 Новые дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста начали разрушаться. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Примечания Два новостроя для переселенцев с зоны строительства Керченского моста, возводимые с многочисленными опозданиями и введенные в строй застройщиком Романом Лукичевым, проваливаются под землю. Люди заселились туда менее месяца назад. Ранее Лукичев умудрился ввести в строй еще один дом для переселенцев в Феодосии, который оказался хуже аварийного жилья откуда их переселяли.Фото разрушений двух керченских новостроек, на строительство которых Лукичеву было дано 246 млн рублей из федерального бюджета России, опубликовал местный портал Kerch.fm, но спустя несколько часов публикацию удалили. Фотографии остались в кеше поисковиков.

Фото разрушений сделал и крымский общественник Александр Талипов: "Посмотрите, что творится, дома на грани обрушения".Фундамент треснул и поднялся, в трещину спокойно входит стакан из под кофе. Территория вся подтоплена, газон весь просел, плитка провалилась, стены пошли трещинами, там явно идет движение грунта.

Ранее эти дома с помпой презентовали марионетке Кремля Сергею Аксенову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 83 семьи будут отселены из зоны строительства трассы в оккупированной Керчи

Это не единственная проблема керченских переселенцев. Сразу после того, как им торжественно в присутствии Аксенова вручили ключи от новых квартир, оказалось, что получили они ее по договору хранения, а не в собственность."По закону при изъятии квартир, находящихся в собственности, владельцам должны передаваться новые квартиры также в собственность. Местные власти на собраниях так и обещали сделать, - говорят переселенцы. - Но в последний момент вместо этого предложили собственникам подписать некое соглашение, в котором: 1) мы разрешаем снести наши старые дома прямо сейчас; 2) новые квартиры нам "дают" по договору хранения (да-да, не оформляют в собственность, это даже не соцнайм с пропиской)".Теперь получается, что отказываться от старого жилья им нельзя еще и потому, что новые дома могут вскоре попросту завалиться на бок.Срок сдачи домов для переселенцев из охранной зоны Керченского моста неоднократно переносили из-за простоя предыдущего подрядчика, компании "Китеж", который должен был сдать дома в конце ноября. Позже его заменила компания "КРЭЧ-15", а сроки были перенесены сначала на конец декабря 2016 года, затем - на 1 марта 2017-го. Последняя озвученная дата окончательной сдачи домов - 15 марта.