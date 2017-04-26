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Все про:НАТО (5395) самолет (2153) США (12435) Эстония (490)

 Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию. ФОТОрепортаж

Во вторник США доставили в Эмари два дислоцированных в Великобритании истребителя F-35, которые являются самыми новыми и современными многофункциональными истребителями, также в Эмари приземлился транспортно-заправочный самолет KC-135.

Об том сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еrr.ee.

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Визит прошел в рамках тренировочной программы. Эти самолеты впервые летают за пределами США. За несколько часов до приземления в Эстонии, они сделали короткую остановку на авиабазе в Великобритании, после чего сразу же продолжили путь.

"Вы видите первую часть тренировки за пределами США - визит на авиабазу Эмари. Вскоре самолеты развернутся и возьмут курс на Великобританию, где они будут базироваться на протяжении нескольких недель. Очевидно, что они примут участие в различных тренировках на территории Европы как часть ВВС США", - сказал маршал авиации Великобритании Стюарт Эванс.

Истребители F-35 поступили на вооружение США всего два года назад, и еще не использовались в боевых условиях. Во время полета из США в Эстонию самолеты 10 раз дозаправлялись. Минусом пилоты это не называют, поскольку для таких дистанций самолет не предусмотрен. Неоспоримыми преимуществами летчики называют его невидимость перед радарами и мощное ускорение.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Учебный полет "тройки" штурмовиков Су-25 ВС ВСУ. ВИДЕО из кабины пилота

В Эстонии самолеты провели несколько часов, после чего отправились в Великобританию. Несмотря на то, что самолеты в ближайшие полтора месяца будут тренироваться в Европе, участие в военных учениях Kevadtorm они не примут. На боевое вооружение в Европу эти самолеты поступят в 2020 году.

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Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию 03

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Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию 05

Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию 06

Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию 07

Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию 08

Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию 09

Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию 10



Самолеты F-35 Lightning II выполняют функции истребителя-разведчика и тактического бомбардировщика. Самолеты-невидимки перебрасываются в Европу на несколько недель для участия в совместных тренировочных полетах с другими военными самолетами США и НАТО.

Ранее ВВС США сообщали о намерении развернуть в Европе эти новейшие самолеты в модификации F-35A в начале 2020 года. О возможности задействовать F-35 на некоторое время в охране воздушных границ стран Балтии сообщил летом прошлого года американский генерал Герберт Карлайл в выступлении перед Конгрессом.

В интервью журналу The National Interest Карлайл также заявил, что задача F-35 - послать сигнал потенциальным оппонентам, таким как Россия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Истребители НАТО будут отрабатывать бреющие полеты над Эстонией

Lockheed Martin F-35 Lightning II - семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.
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Не думаю . Сейчас дрыном подопрут " Армату" всем составом военно - космических войск и вместе с подводной кавалерией как дадут всем . Не зря же кеды воевали .
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Кеды в совке появились в конце 60-х, а воевали зачастую в своей привычной обуви - лаптях!
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говорят русские уже опровергли что ф35 прилетали в эстонию.
типа их радары не засекли, значит их там не было
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Пока эстонцы заправляют, успею сбечь в счастливую, демократичную страну. Дважды.)
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Эстонцы прекрасно все соображаю..это парашкинская пропаганда обсерание наподоби хааахлов...они только медленно по рускье говорят...попробуйте выучите их скандинавсий язык.
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Так я вроде и так угро-финн.
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У тебя русский неродной язык.
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Безусловно.)
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В свое время, в Тарту за вяликий и магучий можно было в бубен схлопотать так, что не заметишь, откуда прилетело. Эстонцы ребята жесткие.
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В Забайкалье тоже бывало приезжали эстонские команды в своё время. Человек по 150. В тёплых свитерах.)
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Ты не прочитал? Какая досада.)
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Прочитал набор отрывочных высказываний о забайкалье, эстонцах и свитерах. Видимо, это имеет невероятно важное значение, однако с точки зрения психиатрии такой образ мышления требует тщательной диагностики.
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Там одно предложение было же, не разочаровывай.))
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Коллеги могут со мной поспорить, но на первый и очень поверхностный взгляд - у вас явные признаки шизофазии, что, в свою очередь может быть признаком куда более серьезных заболеваний. Для справки: Шизофази́я, или речевая разорванность - симптом психических расстройств, выражающийся в нарушении структуры речи, при котором, в отличие от речевой бессвязности (потока несвязанных слов), фразы строятся правильно, однако не несут никакой смысловой нагрузки, а содержание речи соответствует содержанию бреда[1]. Это расстройство речи отражает разорванность мышления пациентов
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Про финнов также думали, но Симо Хяюхя немножко подправил скрепные мозги.
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Думаешь у них не найдется своего Симо Хяюхя ?
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Калевала ещё есть. Навскидку вспомнил.
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нельзя так жестко с ватой, они еще после взятия рейхстага не протрезвели
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Там уже умерли почти все.
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Хороший, годный юмор.)
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сраную рашку-говняшку скоро обложат по всему периметру.)
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это Нарва или Таарту? вечно путаю..а по другой стороне через мостик иваан город..в полном гавниище)
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В сеть попал сцекретный нового пакаления рузький гавнолет.

Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию - Цензор.НЕТ 8566
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у кацапов умеют лепить только что-то из говна и палок:
Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию - Цензор.НЕТ 5926
и 20 лярдов рубасей на это у пенсов забрали )))))
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ее маски в партизанен отряде 3 - штурм рейхстага
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Чувствую скоро в 3/14дерации, самым прибыльным бизнесом будет "Поштучная продажа памперсов у кремля"...
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Только что, стало известно о ЧП в Балтийском море. НАТОвский истребитель сбил российский СУ-24, который вторгся в воздушное пространство НАТО.

Российский самолет не реагировал на множество предупреждений и двигался на военные корабли НАТО. Было принято решение сбить СУшку.

Самолет упал в море, пилотов подобрал НАТОвский эсминец. Оба живы и здоровы

Реакция России на инцидент пока неизвестна.
Скоро обещают выложить видео с заблудившимися российскими пилотами.
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тільки ця "новина" чогось датується 25 березня 2016 року.. не треба намагатися бути тотожним ватним ньюсам..
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НАТО наближається, НАТО наближається - вот такая вот кока-кола.
Кацапчики, вы этого хотели добиться оккупировав часть Украины?
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Самолеты F-35 Lightning II выполняют функции истребителя-разведчика и тактического бомбардировщика. Источник: http://censor.net.ua/p437808

К сожалению на большее они пока не способны. Старый-добрый F-16 в воздушном бою уничтожает их в сухую.
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Что-то у моцковских манкуртов "рейстаг" получился похожим на говённо-провинциальный "Дом культуры" или на какой-то недостроенный автовокзал в дважды краснознамённом Мухосранске...
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Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию - Цензор.НЕТ 228

чем больше рейхстагов чем меньше корупции
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тут на фото плохо видно, но ватные дебилы его обматали тканью с египетской текстурой древних руин. БЛЕАТЬ ЗАЧЕМ?!
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Рейхстаг тоже из дерьма лепили ?Как и символ раиси - петуха !
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не из картона , из говна они тока петухов строят
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О ДНЯХ РОЖДЕНИЯХ И СВИДЕТЕЛЯХ ИЕГОВЫ

Сегодня верховный суд в Великой и самой духовной стране мира. Запретил организацию свидетели Иеговы, все бы ничего запретил и запретил, всякие суды бывают и во всяких странах, НО , как говаривал Достоевский вот тут то у меня и запятая. Посмотрел на дату сегодняшнюю порылся в голове и ужаснулся

20 апреля днюха Адика Гитлера!!! А во времена третьего рейха свидетелей Иеговы казнили прилюдно и жестоко и сгоняли тысячи людей, что бы они смотрели на эти казни. Как же так можно подумал я, в день рожденья Гитлера они выносят такой приговор.
Совпадение?
Правильно - Не думаю ……………
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Не шарите вы в их самолетах.ЭТО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДВОДНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ !
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ватники, как там взятие рейхстага из фанеры?
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Это самолет можно сказать прямо -красавец в своей области -уже не говоря про его функциональные ,технические и боевые способности -это не совковый самолет или рашовский который имеет хорошие показатели по всем параметрам только в руководстве по эксплуатации -точно как написано в книге руководства по эксплуатации МОСКВИЧА что он запросто может разогнан до 140 км /час -не знаю может кто то пытался его разогнать бо я когда набирал скорость 120 км /час то он уже дороги не держался и приходилось тут же притармазывать и так все из всей советской техникой-на бумаге одно а действительности совсем другой а чтобы сдать образец государственной комиссии то весь завод полгода его вылизывал и то что то находили -правда не существенное.
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на одном ватном форуме, не так давно, был у них пост про каки-то древние совковые самолеты из фанеры, на вид как с первой мировой, так вата себя по груди била и блеела что они лучше современных бо их радары не видят - сцуко ватные дебилы реально спорили что столетние самолеты лучше современных, вата просто тупиковая ветвь человеческого развития))
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А самолет братьев Райт был построен по технологии СТЕЛС.
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Оборудки оборонки. Кто и какими схемами зарабатывает на войне?https://www.youtube.com/watch?v=II_v0fPydlo&feature=player_embedded
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Да не надо далеко ходить - поинтересуйтесь сколько денег получил Антонов и какой мыльный пузырь он дал .
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кольцо вокруг хуйлостана потихоньку сжимается
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широка росея.. ко дню победодобесия посвящается..
реконструкция на тему:
Гестапа приходила, ругалась очень..

Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию - Цензор.НЕТ 2062

Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию - Цензор.НЕТ 4528

Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию - Цензор.НЕТ 3289

Новейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию - Цензор.НЕТ 3082

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этим фото уже пару лет, но всеравно забавные
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Бурятское ГЕСТАПО - самое суровое.Вон как своего партизана от@уярило .
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Не ну это реально уже пародия на Совок. Просто злая пародия. Скоро будут траву жрать и строем ходить, как их братья с Северной Кореи.
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Все пропало, Москва в убежищах, Минск за компанию. Точно не один самолет, а 2 ?
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Ты не очень бы радовался. В случае заварухи по сруссим войскам на вашей территории будут бить хорошо.
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у рассеян ХОТЬ ОДИН самолет есть который не отстает на 50 лет от технологии США? и не надо мне показывать какие-то сайты с цифрками про какие-то супер пупер рассеянские блохолеты которых никто никогда не видел (бо их нет) )))
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США планировали разместить новые самолеты в Европе в 2020-м , а разместили сейчас . Это Жжжжжж , неспроста , подумал Винни Пух!
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Все вы про военное.... А в параше теперь украинский борщ со сметаной называеццо - щи свекольные с путятиной
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомНовейшие американские истребители F-35 прибыли в Эстонию. ФОТОрепортаж
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