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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Участник оккупации Крыма казак Панчук о захвате полуострова: "Это организовала власть. Нас обзванивали днем и ночью. Нам государство, Россия дала автоматы". ФОТОрепортаж

Российский казак-террорист Евгений Панчук, признался, что для участия в оккупации Крыма их пригласили российские власти. Они же выдали ему и остальным террористам оружие.

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода российский казак-террорист, принимавший участие в захвате Южной Осетии, Крыма, а также активно помогавший российским боевикам на Донбассе, Евгений Панчук, передает Цензор.НЕТ.

Ранее террорист Панчук, который "был готов умереть за Путина", а теперь решил поддержать Навального" заявил о том, что его отношение к Путину резко ухудшилось после начала войны на Донбассе. Однако, террорист признал, что в начале 2014 года принял с огромным энтузиазмом приглашение от российских властей принять участие в захвате Крыма и даже получил две "медали" за участие в оккупации украинского Крыма.

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"Когда ехали, об аннексии Крыма еще речи не шло [речь идет о второй половине февраля 2014 года]. Конечно, это организовала власть. Нас обзванивали днем и ночью, нас собрали. Из 40 тысяч казаков поехало меньше тысячи, из краснодарских двух тысяч - сто человек. Почему я поехал? Я в казачестве к тому моменту был 20 с лишним лет, на нас власть вообще внимания никогда не обращала, то она нас сажала, то гнобила, то унижала. А тут сам президент, само правительство, нам атаман говорит: надо помочь, собирайтесь. У нас такой энтузиазм был, что за 20 лет первый раз нас о чем-то попросило именно государство, мы им потребовались как казаки, как народ, государство в нас стало нуждаться. Мы это восприняли с энтузиазмом. Конечно, нас организованно привезли на автобусах, через паром. Когда нас привезли в Крым, вы видели фотографии, через несколько дней мы с автоматами. Что, мы сами где-то автоматы взяли? Естественно, нам государство, Россия дала автоматы. То есть полностью нас организовали, предложили. Многие отказывались, многие атаманы телефоны поотключали", - рассказал российский террорист Панчук.

Участник оккупации Крыма казак Панчук о захвате полуострова: Это организовала власть. Нас обзванивали днем и ночью. Нам государство, Россия дала автоматы 01

Террорист Панчук в оккупированном Крыму.

Участник оккупации Крыма казак Панчук о захвате полуострова: Это организовала власть. Нас обзванивали днем и ночью. Нам государство, Россия дала автоматы 02Участник оккупации Крыма казак Панчук о захвате полуострова: Это организовала власть. Нас обзванивали днем и ночью. Нам государство, Россия дала автоматы 03

Террорист Панчук и другие российские боевики в оккупированном Крыму.

Участник оккупации Крыма казак Панчук о захвате полуострова: Это организовала власть. Нас обзванивали днем и ночью. Нам государство, Россия дала автоматы 04

"Награда" террористу Панчуку от кремлевской марионетки Аксенова за оккупацию Крыма.

"В Крыму нам весело было, честно говоря. На всех фотографиях мы улыбаемся, смеемся. Страха ни у одного казака близко не было. Когда на второй день нас построили, сказали: кто желает уехать? Мы никого не осуждаем, кто хочет - вот стоит автобус. Ни один казак не развернулся, не сел в автобус и не уехал в Россию. А потом пацаны молодые, я им рассказываю про боевой опыт - я до этого был в Южной Осетии. Они все время со мной, это для нас веселуха была. И когда мы стояли, перекрыли дорогу, нам сказали: бандеровцы едут колесами, без автоматов, - думаем, сейчас бандеровцы приедут, будем морды друг другу бить", - добавил российский казак-террорист.

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"По Крыму мое мнение изменилось, не стоил Крым войны с Украиной", - резюмировал террорист Панчук.
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В США испытают новую межконтинентальную баллистическую ракету способную нести ядерный заряд

Кубанский казак Панчук, участник оккупации Крыма о захвате полуострова: "Это организовала власть. Нас обзванивали днем и ночью. Нам государство, Россия дала автоматы" - Цензор.НЕТ 7310

http://sundaynews.info/vse-novosti/v-mire/16324-v-ssha-ispytayut-novuyu-mezhkontinentalnuyu-ballisticheskuyu-raketu.html
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-Кремль, Кремль прием.
-Че?
- Че че , ракету примай кажу.
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Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
Две медали космонавта,
Орден игрока Варкрафта,
Символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
Табакерка, и огниво,
Восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
Тайный орден «Тамплиер»,
Вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
Знак «Почетный водолаз»,
Стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
Группа крови и Ай-Пи,
И пацифик на цепи.

Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
Раскатились по шоссе.

Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
Пуговку с гербом Алжира,
Фенечку, консервный нож,
Малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
Личный номер лесника,
Запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
Номерок фидошной ноды -
Хоть медалькой, хоть значком
Поделитесь с казачком!
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"Из 40 тыс казаков, поехало меньше тысячи " оказывается там не так уж много дебилов
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"Казаки" - это украинское. Кубанские "кизяки", забывшие откуда они родом, все дебилы. Но остальные еще и ленивые...
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Кубанские казаки потомки турков.но то что они свои корни забыли однозначно
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Я еще могу понять медаль типа "за возвращение Крыма".
В конце концов - на медалях не принято писать "за оккупацию".
Но медаль "за защиту Крыма"???
Иностранные граждане приезжают в другую страну "защищать" часть этой страны от граждан этой страны и в итоге аннексируют эту часть???
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Кизяк должен лежать в земле, быть удобрением
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еще одни откровения продажного казака. Если их обманули, то почему они не повернулись задом к рассеи и лицом к Украине.
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Венесуэла, представитель оппозиции ............. протестует против любителя хуйла мандуры.

