 ГПУ открыла производство против чекиста, убившего художника УПА Хасевича на Волыни в 1952 году. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Об этом "Исторической правде" сообщили в Национальном центре правозащиты (НЦП), который инициировал расследование, передает Цензор.НЕТ.
"Дело уникальное и не имеет аналогов в Украине. Поступок Стекляра, офицера КГБ, не имеет срока давности. Преступление через десятки лет остается преступлением. Убийство Хасевича, борца за независимость, должно расследоваться, и каждый причастный должен получить приговор", - говорит представитель Центра Денис Полищук.
В НЦП напоминают, что в странах Центрально-Восточной Европы были подобные случаи, когда офицеров коммунистических спецслужб привлекли за преступления, совершенные ими во время пребывания на службе.
Так, ветерана МВД СССР Василия Кононова (1923 - 2011) в 2000 году осудили в Латвии на 6 лет тюрьмы за убийства мирных жителей во время Второй мировой войны и участие в ликвидации антисоветского национально-освободительного движения "лесных братьев". Европейский суд по правам человека признал приговор обоснованным.
Бывшего начальника румынского трудового лагеря в с. Переправа 87-летнего Иона Фичора в марте 2016 г. румынский суд приговорил к 20 годам тюрьмы по обвинению в совершении преступлений против человечности. Фичор организовал бесчеловечный режим для заключенных в лагере и лично издевался над ними.
В 2007 году Эстония обвиняла бывшего первого секретаря ЦК комсомола Эстонской ССР Героя Советского Союза Арнольда Мери (1919 - 2009) в соучастии в геноциде - депортациях в Сибирь женщин, детей и пожилых людей. Дело закрыли в связи со смертью обвиняемого, которого президент России наградил орденом Почета.
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но главное что лед уже тронулся
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Вот представим гипотетически, что после очередных выборов отупевшее от ненависти к текущим керманычам население выбрало оккупационный блок, у них новое большинство, и они радостно принимают закон, что надо посадить каждого ВСУшника, который сейчас по оркам стреляет. Бред же.
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feel the power of
the dark sidegrechka!
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в спам москальное насекомое!
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Есть вероятность, что его дело специально гебня раскручивает перед 9 мая для своей пропаганды с соплями и воем искусного дрочения на дидов для сплочения ватников!
Типа: "смотрите, что эти хфашисты в Киеве делают с ветеранами"!
Думаю хорошо бы на 9 мая опубликовать делишки этого деда после 45!
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