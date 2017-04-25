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Все про:боеприпасы (1090) взрыв (4004) травма (692) Запорожская область (552) ГСЧС (974)

 Житель Запорожской области, пытавшийся распилить боеприпас, пострадал от взрыва. ФОТОрепортаж

В Запорожской области прогремел взрыв. В результате пострадал 1 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в селе Новобогдановка (Мелитопольский район) 54-летний мужчина постоянно собирал подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные. Затем он их распиливал в своем дворе для сдачи на металлолом.

В тот день мужчина в очередной раз с помощью угловой шлифмашины пытался распилить взрывоопасный предмет. Прогремел взрыв. Хозяин получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое детей на Донетчине получили пороховые ожоги, - Нацполиция. ФОТО

Житель Запорожской области, пытавшийся распилить боеприпас, пострадал от взрыва 01Житель Запорожской области, пытавшийся распилить боеприпас, пострадал от взрыва 02Житель Запорожской области, пытавшийся распилить боеприпас, пострадал от взрыва 03Житель Запорожской области, пытавшийся распилить боеприпас, пострадал от взрыва 04

(Фото Главного управления ГСЧС в Запорожской области)
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Ну так кушать то надо,хоть иногда ....
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В мине есть метал плавно превращающийся в наличку в результате чего можно позволить себе скушать шматочек сала !
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Извините, я не понимаю вашу бредятину. Если вы поклонник гитлера и нацизма, то вам - в психушку.
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А причем здесь Гитлер и нацизм ? Что уже и пошутить нельзя ? В психушку больше подходят зацикленные на надуманных проблемах.
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"Україна для юдей". Лозунг такий у Якунєвічя був. Хіба не чув?

Житель Запорожской области, пытавшийся распилить боеприпас, пострадал от взрыва - Цензор.НЕТ 7410
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Что то слабо бахнуло обочно в таких случая черепная коробка открывается как сундучек...
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Как проверить настоящая ли это новость, а не срежесированная картинка ?
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Да это еще ниче, а когда этим занимался офицер нацональной гвардии(на то время было ВВ) и ему оторвало руки, вот это настоящий недоумок. Причем был зампотехом. Хотел порох достать), как ребенок прям.
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В народi кажуть: шо старе, шо мале-мiзки однаковi.
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взаимная утилизация...мужик снаряд. а снаряд мужика.
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Иногда теория Дарвина кажется просто чушью!
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Ну,не повезло.Чего смешного? Не от хорошей жизни разбирал боеприпасы.
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сидят два сепара пилят болгаркой снаряд, заходит патриот :

- вы шо дебилы делаете ? он же сейчас взорвется !!!
- да похер ! у нас еще один есть !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Запорожской области, пытавшийся распилить боеприпас, пострадал от взрыва. ФОТОрепортаж
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