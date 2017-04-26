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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:боевик (18586) казаки (191) Россия (70175) смерть (4812) терроризм (20172) Донбасс (14300)

 Кубанский казак Панчук о ликвидации боевиков на Донбассе: "Мы потеряли сотни убитыми. Наши все полевые командиры погибли в тылу с российской стороны". ФОТО

Была бы воля Путина, войну можно было бы остановить.

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода российский казак-террорист, принимавший участие в захвате Южной Осетии, Крыма, а также активно помогавший российским боевикам на Донбассе, Евгений Панчук, передает Цензор.НЕТ.

Ранее террорист Панчук, который "был готов умереть за Путина", а теперь решил поддержать Навального" заявил о том, что его отношение к Путину резко ухудшилось после начала войны на Донбассе. Однако, террорист признал, что в начале 2014 года принял с огромным энтузиазмом приглашение от российских властей принять участие в захвате Крыма и даже получил две "медали" за участие в оккупации украинского Крыма. После же начала боевых действий на Донбассе террорист Панчук уверяет, что выступил против войны. Однако активно помогал остальным российским наемникам и боевикам на Донбассе, в частности, банде боевиков "Ратибор" из бандформирования "Бэтмен".

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"Все казачество, даже те, кто сейчас против меня, против войны с Украиной. Ни один казак, как бы он Путина ни любил, - он будет в меня кидать яйцами, но не скажет вам, что украинцы наши враги. Никто из казаков, даже путинцев, не хочет, чтобы мы воевали с Украиной, потому что украинцы для нас всегда были, есть и будут братьями, а война эта искусственная. Эта пропаганда, что мы воюем с бандеровцами, уже ни на кого из казаков не действует. Мы много потеряли казаков в "Новороссии", казаки со всей России, не только кубанские, но и донские, терские, уральские казаки потеряли сотни убитыми. На идее патриотизма. Полевые командиры казачьи погибли. Я неоднократно говорил, что они погибли не в бою - в тылу погибли, были ликвидированы. У украинцев ни один полевой командир не погиб, а наши все полевые командиры погибли в тылу с российской стороны, со стороны "Новороссии", - рассказал террорист Панчук.

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"Много русских едет воевать в Украину в ВСУ, много русских едет воевать за ДНР. Много дончан, луганчан воюет и на той, и на этой стороне. Это страшная война. Я уже говорил, была бы воля Путина, войну можно было бы остановить. Территория "ДНР" и "ЛНР" - от границы с Россией всего 70 километров, а в ширину меньше 200. И на этом маленьком пятачке уже десятки тысяч убитых дончан, мирного населения, две тысячи добровольцев с России погибло, не считая погибших со стороны ВСУ. Я смотрел фамилии ВСУ, это же открыто: Иванов, Петров, Сидоров, ребята молодые - это русские ребята, воюют за Украину. Они граждане Украины, но они же русские. И с другой стороны смотришь: Петренко, Прохоренко, Захарченко, с украинскими фамилиями, они воюют за "ДНР". Нельзя сказать, что казаки поддерживают [кого-то одного], они и на той, и на этой стороне. А многие просто не участвуют. Кто был с первых дней, все мои друзья, кто участвовал в войне в "ДНР", "ЛНР" и живой остался, вернулись еще в 2015-2016 годах и больше никогда воевать не поедут", - добавил террорист Панчук.

