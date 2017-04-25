 Группа нотариусов создала схему присвоения квартир умерших одиноких людей на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.По предварительным данным, банда из шести человек в течение 2014-2017 годов подыскивала квартиры, владельцы которых умерли, и от их имени "задним" числом подделывала договоры купли-продажи, доверенности и завещания. В дальнейшем недвижимость перепродавали.

По словам начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, на данный момент известно о семи эпизодах преступлений.Досудебное расследование проводится по ч.ч 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 УК (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, злоупотребление полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия, подделка и использование поддельных документов).Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.В ходе обысков по месту жительства и работы фигурантов дела обнаружена и изъята документация, а также имущество, похищенное из квартиры харьковских художников Гноевых (картины, статуэтки, альбомы и книги).