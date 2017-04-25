 Поиски похищенной книги "Апостол" продолжались год. Ее пытались вывезти в Россию, - Аваков. ФОТОрепортаж

Об этом он написал в блоге на Цензор.НЕТ.
Аваков отметил: "Апостол" - одна из первых печатных книг Украины, изданная во Львове в 1564 году Иваном Федоровым - была похищена 10 мая 2016 года из отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени Вернадского".
Он продолжил: "Почти год Департамент криминальной разведки НПУ совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ вели кропотливую работу по розыску раритета. В том числе было организованы сложные оперативные мероприятия, отработаны связи возможных подозреваемых и посредников, проведено внедрение оперативников в среду похитителей. По имеющейся информации - была попытка продажи книги в Российскую Федерацию".
"Сегодня большая межведомственная операция многих служб дала результат - книгу удалось вернуть. Четверо фигурантов дела задержаны полицией в одном из ресторанов в центре Киева при попытке продать похищенную книгу", - подчеркнул Аваков.
Министр заявил: "Изначально "продавцы" запросили 150 тысяч долларов, но сошлись на 100 тысячах. Однако, поскольку торговались они с сотрудниками полиции, в результате получат не деньги, а сроки…
"Злоумышленники являются членами преступной группы по краже антиквариата и работали "под заказ". Прямо сейчас у них проходят обыски. Возможно, в результате этой операции удастся вернуть и иные похищенные артефакты", - резюмировал Аваков.
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А че молчал, знаток?!!!
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Поисками он, сука, в фейсбуке занимался.
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Деяния и послания апостольские, 1574
https://www.wdl.org/ru/item/7487/
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неимея выхода на надёжного, проверенного скупщика подобные вещи вовсе нет смысла затеевать....
p.s. хорошо что вернули книгу....
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