 В тайниках в Донецкой области нашли гранаты, мины, патроны и взрывчатку. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в одном из заброшенных зданий в городе Славянск оперативники изъяли две гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, гранатометный выстрел ВОГ-25, девять реактивных сигнальных патронов и почти четыре тысячи патронов различного калибра.
Второй тайник был обустроен в хозяйственном помещении на окраине села Гнутово, возле Мариуполя. Сотрудники СБУ обнаружили мину калибра 120 мм, девять гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ПГ-7М, две тротиловые шашки, три гранаты Ф-1, две дымовые РДГ-2Б и три метра детонирующего шнура.
(Фото СБУ)
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"В ответ я не сдержался: но пассажирский самолет-то по-бандитски сбили вы! - вспоминает Тиунов. - Я видел по лицу, как его это задело, он воспринял очень лично. Сказал: "Ты же не считаешь, что это я сделал?" А потом показал пальцем наверх: "Это же сделали уроды из Москвы!"
http://gordonua.com/news/war/eto-sdelali-urody-iz-moskvy-podozrevaemyy-v-perevozke-na-donbass-buka-rasskazal-sosluzhivcu-chto-ne-vinoven-v-krushenii-mh17-184986.html
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