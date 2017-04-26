 Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию. ФОТОрепортаж

Об том сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еrr.ee.
Визит прошел в рамках тренировочной программы. Эти самолеты впервые летают за пределами США. За несколько часов до приземления в Эстонии, они сделали короткую остановку на авиабазе в Великобритании, после чего сразу же продолжили путь.
"Вы видите первую часть тренировки за пределами США - визит на авиабазу Эмари. Вскоре самолеты развернутся и возьмут курс на Великобританию, где они будут базироваться на протяжении нескольких недель. Очевидно, что они примут участие в различных тренировках на территории Европы как часть ВВС США", - сказал маршал авиации Великобритании Стюарт Эванс.
Истребители F-35 поступили на вооружение США всего два года назад, и еще не использовались в боевых условиях. Во время полета из США в Эстонию самолеты 10 раз дозаправлялись. Минусом пилоты это не называют, поскольку для таких дистанций самолет не предусмотрен. Неоспоримыми преимуществами летчики называют его невидимость перед радарами и мощное ускорение.
В Эстонии самолеты провели несколько часов, после чего отправились в Великобританию. Несмотря на то, что самолеты в ближайшие полтора месяца будут тренироваться в Европе, участие в военных учениях Kevadtorm они не примут. На боевое вооружение в Европу эти самолеты поступят в 2020 году.
Самолеты F-35 Lightning II выполняют функции истребителя-разведчика и тактического бомбардировщика. Самолеты-невидимки перебрасываются в Европу на несколько недель для участия в совместных тренировочных полетах с другими военными самолетами США и НАТО.
Ранее ВВС США сообщали о намерении развернуть в Европе эти новейшие самолеты в модификации F-35A в начале 2020 года. О возможности задействовать F-35 на некоторое время в охране воздушных границ стран Балтии сообщил летом прошлого года американский генерал Герберт Карлайл в выступлении перед Конгрессом.
В интервью журналу The National Interest Карлайл также заявил, что задача F-35 - послать сигнал потенциальным оппонентам, таким как Россия.
Lockheed Martin F-35 Lightning II - семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.
3410 93
Российские бомбардировщики Ту-95 "Медведь" совершили несколько пролетов вдоль Аляски, - Пентагон(111)
Самолеты ВВС Великобритании, НАТО и Швеции провели активную разведку вблизи Калининградской области(33)
Учебный полет "тройки" штурмовиков Су-25 ВС ВСУ. ВИДЕО из кабины пилота(95)
Истребители США перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски(105)
Истребители НАТО будут отрабатывать бреющие полеты над Эстонией(17)
Сверхсовременные американские истребители F-35A прибыли в Британию(225)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
типа их радары не засекли, значит их там не было
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и 20 лярдов рубасей на это у пенсов забрали )))))
Ответить
Ответить
Ответить
Российский самолет не реагировал на множество предупреждений и двигался на военные корабли НАТО. Было принято решение сбить СУшку.
Самолет упал в море, пилотов подобрал НАТОвский эсминец. Оба живы и здоровы
Реакция России на инцидент пока неизвестна.
Скоро обещают выложить видео с заблудившимися российскими пилотами.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кацапчики, вы этого хотели добиться оккупировав часть Украины?
Ответить
К сожалению на большее они пока не способны. Старый-добрый F-16 в воздушном бою уничтожает их в сухую.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
чем больше рейхстагов чем меньше корупции
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сегодня верховный суд в Великой и самой духовной стране мира. Запретил организацию свидетели Иеговы, все бы ничего запретил и запретил, всякие суды бывают и во всяких странах, НО , как говаривал Достоевский вот тут то у меня и запятая. Посмотрел на дату сегодняшнюю порылся в голове и ужаснулся
20 апреля днюха Адика Гитлера!!! А во времена третьего рейха свидетелей Иеговы казнили прилюдно и жестоко и сгоняли тысячи людей, что бы они смотрели на эти казни. Как же так можно подумал я, в день рожденья Гитлера они выносят такой приговор.
Совпадение?
Правильно - Не думаю ……………
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
реконструкция на тему:
Гестапа приходила, ругалась очень..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить