 Кубанский казак Панчук о ликвидации боевиков на Донбассе: "Мы потеряли сотни убитыми. Наши все полевые командиры погибли в тылу с российской стороны". ФОТО

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода российский казак-террорист, принимавший участие в захвате Южной Осетии, Крыма, а также активно помогавший российским боевикам на Донбассе, Евгений Панчук, передает Цензор.НЕТ.
Ранее террорист Панчук, который "был готов умереть за Путина", а теперь решил поддержать Навального" заявил о том, что его отношение к Путину резко ухудшилось после начала войны на Донбассе. Однако, террорист признал, что в начале 2014 года принял с огромным энтузиазмом приглашение от российских властей принять участие в захвате Крыма и даже получил две "медали" за участие в оккупации украинского Крыма. После же начала боевых действий на Донбассе террорист Панчук уверяет, что выступил против войны. Однако активно помогал остальным российским наемникам и боевикам на Донбассе, в частности, банде боевиков "Ратибор" из бандформирования "Бэтмен".
"Все казачество, даже те, кто сейчас против меня, против войны с Украиной. Ни один казак, как бы он Путина ни любил, - он будет в меня кидать яйцами, но не скажет вам, что украинцы наши враги. Никто из казаков, даже путинцев, не хочет, чтобы мы воевали с Украиной, потому что украинцы для нас всегда были, есть и будут братьями, а война эта искусственная. Эта пропаганда, что мы воюем с бандеровцами, уже ни на кого из казаков не действует. Мы много потеряли казаков в "Новороссии", казаки со всей России, не только кубанские, но и донские, терские, уральские казаки потеряли сотни убитыми. На идее патриотизма. Полевые командиры казачьи погибли. Я неоднократно говорил, что они погибли не в бою - в тылу погибли, были ликвидированы. У украинцев ни один полевой командир не погиб, а наши все полевые командиры погибли в тылу с российской стороны, со стороны "Новороссии", - рассказал террорист Панчук.
"Много русских едет воевать в Украину в ВСУ, много русских едет воевать за ДНР. Много дончан, луганчан воюет и на той, и на этой стороне. Это страшная война. Я уже говорил, была бы воля Путина, войну можно было бы остановить. Территория "ДНР" и "ЛНР" - от границы с Россией всего 70 километров, а в ширину меньше 200. И на этом маленьком пятачке уже десятки тысяч убитых дончан, мирного населения, две тысячи добровольцев с России погибло, не считая погибших со стороны ВСУ. Я смотрел фамилии ВСУ, это же открыто: Иванов, Петров, Сидоров, ребята молодые - это русские ребята, воюют за Украину. Они граждане Украины, но они же русские. И с другой стороны смотришь: Петренко, Прохоренко, Захарченко, с украинскими фамилиями, они воюют за "ДНР". Нельзя сказать, что казаки поддерживают [кого-то одного], они и на той, и на этой стороне. А многие просто не участвуют. Кто был с первых дней, все мои друзья, кто участвовал в войне в "ДНР", "ЛНР" и живой остался, вернулись еще в 2015-2016 годах и больше никогда воевать не поедут", - добавил террорист Панчук.
"У меня друзья воевали, в основном в батальоне "Бэтмен", мы им возили гуманитарную помощь. Куренной выходил, говорил: "Братья-казаки, наши два казака воюют в батальоне "Бэтмен", подразделение "Ратибор", под Луганском, давайте соберем продукты, отвезем". У меня "Волга" старенькая. Недели две собираем - у друзей, знакомых. Я полностью "Волгу" грузил продуктами, теплыми вещами, скидывались на дорогу, - туда и назад стоит пять тысяч рублей, - и вдвоем или один я ехал, отвозил гуманитарную помощь. Потом я там с людьми познакомился, и они говорят про эти российские конвои: за Донецкую республику говорить не буду, но в Луганской республике за год-два ни разу гуманитарную помощь не видели, она вся в магазинах. И уже когда наши ребята вернулись с войны, - в 2015 году отказались, - мы просто гражданским людям собирали продукты и адресно отвозили, раздавали людям в руки. Последний раз я возил в Макеевку, когда из Америки вернулся, в июле прошлого года, тоже в "Волгу" загрузился с ребятами, втроем повезли продукты. Потом уже ни у кого не было денег, чтобы загрузить машину, - нам надо 30 тысяч рублей на продукты и 5 тысяч на бензин. 35 тысяч - уже казаки до того обнищали, что мы просто не смогли собрать средства. Я к друзьям обращался, они и сахар мешками давали, и рис, и крупу. Нам самим уже есть нечего, мы как-то за этот год стали резко нищие, я даже не понял, как так получилось, ни у кого ничего не осталось, никто никому помочь не может", - пожаловался российский террорист.
Российский террорист Евгений Панчук у стенда названием украинского города Дебальцево, на котором можно увидеть надписи "Новосибирск", "ВДВ".
"Там (на оккупированном Донбассе. - Ред.) бардак вообще. У меня фотографии есть, я на линии фронта с пулеметом фотографируюсь, на БТР, сижу на "Урагане". Там никому ничего не надо. Я приехал, ребята говорят: это к нам. Я и ночевал у них на передовой. Там полный бардак и анархия. Ни паспорта, ни документы не спрашивают. Мы когда искали ребят после Дебальцева. У нас там пропал парень без вести. Позвонили казаки с комендатуры, сказали, что Алексей Челноков убит под Дебальцево. И мы его поехали искать. Очень много погибло ребят из батальона "Бэтмен", подразделение "Ратибор", под Дебальцево, там 33 человека. Еще со мной два казака поехали, у которых погибли там друзья, - не казаки, а просто с России. Мы несколько дней объезжали всю Луганскую республику, искали, куда они делись, где их похоронили, узнавали, что с ними произошло. Грубо говоря, "двухсотых" забирать ездили. Брешут, что под Дебальцевом с нашей стороны никто не погиб. В боевых действиях в "Новороссии" я не принимал участия", - уверяет террорист Панчук.
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http://www.dsnews.ua/society/v-belarusi-vypustili-monetu-s-prizyvom-rezat-rossiyskih-20042017133800
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Эта "братская" империя должна сдохнуть, как исчезли все империи - иначе их зверства повторятся и в следующих столетиях на наших детях и внуках -также как они повторялись в прошедших столетиях и в этом.
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Так что просто так забыть и простить.
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Просто, не смог вложить в свой пост интонацию - иронию
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Герой, пиндоских геев не испугался...
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Отольются мышке кошкины слёзы.Ни грамма не жаль этого гада.В лучшем случае-тюрьма. пусть молится за своё спасение. ТВАРЬ
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говнакацапов?
Кацапские кизяки относятся к трактористам или шахтерам?
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У нас тоже был не тот, и где он теперь?
Пока сцаря не завалят или он не убежит в свой "ростов" к Ыну или Мадуро, много таких казачков превратит ВСУ в прах.
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В россии заканчиваются лохи на стройку моста, где не платят за работу, теперь их ищут в Киргизии...
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После вступления Черногории в НАТО в ее вине сразу обнаружили....пестициды.
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