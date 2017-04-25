EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Фоторепортаж
  10312  108
Материалы по теме:
Все про:Керчь (351) Крым (19586) строительство (1702) Керченский мост (41)

 Новые дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста начали разрушаться. ФОТОрепортаж

В Керчи начали разрушаться новые дома, которые оккупационные власти Крыма построили для переселенцев с Цементной слободки, где ведется строительство Керченского моста. Прошедшие дожди привели к значительному оседанию почвы на территории дома и непосредственно под ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Примечания.

Смотрите также: Штормом прибило к берегу десятки труб со стройки Керченского моста. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Два новостроя для переселенцев с зоны строительства Керченского моста, возводимые с многочисленными опозданиями и введенные в строй застройщиком Романом Лукичевым, проваливаются под землю. Люди заселились туда менее месяца назад. Ранее Лукичев умудрился ввести в строй еще один дом для переселенцев в Феодосии, который оказался хуже аварийного жилья откуда их переселяли.

Фото разрушений двух керченских новостроек, на строительство которых Лукичеву было дано 246 млн рублей из федерального бюджета России, опубликовал местный портал Kerch.fm, но спустя несколько часов публикацию удалили. Фотографии остались в кеше поисковиков.

Новые дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста начали разрушаться 01

Новые дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста начали разрушаться 02

Новые дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста начали разрушаться 03

Новые дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста начали разрушаться 04

Новые дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста начали разрушаться 05

Новые дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста начали разрушаться 06

Новые дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста начали разрушаться 07


Фото разрушений сделал и крымский общественник Александр Талипов: "Посмотрите, что творится, дома на грани обрушения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У керчан без компенсации отбирают постройки "для нужд Российской Федерации"

Фундамент треснул и поднялся, в трещину спокойно входит стакан из под кофе. Территория вся подтоплена, газон весь просел, плитка провалилась, стены пошли трещинами, там явно идет движение грунта.

Новые дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста начали разрушаться 08

Новые дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста начали разрушаться 09

Новые дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста начали разрушаться 10

Ранее эти дома с помпой презентовали марионетке Кремля Сергею Аксенову.

Новые дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста начали разрушаться 11


Это не единственная проблема керченских переселенцев. Сразу после того, как им торжественно в присутствии Аксенова вручили ключи от новых квартир, оказалось, что получили они ее по договору хранения, а не в собственность.

"По закону при изъятии квартир, находящихся в собственности, владельцам должны передаваться новые квартиры также в собственность. Местные власти на собраниях так и обещали сделать, - говорят переселенцы. - Но в последний момент вместо этого предложили собственникам подписать некое соглашение, в котором: 1) мы разрешаем снести наши старые дома прямо сейчас; 2) новые квартиры нам "дают" по договору хранения (да-да, не оформляют в собственность, это даже не соцнайм с пропиской)".

Теперь получается, что отказываться от старого жилья им нельзя еще и потому, что новые дома могут вскоре попросту завалиться на бок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 83 семьи будут отселены из зоны строительства трассы в оккупированной Керчи

Срок сдачи домов для переселенцев из охранной зоны Керченского моста неоднократно переносили из-за простоя предыдущего подрядчика, компании "Китеж", который должен был сдать дома в конце ноября. Позже его заменила компания "КРЭЧ-15", а сроки были перенесены сначала на конец декабря 2016 года, затем - на 1 марта 2017-го. Последняя озвученная дата окончательной сдачи домов - 15 марта.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Самое странное фото. Левому, как и правому дому уже не менее десятка лет - обросло кустами и гаражами. Что хотел сказать фотограф, сняв песок - для меня тайна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так ты с поля смотриш !
а это последние кусты остались..,! :D
скоро на их месте и на этом "поле" построят очередного "покойника"!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Честно говоря фото так себе. Хотя бы трещину на самом доме сняли - другое дело. А провалы новых тротуаров после дождей конечно не в пользу строителей, но на катастрофу не тянет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Насыпной грунт плюс плохое качество фундамента
 показать весь комментарий
Ответить
 
пацаны сказали- если хоть один дом навернется то Гоблина завалят.за базар надо ответить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Автор фото идиот. Треснул не фундамент, а отмостка. Не дома разрушаются , а дорожки просели.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обыкновенная просадка грунта.....снег-дожди
Трамбовать нужно было поактивнее
Но как всегда спешка-сроки
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоФоторепортажНовые дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста начали разрушаться. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти