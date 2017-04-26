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 Политика Украины, Экономика
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 Администрация Трампа заинтересована в усилении присутствия американского бизнеса в Украине, - Данилюк. ФОТО

Администрация президента Соединенніх Штатов Америки Дональда Трампа заинтересована в усилении присутствия американского бизнеса в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал министр финансов Александр Данилюк, отметив, что накануне провел встречу с министром торговли США Уилбуром Россом. По словам главы Минфина, во время разговора основное внимание было уделено привлечению инвестиций в Украину.

"В новой администрации заинтересованы в усилении присутствия американского бизнеса в Украине. И это является общим интересом - американские инвестиции, кроме создания рабочих мест, также приносят передовые технологии, которые повышают конкурентоспособность нашей экономики и способствуют усилению политических связей между двумя странами", - подчеркнул Данилюк.

По его словам, сейчас стороны работают над конкретными предложениями для обсуждения этих вопросов на высшем уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В посольстве Украины разъяснили возможное сокращение финпомощи от США: фактическое уменьшение составит около 30%

Администрация Трампа заинтересована в усилении присутствия американского бизнеса в Украине, - Данилюк 01Администрация Трампа заинтересована в усилении присутствия американского бизнеса в Украине, - Данилюк 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В 2019 году, когда программа с МВФ завершится, наша экономика будет самодостаточной", - Данилюк

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Ну конечно,особенно учитывая первое место Украины по уровню коррупции в бизнесе ! А как иначе ?
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наша коррупция будет обходить их 10й дорогой...
Пусть приходят.
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Ага,по десять раз на день будет обходить, с мешком для "пожертвований" !
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В ответ обложат "пожертвованиями" их счета заграничные...
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И седьмое место по бедности в мире.

Украина занимает 7 место с прогнозированным индексом 19 в рейтинге самых бедных стран мира по версии издания Bloomberg.Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-ostaetsya-desyatke-samyh-bednyh-stran-1488526421.html
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В рейтинге по дифференциации доходов мы в числе первых.
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О,вот в том то и дело что и власть в Украине и власть ватная ,это близнецы братья,как физические так и духовные,это про них видимо Маяковский писал,"Мы говорим Ленин,подразумеваем партия,мы говорим партия подразумеваем Ленин" ....
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не пудри мне голову своим комуняцким нафталином...
ты только и делаешь,что манипулируешь...
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Там пудрить нечего,там уже всё так запудрено,что дальше край и про какие манипуляции может идти речь если ты сама буквально только что написала,что такая богатая власть кроме Украины есть только в росии! Смотри уволят тебя за такие то высказывания,придётся идти работать....
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Отсюда только тебя могут уволить за неудачные высказывания,а я пишу только то, что считаю нужным.
Ты только что вот здесь соврал 26.04.2017 10:02,я тебя поправила.

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Люблю я украинских чиновников.Что-что, а врать и искажать действительность они научились виртуозно. Вчера чалый тер про 30%, а данилюк обсуждал инвестиции с министром торговли....
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАдминистрация Трампа заинтересована в усилении присутствия американского бизнеса в Украине, - Данилюк. ФОТО
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