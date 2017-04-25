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 Общество
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Все про:боеприпасы (1090) оружие (3862) СБУ (14054) Донецкая область (4034)

 В тайниках в Донецкой области нашли гранаты, мины, патроны и взрывчатку. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами в районе проведения Антитеррористической операции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в одном из заброшенных зданий в городе Славянск оперативники изъяли две гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, гранатометный выстрел ВОГ-25, девять реактивных сигнальных патронов и почти четыре тысячи патронов различного калибра.

Второй тайник был обустроен в хозяйственном помещении на окраине села Гнутово, возле Мариуполя. Сотрудники СБУ обнаружили мину калибра 120 мм, девять гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ПГ-7М, две тротиловые шашки, три гранаты Ф-1, две дымовые РДГ-2Б и три метра детонирующего шнура.

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В тайниках в Донецкой области нашли гранаты, мины, патроны и взрывчатку 01В тайниках в Донецкой области нашли гранаты, мины, патроны и взрывчатку 02В тайниках в Донецкой области нашли гранаты, мины, патроны и взрывчатку 03В тайниках в Донецкой области нашли гранаты, мины, патроны и взрывчатку 04В тайниках в Донецкой области нашли гранаты, мины, патроны и взрывчатку 05

(Фото СБУ)
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А что еще там можно было найти ? ))) Бижутерию к восьмому марта ? ))
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"Видишь, как жизнь сложилась, Сережа, - сказал Хмурый. - В Афгане мы с тобой на одной стороне воевали, а сейчас воюем друг против друга. Никак не пойму, почему ты за хунту".
"В ответ я не сдержался: но пассажирский самолет-то по-бандитски сбили вы! - вспоминает Тиунов. - Я видел по лицу, как его это задело, он воспринял очень лично. Сказал: "Ты же не считаешь, что это я сделал?" А потом показал пальцем наверх: "Это же сделали уроды из Москвы!"
http://gordonua.com/news/war/eto-sdelali-urody-iz-moskvy-podozrevaemyy-v-perevozke-na-donbass-buka-rasskazal-sosluzhivcu-chto-ne-vinoven-v-krushenii-mh17-184986.html
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Я так и не понял...Кто уроды ? Если они все из масквы ?
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Неохота кацапский бред читать.Я их в последнее время на дух не переношу.
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Появилась ветка на Цензоре, я туда запостил. Это не кацапский бред.
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Сами заховали, сами нашли. Палку заработали!
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ тайниках в Донецкой области нашли гранаты, мины, патроны и взрывчатку. ФОТОрепортаж
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