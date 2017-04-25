 Группа нотариусов создала схему присвоения квартир умерших одиноких людей на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.
По предварительным данным, банда из шести человек в течение 2014-2017 годов подыскивала квартиры, владельцы которых умерли, и от их имени "задним" числом подделывала договоры купли-продажи, доверенности и завещания. В дальнейшем недвижимость перепродавали.
По словам начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, на данный момент известно о семи эпизодах преступлений.
Досудебное расследование проводится по ч.ч 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 УК (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, злоупотребление полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия, подделка и использование поддельных документов).
Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
В ходе обысков по месту жительства и работы фигурантов дела обнаружена и изъята документация, а также имущество, похищенное из квартиры харьковских художников Гноевых (картины, статуэтки, альбомы и книги).
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- Где работает мама?
- Не знаю.
- А что приносит с работы?
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- Папа мне принёс с работы настоящую пилу .
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Теперь у них нет коррупции.
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Отже , якщо мій пост будуть читати з Генеральної прокуратури , я попереджаю , я невдовзі вкотре звернуся з заявою. ЯКЩО , ЗНОВУ НЕ БУДЕ РОЗСЛІДУВАННЯ , ЯКЩО БУДЕ ЗНОВУ ПЕРЕДАНО НА ОБЛАСТЬ - НАСТУПНА ІНСТАНЦІЯ - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ! Іншого виходу у мене немає . Мені за 60 , а я не маю власного житла , бо його в мене вкрали !
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