 Житель Запорожской области, пытавшийся распилить боеприпас, пострадал от взрыва. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в селе Новобогдановка (Мелитопольский район) 54-летний мужчина постоянно собирал подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные. Затем он их распиливал в своем дворе для сдачи на металлолом.
В тот день мужчина в очередной раз с помощью угловой шлифмашины пытался распилить взрывоопасный предмет. Прогремел взрыв. Хозяин получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию.
(Фото Главного управления ГСЧС в Запорожской области)
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- вы шо дебилы делаете ? он же сейчас взорвется !!!
- да похер ! у нас еще один есть !
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