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"У меня друзья воевали, в основном в батальоне "Бэтмен", мы им возили гуманитарную помощь. Куренной выходил, говорил: "Братья-казаки, наши два казака воюют в батальоне "Бэтмен", подразделение "Ратибор", под Луганском, давайте соберем продукты, отвезем". У меня "Волга" старенькая. Недели две собираем - у друзей, знакомых. Я полностью "Волгу" грузил продуктами, теплыми вещами, скидывались на дорогу, - туда и назад стоит пять тысяч рублей, - и вдвоем или один я ехал, отвозил гуманитарную помощь. Потом я там с людьми познакомился, и они говорят про эти российские конвои: за Донецкую республику говорить не буду, но в Луганской республике за год-два ни разу гуманитарную помощь не видели, она вся в магазинах. И уже когда наши ребята вернулись с войны, - в 2015 году отказались, - мы просто гражданским людям собирали продукты и адресно отвозили, раздавали людям в руки. Последний раз я возил в Макеевку, когда из Америки вернулся, в июле прошлого года, тоже в "Волгу" загрузился с ребятами, втроем повезли продукты. Потом уже ни у кого не было денег, чтобы загрузить машину, - нам надо 30 тысяч рублей на продукты и 5 тысяч на бензин. 35 тысяч - уже казаки до того обнищали, что мы просто не смогли собрать средства. Я к друзьям обращался, они и сахар мешками давали, и рис, и крупу. Нам самим уже есть нечего, мы как-то за этот год стали резко нищие, я даже не понял, как так получилось, ни у кого ничего не осталось, никто никому помочь не может", - пожаловался российский террорист.

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Кубанский казак Панчук о ликвидации боевиков на Донбассе: Мы потеряли сотни убитыми. Наши все полевые командиры погибли в тылу с российской стороны 01

Российский террорист Евгений Панчук у стенда названием украинского города Дебальцево, на котором можно увидеть надписи "Новосибирск", "ВДВ".

"Там (на оккупированном Донбассе. - Ред.) бардак вообще. У меня фотографии есть, я на линии фронта с пулеметом фотографируюсь, на БТР, сижу на "Урагане". Там никому ничего не надо. Я приехал, ребята говорят: это к нам. Я и ночевал у них на передовой. Там полный бардак и анархия. Ни паспорта, ни документы не спрашивают. Мы когда искали ребят после Дебальцева. У нас там пропал парень без вести. Позвонили казаки с комендатуры, сказали, что Алексей Челноков убит под Дебальцево. И мы его поехали искать. Очень много погибло ребят из батальона "Бэтмен", подразделение "Ратибор", под Дебальцево, там 33 человека. Еще со мной два казака поехали, у которых погибли там друзья, - не казаки, а просто с России. Мы несколько дней объезжали всю Луганскую республику, искали, куда они делись, где их похоронили, узнавали, что с ними произошло. Грубо говоря, "двухсотых" забирать ездили. Брешут, что под Дебальцевом с нашей стороны никто не погиб. В боевых действиях в "Новороссии" я не принимал участия", - уверяет террорист Панчук.

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не вижу раскаяния вообще-то... вижу досаду преступника, у которого не выгорело...
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Согласна. Это такое раскаяние,чисто по руцки-неискреннее и подлое.
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"....Последний раз я возил в Макеевку, когда из Америки вернулся, в июле прошлого года,Источник:http://censor.net.ua/p437828..." -санкции?
Эта "братская" империя должна сдохнуть, как исчезли все империи - иначе их зверства повторятся и в следующих столетиях на наших детях и внуках -также как они повторялись в прошедших столетиях и в этом.
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Ну потекли сопли "Мы же братья".
Так что просто так забыть и простить.
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Сначала закопать, а потом простить и забыть...
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Кто пустил в Америку этого мудака? Может от имел ввиду латинскую Америку?
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ну на эту же мелочь пузатую персональных санкций не было...
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Кто-то понял написанное:"погибли в тылу с российской стороны"?
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там из текста новости становится понятным: свои их убрали поделом ублюдкам
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А че там понимать, эти уроды ехали грабить мирное население, вот что-то не поделили.
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Хоть ты и "раскаялся", но тебя обязательно найдет ещё одна "награда", готовься сука.
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нет. Перекрасился , может по заданию или за деньги
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Не прозревают те, у кого руки в крови. Понял, шакал, куда вляпался, вот и очкует.
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Согласен.
Просто, не смог вложить в свой пост интонацию - иронию
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" Я уже не тот Путин что был раньше . Я уже другой Путин . Я у меня отношение к тому Путину резко ухудшилось и я стал другим . " - подсказка %уйлу если вдруг надумается . Только кто поверит и это вряд ли ему поможет . %уйлом он был %уйлом и останется . Это же касается и кубанского казака Панчука .
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Последний раз я возил в Макеевку, когда из Америки вернулся

