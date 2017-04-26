 Администрация Трампа заинтересована в усилении присутствия американского бизнеса в Украине, - Данилюк. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал министр финансов Александр Данилюк, отметив, что накануне провел встречу с министром торговли США Уилбуром Россом. По словам главы Минфина, во время разговора основное внимание было уделено привлечению инвестиций в Украину.
"В новой администрации заинтересованы в усилении присутствия американского бизнеса в Украине. И это является общим интересом - американские инвестиции, кроме создания рабочих мест, также приносят передовые технологии, которые повышают конкурентоспособность нашей экономики и способствуют усилению политических связей между двумя странами", - подчеркнул Данилюк.
По его словам, сейчас стороны работают над конкретными предложениями для обсуждения этих вопросов на высшем уровне.
816 21
У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформам: один-два месяца, - Данилюк. ВИДЕО(100)
Данилюк не поддерживает отмену санкций против российских банков(17)
Данилюк о блокировании российских банков: "Это негативный сигнал для внешних кредиторов"(61)
Данилюк о повышении пенсионного возраста: "Украина идет несколько иным путем"(36)
Kyiv Post напечатало список украинских политических эмигрантов(2)
Данилюк сообщил о хакерской атаке на центр сертификации ключей для реестра НДС: "Систему удалось частично возобновить"(20)
Лондонский суд не признает обоснованность аргументов Украины в деле по "долгу Януковича", - Данилюк(101)
Ответить
Ответить
Ответить
Пусть приходят.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Украина занимает 7 место с прогнозированным индексом 19 в рейтинге самых бедных стран мира по версии издания Bloomberg.Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-ostaetsya-desyatke-samyh-bednyh-stran-1488526421.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ты только и делаешь,что манипулируешь...
Ответить
Ответить
Ты только что вот здесь соврал 26.04.2017 10:02,я тебя поправила.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить