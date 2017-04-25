 Вследствие столкновения автобуса с легковушкой в Одесской области погиб ребенок. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на автодороге Киев - Одесса, в районе поселка Дачное (Беляевский район), пассажирский автобус сообщением Киев - Одесса совершил столкновение с автомобилем Suzuki.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 10-летний мальчик - пассажир легкового автомобиля. Его родители и 4-летний брат госпитализированы с травмами. Пассажиры автобуса за помощью не обращались.
(Фото полиции Одесской области)
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