Герой, пиндоских геев не испугался...
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Фраза:" Последний раз возил в Макеевку, когда вернулся из Америки в июле прошлого года". Кто ему визу дал? Каждого третьего украинца не пускают, а этого пустили. Кто знает, как это делается? Скиньте его фото на бтр и это возле Дебальцево в посольство, пусть посмотрят, кому визы дают.
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ну так может Америка и повлияла на него, теперь будет предатель и шпион
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Сусіда студента-відмінника на практику в Америку не дали візи("Острозька академія"відправляла)
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В мае 1945 года немцы кричали красной армии *гитлер -капут!8. Этот такой же.преступник террорист- отмытся не удастся. На Нюрнбергском процессе убийцы миллион людей говорили:*А чем мы виноваты? мы- исполнители!*
Отольются мышке кошкины слёзы.Ни грамма не жаль этого гада.В лучшем случае-тюрьма. пусть молится за своё спасение. ТВАРЬ
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Опять кацапурлы завыли "мы же братья", "адиннарот". Тьфу, мерзота.
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Люди, кто разбирается в сортах говна кацапов?
Кацапские кизяки относятся к трактористам или шахтерам?
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Ну прямо сопли по харе размазывает. Сцарь не тот.
У нас тоже был не тот, и где он теперь?
Пока сцаря не завалят или он не убежит в свой "ростов" к Ыну или Мадуро, много таких казачков превратит ВСУ в прах.
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Сектор Крыма‏ @SectorCrimea 3 ч.3 часа назад
В россии заканчиваются лохи на стройку моста, где не платят за работу, теперь их ищут в Киргизии...

Кубанский казак Панчук о ликвидации боевиков на Донбассе: "Мы потеряли сотни убитыми. Наши все полевые командиры погибли в тылу с российской стороны" - Цензор.НЕТ 4581
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odessa-ua 🇺🇦‏ @uanews3 50 мин.50 минут назад
После вступления Черногории в НАТО в ее вине сразу обнаружили....пестициды.

Кубанский казак Панчук о ликвидации боевиков на Донбассе: "Мы потеряли сотни убитыми. Наши все полевые командиры погибли в тылу с российской стороны" - Цензор.НЕТ 6769
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Прочитав оригінал. Таке враження, що по розумовому розвитку - рівень 13-14-річної дитини(((
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Может и прозрел, может и раскаялся - это уже ничего не изменит. Никто не воскресит 10 тысяч погибших украинцев, никто не забудет аннексию Крыма и войну на Донбассе, басни про фашистов, распятых мальчиков и т..п. Уже слишком поздно. Нет россиянам прощения, как бы они не каялись.
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А вы,суки,наши враги! Чтоб у вас языки отсыхали,когда такие ,как ты,называли украинцев братьями!
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Казак говорит:"Дурак я, ребята, но там все такие. И новороссия накрылась и лугандону капец."
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Да идите вы на...уй , братья . Как пиз...лей получили , жрать нечего стало , так вспомнили про ,,братство,, , вспомните лучше суки как наших пленных замордовывали , скоты . И заткните свои вонючие пасти .
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"...Последний раз я возил в Макеевку, когда из Америки вернулся, в июле прошлого года,Источник:http://censor.net.ua/p437828..." -санкции? - не думаю
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заступниця авакова з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва отримала орденом "Жінка.Мир.Безпека" - вона замироточила напевно ))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКубанский казак Панчук о ликвидации боевиков на Донбассе: "Мы потеряли сотни убитыми. Наши все полевые командиры погибли в тылу с российской стороны". ФОТО
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