представитель Центра Денис Полищук.

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ГПУ открыла производство против чекиста, убившего художника УПА Хасевича на Волыни в 1952 году 01

Как известно, капитан (ныне - полковник в отставке) Борис Стекляр руководил операцией МГБ по поиску и уничтожению подпольного художника, члена рефрентуры пропаганды Волынского краевого провода ОУН Нила Хасевича в 1952 году. Стекляр лично бросил гранату в бункер, где скрывался Хасевич и другие "ОУНовцы". 5 августа 2016 г. в Ривненском окружном административном суде состоялось рассмотрение дела по иску Бориса Стекляра к Управлению СБУ в Ривненской области. В своем иске полковник КГБ Стекляр вопреки Закону Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" просил суд обязать Управление СБУ в Ривненской области не предоставлять его личное дело № 2095 для ознакомления. На само заседание истец не явился, однако обратился в суд с заявлением оставить его дело без рассмотрения.

ГПУ открыла производство против чекиста, убившего художника УПА Хасевича на Волыни в 1952 году 02

Борис Стекляр на Дне Победы в Киеве

В НЦП напоминают, что в странах Центрально-Восточной Европы были подобные случаи, когда офицеров коммунистических спецслужб привлекли за преступления, совершенные ими во время пребывания на службе.

Так, ветерана МВД СССР Василия Кононова (1923 - 2011) в 2000 году осудили в Латвии на 6 лет тюрьмы за убийства мирных жителей во время Второй мировой войны и участие в ликвидации антисоветского национально-освободительного движения "лесных братьев". Европейский суд по правам человека признал приговор обоснованным.

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Бывшего начальника румынского трудового лагеря в с. Переправа 87-летнего Иона Фичора в марте 2016 г. румынский суд приговорил к 20 годам тюрьмы по обвинению в совершении преступлений против человечности. Фичор организовал бесчеловечный режим для заключенных в лагере и лично издевался над ними.

В 2007 году Эстония обвиняла бывшего первого секретаря ЦК комсомола Эстонской ССР Героя Советского Союза Арнольда Мери (1919 - 2009) в соучастии в геноциде - депортациях в Сибирь женщин, детей и пожилых людей. Дело закрыли в связи со смертью обвиняемого, которого президент России наградил орденом Почета.
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Так так. Если зацепить чекистов,которые убили в Украине патриотов,то получится не одна тысяча сатанячьих кацапских рыл.Хотелось бы узнать какая кацапская кгбэшная сука убила (повесила) нашего талантливого композитора Ивасюка. Хотелось бы ,чтобы это убийство было наконец-то расследовано,а что это убийство я уверена.
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рік чи два тому проскакувала інформація, що слідство поновили, але про результат я нічого не чув. а розслідувати вбивство Івасюка теж важливо. Якщо, раптом і було самогубство, хоча це дуже сумнівно, то його довели до цього, а тому всеодно вбивство.
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Все це зберігається у паперовому вигляді (плюс у вигляді мікрофільмів) в московських архівах кегебе. Вони швидше знищать ніж поділяться із СБУ. Для них найстрашніша таємниця - це імена "тихих" співробітників та агентів.
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Ты Шо тупой? Там же написано, прятался от гЭбни...
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Старый пидор, в лугандон его депортировать через минное поле
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Нельзя, у него сердечко пошаливает и колени болят...
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Такие мрази лазят по парадам пабьеды, ни один настоящий ветеран не считал этот день праздиком!!!
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кроме того эти мрази еще и пенсию получают от Украины,за то,что пытали и убивали Украинских Героев!
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Фотография вытирана ещё раз показывает , что до наших дней дожили не настоящие фронтовики , а всякая ГБшная сволочь .
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Погоди. 9 мая в Москве на улицы повылазит куча "ветеранов ВОВ", обвешанных медальками и в возрасте 70-75 лет.
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так тільки для них в основному і були і є санаторії, спецлікарні, всі умови для життя і лікування от і живуть
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И сколько таких вот "скляров", медальками обвешанных, ныне 9 мая из нор вылазят...
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Уже мало, естественное вымирание не остановишь...
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хороший вопрос, который надо задать СБУ!
но главное что лед уже тронулся
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Мало їх перевішали упівці. І це падло ходить і трясе медалями - я вєтінар!
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Це добре. Але дуже далеко від насущних потреб.
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Убийство преступление, которое срока давности не имеет!!!
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Я полностью согласен. И я одобряю. Но от совкового ископаемого зависит намного меньше чем от сепара на каком нибудь чиновничьем посту, или коррупционера. То есть не перво приоритетная задача.
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Кажуть, що з друзями-енкаведистами з Раші переписується і переконує, що Раша агресор напала на Україну. Але за минулі подвиги не розкаюється.
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С одной стороны - ура, и прочая перемога, но с другой - сама ситуация стрёмная. Каким бы мудаком был/небыл чекист - он исполнитель, действовал по приказу и в рамках полномочий, делегированных ему "савецкай властью", которая до недавних пор была типа наша собственная власть.

