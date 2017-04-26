 Участник оккупации Крыма казак Панчук о захвате полуострова: "Это организовала власть. Нас обзванивали днем и ночью. Нам государство, Россия дала автоматы". ФОТОрепортаж

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода российский казак-террорист, принимавший участие в захвате Южной Осетии, Крыма, а также активно помогавший российским боевикам на Донбассе, Евгений Панчук, передает Цензор.НЕТ.
Ранее террорист Панчук, который "был готов умереть за Путина", а теперь решил поддержать Навального" заявил о том, что его отношение к Путину резко ухудшилось после начала войны на Донбассе. Однако, террорист признал, что в начале 2014 года принял с огромным энтузиазмом приглашение от российских властей принять участие в захвате Крыма и даже получил две "медали" за участие в оккупации украинского Крыма.
"Когда ехали, об аннексии Крыма еще речи не шло [речь идет о второй половине февраля 2014 года]. Конечно, это организовала власть. Нас обзванивали днем и ночью, нас собрали. Из 40 тысяч казаков поехало меньше тысячи, из краснодарских двух тысяч - сто человек. Почему я поехал? Я в казачестве к тому моменту был 20 с лишним лет, на нас власть вообще внимания никогда не обращала, то она нас сажала, то гнобила, то унижала. А тут сам президент, само правительство, нам атаман говорит: надо помочь, собирайтесь. У нас такой энтузиазм был, что за 20 лет первый раз нас о чем-то попросило именно государство, мы им потребовались как казаки, как народ, государство в нас стало нуждаться. Мы это восприняли с энтузиазмом. Конечно, нас организованно привезли на автобусах, через паром. Когда нас привезли в Крым, вы видели фотографии, через несколько дней мы с автоматами. Что, мы сами где-то автоматы взяли? Естественно, нам государство, Россия дала автоматы. То есть полностью нас организовали, предложили. Многие отказывались, многие атаманы телефоны поотключали", - рассказал российский террорист Панчук.
Террорист Панчук в оккупированном Крыму.
Террорист Панчук и другие российские боевики в оккупированном Крыму.
"Награда" террористу Панчуку от кремлевской марионетки Аксенова за оккупацию Крыма.
"В Крыму нам весело было, честно говоря. На всех фотографиях мы улыбаемся, смеемся. Страха ни у одного казака близко не было. Когда на второй день нас построили, сказали: кто желает уехать? Мы никого не осуждаем, кто хочет - вот стоит автобус. Ни один казак не развернулся, не сел в автобус и не уехал в Россию. А потом пацаны молодые, я им рассказываю про боевой опыт - я до этого был в Южной Осетии. Они все время со мной, это для нас веселуха была. И когда мы стояли, перекрыли дорогу, нам сказали: бандеровцы едут колесами, без автоматов, - думаем, сейчас бандеровцы приедут, будем морды друг другу бить", - добавил российский казак-террорист.
"По Крыму мое мнение изменилось, не стоил Крым войны с Украиной", - резюмировал террорист Панчук.
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http://sundaynews.info/vse-novosti/v-mire/16324-v-ssha-ispytayut-novuyu-mezhkontinentalnuyu-ballisticheskuyu-raketu.html
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Древняя как мир Минитмен-3
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-Че?
- Че че , ракету примай кажу.
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На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
Две медали космонавта,
Орден игрока Варкрафта,
Символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
Табакерка, и огниво,
Восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
Тайный орден «Тамплиер»,
Вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
Знак «Почетный водолаз»,
Стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
Группа крови и Ай-Пи,
И пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
Раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
Пуговку с гербом Алжира,
Фенечку, консервный нож,
Малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
Личный номер лесника,
Запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
Номерок фидошной ноды -
Хоть медалькой, хоть значком
Поделитесь с казачком!
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В конце концов - на медалях не принято писать "за оккупацию".
Но медаль "за защиту Крыма"???
Иностранные граждане приезжают в другую страну "защищать" часть этой страны от граждан этой страны и в итоге аннексируют эту часть???
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Сказ о касаппе, который решил, что он снайпер, но украинский снайпер оказался круче и проветрил придурку мозги.
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Побольше таких и всё быстро закончится.
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Он просто разуверился в путлере,но не в правоте россии.
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Что то во всей этой болтовне не видно слов раскаяния и признания своих мерзостных поступков....
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Так их еще и не было в этом году.)
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работы непочатый край.
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Берегите его. ВВП не прощает.
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а я думал - буряты
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Використання козацького "гарматного м"яса" кацапією (в Криму, на Донбасі, в Придністрянщині, в Ічкерії...) - продовжується і понині.
Але, як видно по Панчуку, - збаламучені Українці Кацапстану (панчуки, навальні...) поволі "прозрівають", і це радує. При розвалі росії Кубань буде повернена до складу Матірної України.
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ну чО, фашисты тоже, по началу, весёлые были...
оккупанты - они такие, пока по роже не получат, весёлые... А как только пендаля хорошего отвесить, да по харе развесёлой размазать... вот тогда глядишь и начинают вспоминать: "братья, как же так? мы же за вас"... СБРОД ШАКАЛЬЯ ПОЗОРНОГО!
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