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актив? стали на путь исправления и сотрудничества с администрацией колонии ))
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Из вчерашнего.
Сказ о касаппе, который решил, что он снайпер, но украинский снайпер оказался круче и проветрил придурку мозги.
Кубанский казак Панчук, участник оккупации Крыма о захвате полуострова: "Это организовала власть. Нас обзванивали днем и ночью. Нам государство, Россия дала автоматы" - Цензор.НЕТ 5733
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Только дошло до бедолашного, что его тупо использовали...
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Лучше поздно, чем никогда
Побольше таких и всё быстро закончится.
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Кацапа только могила исправит...
Он просто разуверился в путлере,но не в правоте россии.
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Если ты его завалишь, то другие и не подумают, шо были мерзавцами...
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А они стали над этим задумываться? Серьезно?
Что то во всей этой болтовне не видно слов раскаяния и признания своих мерзостных поступков....
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Кого,мух и комаров ?
Так их еще и не было в этом году.)
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Дык ты вродь .... "Кацапа только могила исправит..." есть секретные методы? Тама 86%...

работы непочатый край.
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Началось ... Я не виноватая , он сам пришел .... мы только приказы изполняли ...нас обманули ... Кубаньский казак , гражданин РФ ? Так какого лысова беса с автоматом в руках попьерся в Крым , в другую вас нетрогаюшую строну ?
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Полезная аналитика из вражеского стана : "Если бандеровцы захотят повторить действия хорватов в условиях Донбасса, то наступать они будут в лоб, внезапно, кинжальными ударами (когда войска сосредотачиваются в одном месте и таким образом на узком участке фронта создаётся многократное превосходство в живой силе и технике), по трём направлениям - на Донецк, Макеевку и Горловку. После их взятия сопротивление вооружённых сил ДНР будет в основном сломлено и остальную территорию добьют без особого труда" - Война с ИГИЛ и казнь Новороссии
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Участник оккупации Крыма кубанский казак Панчук о захвате полуострова: "Это организовала власть. Нас обзванивали днем и ночью. Нам государство, Россия дала автоматы".

Берегите его. ВВП не прощает.
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хороший кизяк - дохлый кизяк. похоже на одного кизяка меньше скоро будет.
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хм,,, значит это эти уроды в кафешке все унитазы украли?
а я думал - буряты
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Для кацапа унитаз, атрибут богатства и богоизбранности, они его вместе с иконами ставят в самом лучшем месте своей будки
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Хто казав що повернемо Кубань? Вона заселена ось такими яничарами. Нафіг вони впали.
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В путинском фильме о захвате Крыма всё задокументированно. Там другой чудик с армянской фамилией типа вспоминает, как всё было. Рассказывает как они " с черенками от лопат, безоружные"аэропорт Симферополя "освобождали". А в это время фотки их с калашами возле российских БТРов показывают...
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Кубанські козаки - то етнічні Українці, нащадки запорізьких козаків, що зайшли на Кубань. Це збаламучені кацапською пропагандою наші співвітчизники, котрих московщина постійно використовувала, як гарматне м"ясо, в основному, для прикриття кавказького напрямку.
Використання козацького "гарматного м"яса" кацапією (в Криму, на Донбасі, в Придністрянщині, в Ічкерії...) - продовжується і понині.
Але, як видно по Панчуку, - збаламучені Українці Кацапстану (панчуки, навальні...) поволі "прозрівають", і це радує. При розвалі росії Кубань буде повернена до складу Матірної України.
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#вывсеврети, эта самаабарона, а аружия из ваинторга
Участник оккупации Крыма казак Панчук о захвате полуострова: "Это организовала власть. Нас обзванивали днем и ночью. Нам государство, Россия дала автоматы" - Цензор.НЕТ 3297
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Все, тепер його Аксінья має бути весь час напоготові тісто на пиріжки ставити.
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Це одноклітинне не говорить про свою роль у інших конфліктах,лише про український.Тобто,воно не кається за все інше, до чого були причетне. Пайка урвалася,то це й уся причина скиглити .
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что толку с этих понявших? маховик войны уже раскачан и эти сопли ничего не изменят.
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В Крыму нам весело было, честно говоря. На всех фотографиях мы улыбаемся, смеемся. Страха ни у одного казака близко не было. Когда на второй день нас построили, сказали: кто желает уехать? Мы никого не осуждаем, кто хочет - вот стоит автобус. Ни один казак не развернулся, не сел в автобус и не уехал в Россию. А потом пацаны молодые, я им рассказываю про боевой опыт - я до этого был в Южной Осетии. Они все время со мной, это для нас веселуха была. Источник: http://censor.net.ua/p437823

ну чО, фашисты тоже, по началу, весёлые были...
оккупанты - они такие, пока по роже не получат, весёлые... А как только пендаля хорошего отвесить, да по харе развесёлой размазать... вот тогда глядишь и начинают вспоминать: "братья, как же так? мы же за вас"... СБРОД ШАКАЛЬЯ ПОЗОРНОГО!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУчастник оккупации Крыма казак Панчук о захвате полуострова: "Это организовала власть. Нас обзванивали днем и ночью. Нам государство, Россия дала автоматы". ФОТОрепортаж
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