Вот представим гипотетически, что после очередных выборов отупевшее от ненависти к текущим керманычам население выбрало оккупационный блок, у них новое большинство, и они радостно принимают закон, что надо посадить каждого ВСУшника, который сейчас по оркам стреляет. Бред же.
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Так обычно и случалось в истории. Память у быдла очень коротка
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Я бы еще добавил, что начинать в этом случаи точно надо не с исполнителей, если судить совковых преступников. Да и куда проще на радость публике приговорить какое то советское ископаемое чем современного коррупционера.
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вот этот ваш "гипотетический вариант" априори невозможен... представители жоппоблока просто не доживут до получения мандата - умирать будут пачками!
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Я очень на это надеюсь. Потому как массовый электорат восторженно побежит за любым другим, кто на голубом глазу пообещает снизить тарифы, закончить войну и т.п.
feel the power of the dark side grechka!
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Хасевич боровся за свою країну, і за це його знищили окупанти, військові ВСУ воюють за свою країну, не підміняй поняття.
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заточка крысинная у этого дида...по мне так сжечь старую шлёндру краснопузую
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на так давай, на 9 травня вічний вогонь запалюють, він там буде гарно смажитись,
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Надо быстрее срок впаять ,что бы сдох на нарах.И пенсию вычесть за все года.
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medalej naklejil typo geroj.Da bandyt on, takyx nado raztrelivat ili pust sidit kamere poka pomriot
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Дело не имеет срока давности, но должно бьіть рассмотрено беспристрастно с соблюдением всех норм судопроизводства.
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Прецедент отличный, если этих выродков судить за преступления как нацистов будут а потом и ловить или уничтожать по всей земле буду только рад. Зае-ли нквдшные выбл-ки не видившие живого немца, стрелявшие безоружным женьщинам и старикам в затылки красующиеся на 9 мая с фальшивыми медальками. Для справки оба деда воевали и 9 мая не праздновали.
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Интересно, а ему поручало руководство именно убивать Хасевича?
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У них тогда своё "АТО" шло. Если система даже к куда более лояльным своим гражданам относилась, как к говну, то что говорить про ОУНовца в бункере.
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Вьі все правильно сказали, но все таки поручения давали и єто важно. Ведь если не давали, то он не может ссьілаться на приказ.
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поцікався, є багато матеріалав, саме його вони й шукали.
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Я с восторгом смотрю на украинскую прокуратуру. Они уже побороли все, что только было нужно, а теперь, на почве отсутствия важных дел, занялись борьбой со второстепенным не нужным
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ватан,ты решил если нацепишь через прокси уважаемый флаг,то мы тебя не раскусим?
в спам москальное насекомое!
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и вот такое дерьмо оно не дно, государство их кормит поит пенсии персональные платит!!!
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Сьогодні знаменна дата. Фактично, починається суд на комунізмом. У тому спотвореному світі, що створили нам комуністичні пропагандисти ми починаємо наводити лад, що таке зло, а що таке добро. Стекляр, як мільйони інших, виконував волю держави, репресивного апарату. Держава - все, людина - ніщо. Стоїть питання пріоритетів, людини та держави. Бог створив людину, але він не створив державу. Державу створили самі люди. Виходить людина, її права і свободи первинні, а держава вторинна. Така воля Божа. Стекляр має відповісти за гріхи перед Богом і Людьми. Це потрібно нам, тим, хто живе і тим, хто ще народиться.
