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Все про:Аваков (2481) библиотека (129) книги (396) антиквариат (61)

 Поиски похищенной книги "Апостол" продолжались год. Ее пытались вывезти в Россию, - Аваков. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал некоторые подробности сегодняшней операции по возвращению государству уникальной книги "Апостол" 1564 года.

Об этом он написал в блоге на Цензор.НЕТ.

Аваков отметил: "Апостол" - одна из первых печатных книг Украины, изданная во Львове в 1564 году Иваном Федоровым - была похищена 10 мая 2016 года из отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени Вернадского".

Он продолжил: "Почти год Департамент криминальной разведки НПУ совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ вели кропотливую работу по розыску раритета. В том числе было организованы сложные оперативные мероприятия, отработаны связи возможных подозреваемых и посредников, проведено внедрение оперативников в среду похитителей. По имеющейся информации - была попытка продажи книги в Российскую Федерацию".

Смотрите также: Полиция нашла похищенную из Нацбиблиотеки им.Вернадского книгу "Апостол", задержаны трое подозреваемых. ФОТО

"Сегодня большая межведомственная операция многих служб дала результат - книгу удалось вернуть. Четверо фигурантов дела задержаны полицией в одном из ресторанов в центре Киева при попытке продать похищенную книгу", - подчеркнул Аваков.

Министр заявил: "Изначально "продавцы" запросили 150 тысяч долларов, но сошлись на 100 тысячах. Однако, поскольку торговались они с сотрудниками полиции, в результате получат не деньги, а сроки…

"Злоумышленники являются членами преступной группы по краже антиквариата и работали "под заказ". Прямо сейчас у них проходят обыски. Возможно, в результате этой операции удастся вернуть и иные похищенные артефакты", - резюмировал Аваков.

Смотрите также: Таможенники Львовщины предотвратили вывоз в Польшу 68 старинных книг. ВИДЕО

Поиски похищенной книги Апостол продолжались год. Ее пытались вывезти в Россию, - Аваков 01

Поиски похищенной книги Апостол продолжались год. Ее пытались вывезти в Россию, - Аваков 02

Поиски похищенной книги Апостол продолжались год. Ее пытались вывезти в Россию, - Аваков 03

Поиски похищенной книги Апостол продолжались год. Ее пытались вывезти в Россию, - Аваков 04

Поиски похищенной книги Апостол продолжались год. Ее пытались вывезти в Россию, - Аваков 05


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Его пытались вывезти в Россию, - Аваков...- Я знал,что эта тварь ворует ! )
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Сразу прочитал, что Авакова в россосию пытались вывезти. Даже обрадоваться успел. Но потом перечитал вдумчиво.
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А все ,что связано с этим чудиком,вдумчиво и не сочетается )
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Потому, что с вашей головой термины "вдумчиво" и "перечитал" - не сочетаются! ))))))))))))))))))))))
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Верный пес.Вижу.Склоняю голову в почтении )
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А то, что ПРасты книги воровали из музеев ты знал?
А че молчал, знаток?!!!
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Хотел тебя удивить ))
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Судя по предыдущей статье о находке вы чисто случайно её нашли.

Поисками он, сука, в фейсбуке занимался.
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Я розумію - добра нагода спробувати пропіаритись.. Але хотілось би почути про розслідування стрільби пашинського , перестрілки в Княжичах та про спробу замаху на видатного державного діяча антошу..
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і ще за цього... гальошу ганчарєнку і єго пахітітєлєй, або хоча б про тепловізор заЩокіна
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Тобто москалі в 16 столітті вигнали Федорова з москви як єретика і спалили його друкарню, а тепер полюють за його книгами???
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Скани і PDF книги "Апостол" є в світовій цифровій бібліотеці:
Деяния и послания апостольские, 1574
https://www.wdl.org/ru/item/7487/


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мабуть ослеп на старости год... но в упор разницы не вижу!
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Вроде бы в декларации у какого-то депутата она числилась.
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у грынива, который самую "порядочную" фракцию бпп возглавлял. а месяц назад спрыгнул... к чему бы это? и сразу книга нашлась... не десяток же Апостолов в Украине, хм ща мы сами расследуем шо воно до чого
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А куда делся золотой батон?А где взял деньги Охендовский на постройку дворца ? - ведь это же просто чиновник .
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Там где все берут - в тумбочке... и батон там.
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Не верю не одному слову . Козлина он , редкая !
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грабители олени, такую бесценную вещь оценили в стоимость ренджровера....

неимея выхода на надёжного, проверенного скупщика подобные вещи вовсе нет смысла затеевать....

p.s. хорошо что вернули книгу....
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О преступлениях шоколадных мы узнаем не скоро . Если только новый Петлюра или Бандера не появится .
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Он что то перепутал,она наверное у него на даче была.Такие вещи обычно у прокуроров да у министров хранятся.
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А куда ж ещё краденое везти? На "малину" кацапскую конечно.
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Уж больно хорошо сохранилась, как для 1654 года. Что-то тут не то...
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Сабаков,у тебя вообще есть какая нтбудь шняга не связанная с Раисей,она по ходу тебе уже снится😁😁😁
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПоиски похищенной книги "Апостол" продолжались год. Ее пытались вывезти в Россию, - Аваков. ФОТОрепортаж
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