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 Вследствие столкновения автобуса с легковушкой в Одесской области погиб ребенок. ФОТОрепортаж

В Одесской области произошло ДТП. В результате погиб 1 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на автодороге Киев - Одесса, в районе поселка Дачное (Беляевский район), пассажирский автобус сообщением Киев - Одесса совершил столкновение с автомобилем Suzuki.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 10-летний мальчик - пассажир легкового автомобиля. Его родители и 4-летний брат госпитализированы с травмами. Пассажиры автобуса за помощью не обращались.

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(Фото полиции Одесской области)
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печально. растаможка и поборы делающие авто из европы недоступными, заставляют людей ездить на таком гнилом автохламе, который складывается в гармошку при столкновении.
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растаможка драконовская,но як що смальцю в голови немае,то и на мерине можно шею свернуть
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растаможка примерно 40 % от ценымашины получается
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ну это тачка конца 80ых - начала 90ых. ей давно в утиль нужно было. не от хорошей жизни на таких унитазах люди ездят. нормальную машину купить проблема, растаможка дорогая, а 5и летку проходящую под закон не каждый тоже позволит себе.
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под закон о льготной растаможке разве 7и летки попадают ?
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Виноват водила легковушки...там транспортная развязка с мостом...а выезд на трассу со стороны Дачного через полосу ускорения ((((
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВследствие столкновения автобуса с легковушкой в Одесской области погиб ребенок. ФОТОрепортаж
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