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это дело надо бы широко освещать....личное дело этого НКВДиста опубликовать...много будет интересного...и тогда эти "ветеринары" пасти свои быстро позакрывают...вот любую суку бери 9 мая и выясняй личность...это или НКВДист будет,или послевоенная коммунистическая шваль...все эти инструкторы райкомов,лекторы различных партийных школ,"вечные" комсомольцы-короче ВСЯ нечисть,которая ненавидит Украину-вылезет на этот шабаш...
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Израиль таких находит и судит,и нам надо начинать то же самое с нквдешниками....представляю на отброссии что сейчас начнется по этому поводу,кисель тиви просто запылает адским пламенем!
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Чекисты и партизаны краснопузые были и на Волыни летом 1943 года во время трагедии.Эти шакалы везде нос совали.Орудовали там отряды Медведева,Сабурова,Федорова и Ковпака.Курировали эту нечисть генерал-лейтенайт Тимофей Строкач и Демьян Коротченко,который входил в особую ТРОЙКУ НКВД в те годы..
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Дядя.так где ты служил в Вентспилсе или в Афгане? Не надо врать .тогда и путаться не будешь.
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Немцы нацистов до сих пор преследуют ,а камсюки гєбнявые хуже их
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Это будет справедливо, были люди которые воевали во второй мировой войне, а были гниды которые расстреливали людей просто за политические взгляды (ну посадите нахера лишать жизни), это убийца. Честно дело действительно уникальное, так как его не накажут, только осудят.
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К сожалению, тех, кто действительно воевал осталось раз два и обчелся. 90 - летние нынче уже как реликт. Если учесть, что действительно воевавшим достались и раны и лишения, то в дополнение к возрасту - их единицы. Но по какой то причине на парады, как черти из табакерки, высыпают упитанные тараканы - носители значков гто, причем в не объяснимом множистве.
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аж не вірю очам своїм, хм, може щей до арешта дійде?
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Правду писав один чоловік..в статті..тут на цензорі..про свого тестя-ветерана,що на парад такі ,як він не ходять,а ходять енкавеесники...які це дуже полюбляють..нацеплять цацки,які комуняки їм надавали,за наше знищення і ходять ..усі нормальні ветерани або померли(зауважте..практично в бідності)Царство їм Небесне...або не визнають..цих червоних парадів.
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Почитал его биографию: в 41-45 воевал на фронте, был разведчиком, несколько раз ранен, короче отличный воин, но вот после 45 пошёл в кгб и стал гнилым!
Есть вероятность, что его дело специально гебня раскручивает перед 9 мая для своей пропаганды с соплями и воем искусного дрочения на дидов для сплочения ватников!
Типа: "смотрите, что эти хфашисты в Киеве делают с ветеранами"!
Думаю хорошо бы на 9 мая опубликовать делишки этого деда после 45!
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100% згідний..хай публікацію зроблять..як казав горбатий...і тоді побачимо..хто є ху...
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Курва блядьська начепило звёздочки ! Вже смерть за тобй та твоими внуками ЙДЕ!
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Его дело бьіло бьі интересно рассмотреть в контексте суда над коммунизмом в ссср или хотя бьі в Украине. Ведь он бьіл исполнителем, а заказчиком бьіла компартия.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГПУ открыла производство против чекиста, убившего художника УПА Хасевича на Волыни в 1952 году. ДОКУМЕНТ+ФОТО
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