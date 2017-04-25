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 Женщина пыталась провезти на оккупированную Луганщину 2 тыс. утят. ФОТО

В Луганской области пограничники предотвратили контрабанду домашней птицы на оккупированную территорию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в районе населенного пункта Лобачево правоохранители задержали автомобиль "Богдан", на котором ехала гражданка Украины. Женщина направлялась к реке Северский Донец и везла на временно неподконтрольную территорию 2 тыс. утят.

Сумма изъятого товара составила 50 тыс. гривен.

Ранее на этом же направлении задержали автомобиль, в котором украинец пытался переместить 3,5 тысячи утят.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Турции пытался нелегально вывезти из Украины львенка, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Женщина пыталась провезти на оккупированную Луганщину 2 тыс. утят 01

(Фото Госпогранслужбы)
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А разве куриный король из соседнего цветущего государства-побратима мясом птицы не обеспечивает?
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