 Женщина пыталась провезти на оккупированную Луганщину 2 тыс. утят. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в районе населенного пункта Лобачево правоохранители задержали автомобиль "Богдан", на котором ехала гражданка Украины. Женщина направлялась к реке Северский Донец и везла на временно неподконтрольную территорию 2 тыс. утят.
Сумма изъятого товара составила 50 тыс. гривен.
Ранее на этом же направлении задержали автомобиль, в котором украинец пытался переместить 3,5 тысячи утят.
(Фото Госпогранслужбы)
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