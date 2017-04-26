 ГПУ открыла производство против чекиста, убившего художника УПА Хасевича на Волыни в 1952 году. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Об этом " Исторической правде " сообщили в Национальном центре правозащиты (НЦП), который инициировал расследование, передает Цензор.НЕТ "Дело уникальное и не имеет аналогов в Украине. Поступок Стекляра, офицера КГБ, не имеет срока давности. Преступление через десятки лет остается преступлением. Убийство Хасевича, борца за независимость, должно расследоваться, и каждый причастный должен получить приговор", - говорит представитель Центра Денис Полищук.

Как известно, капитан (ныне - полковник в отставке) Борис Стекляр руководил операцией МГБ по поиску и уничтожению подпольного художника, члена рефрентуры пропаганды Волынского краевого провода ОУН Нила Хасевича в 1952 году. Стекляр лично бросил гранату в бункер, где скрывался Хасевич и другие "ОУНовцы". 5 августа 2016 г. в Ривненском окружном административном суде состоялось рассмотрение дела по иску Бориса Стекляра к Управлению СБУ в Ривненской области. В своем иске полковник КГБ Стекляр вопреки Закону Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" просил суд обязать Управление СБУ в Ривненской области не предоставлять его личное дело № 2095 для ознакомления. На само заседание истец не явился, однако обратился в суд с заявлением оставить его дело без рассмотрения.

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В НЦП напоминают, что в странах Центрально-Восточной Европы были подобные случаи, когда офицеров коммунистических спецслужб привлекли за преступления, совершенные ими во время пребывания на службе.Так, ветерана МВД СССР Василия Кононова (1923 - 2011) в 2000 году осудили в Латвии на 6 лет тюрьмы за убийства мирных жителей во время Второй мировой войны и участие в ликвидации антисоветского национально-освободительного движения "лесных братьев". Европейский суд по правам человека признал приговор обоснованным.Бывшего начальника румынского трудового лагеря в с. Переправа 87-летнего Иона Фичора в марте 2016 г. румынский суд приговорил к 20 годам тюрьмы по обвинению в совершении преступлений против человечности. Фичор организовал бесчеловечный режим для заключенных в лагере и лично издевался над ними.В 2007 году Эстония обвиняла бывшего первого секретаря ЦК комсомола Эстонской ССР Героя Советского Союза Арнольда Мери (1919 - 2009) в соучастии в геноциде - депортациях в Сибирь женщин, детей и пожилых людей. Дело закрыли в связи со смертью обвиняемого, которого президент России наградил орденом Почета.