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Все про:мошенничество (664) прокуратура (2832) риэлторы (5) Харьковщина (1155)

 Группа нотариусов создала схему присвоения квартир умерших одиноких людей на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО

На Харьковщине сотрудники прокуратуры и полиции разоблачили группу частных нотариусов, которые создали преступную схему присвоения квартир умерших людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

По предварительным данным, банда из шести человек в течение 2014-2017 годов подыскивала квартиры, владельцы которых умерли, и от их имени "задним" числом подделывала договоры купли-продажи, доверенности и завещания. В дальнейшем недвижимость перепродавали.

Группа нотариусов создала схему присвоения квартир умерших одиноких людей на Харьковщине, - прокуратура 01

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По словам начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, на данный момент известно о семи эпизодах преступлений.

Досудебное расследование проводится по ч.ч 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 УК (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, злоупотребление полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия, подделка и использование поддельных документов).

Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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В ходе обысков по месту жительства и работы фигурантов дела обнаружена и изъята документация, а также имущество, похищенное из квартиры харьковских художников Гноевых (картины, статуэтки, альбомы и книги).


Группа нотариусов создала схему присвоения квартир умерших одиноких людей на Харьковщине, - прокуратура 02Группа нотариусов создала схему присвоения квартир умерших одиноких людей на Харьковщине, - прокуратура 03
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Таких "групп нотариусов" тысячи по всей Украине еще с 90-х годов.
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У Києві вікрито діє чоний нотаріус Перевертун (дав Бог скотині прізвище). Всі про нього знають, усім він башляє. І ніяка прокурватура або поліція чи суд йому не страшні. А чорний нотаріус Лазарєва також із Києва, коли її хапають на гарячому за підробку підписів, поліції каже просто: "був такий-то сам особисто, поводився дивно, підпис поставив не такий, як в паспорті".
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Видел советский фильм, про девочку, которая искала мать и мужчина, который решил ей помочь спросил:
- Где работает мама?
- Не знаю.
- А что приносит с работы?
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А ещё был такой стишок , не однозначный ))
- Папа мне принёс с работы настоящую пилу .
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Им срочно нужно добавить зарплату, тысяч так пицот в месяц, а то и будут составлять всякие схемы... ))))
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Ну если уже нотариусы беспредельничают. То как жить в этой стране простым смертным ?!?
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Это монголо-кацапские свинособаки гибридно беспределят на нашей территории.
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монголо-кацапские? а если точнее приглядеться к мародерам?
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Та нах та схема?!Щас,щоб вступить в право власности,треба 5% кошта хати налога.Живемо по новому
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А в Сингапуре злой дядя-президент за такое расстреливал.
Теперь у них нет коррупции.
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как-то примитивно. Садить и пусть работают на благо общества. Интересно, есть ли альтернативы тюрьмам? Например, конфискация и выбирай 10 лет зоны или 20 рельсы укладывать, или улицы мести... работы найдется.
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ПІдробляти документи на нерухомість це справа "честі " українських нотаріусів. Завідуюча Покровською районною нотаріальною конторою Дніпропетровської області КРИВОШЕЙ ОЛЬГА ГРИГОРІВНА разом з колишніс головою Олександрівської сільради цього ж району ЗАХАРЧУКОМ ОЛЕСІЄМ ВОЛОДИМИРОВИЧЕМ підробила спадкову справу і вкрала мій батьківський будинок . Вона теж заднім числом , власноруч намалювала свідоцтво на право власності на будинок, ніби-то видане райрадою , і підписане секретарем райради. Украла старий техпаспорт , підмінила його фальшивим , від мого імені написала заяву , намалювала власноруч усю спадкову справу заднім числом. А ЯК ЖЕ СТАРАЛАСЬ ЩОБ ВИГЛЯДАЛО ПРАВДИВО ! і ПЕРЕКРЕСЛЮВАЛА , І ГРАМАТИЧНІ ПОМИЛКИ РОБИЛА ! Шахрайка вважала, якщо вона вміє фальсифікувати документи , то вона і мову знає краще від мене ! Але ж якби-то лише будинок украли , а ще і земельні паї ! І з будинку нас з дочкою вигнали ! І ви думаєте я не зверталась до правоохоронних органів найвищих інстанцій? Справа в тому , що бандитів кришувала неуязвима і непереможна злочиниця голова Покровського районного суду ПУСТОВАР ОКСАНА САВЕЛІЇВНА .
Отже , якщо мій пост будуть читати з Генеральної прокуратури , я попереджаю , я невдовзі вкотре звернуся з заявою. ЯКЩО , ЗНОВУ НЕ БУДЕ РОЗСЛІДУВАННЯ , ЯКЩО БУДЕ ЗНОВУ ПЕРЕДАНО НА ОБЛАСТЬ - НАСТУПНА ІНСТАНЦІЯ - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ! Іншого виходу у мене немає . Мені за 60 , а я не маю власного житла , бо його в мене вкрали !
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГруппа нотариусов создала схему присвоения квартир умерших одиноких людей на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО
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