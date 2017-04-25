 Активисты начали бессрочную блокаду "Сбербанка" во Львове. ФОТОрепортаж

"Национальный корпус" появляется по адресу: проспект Чорновила, 2Б и своей акцией запускает бессрочную блокаду и обратный отсчет, который будет действовать до момента победы над российскими враждебно настроенными банками во Львове", - цитирует Цензор.НЕТ заявление политсилы.
Напомним, члены партии "Национальный корпус" объявили войну дочерним отделениям российских банков в Украине, требуя от властей отозвать у этих организаций лицензии и запретить их работу. Они блокировали входы в финучреждения, строили у дверей баррикады, обливали краской окна и двери, призывая украинцев забирать из банков деньги.
(Фото со страницы Національний корпус)
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Сотрудники СБУ обнаружили в серой зоне в Донецкой области мины МОН-50 и МЛ-8, изготовленные в стране-агрессоре.
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в районе проведения АТО две мины российского производства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как отметили в спецслужбе, в так называемой серой зоне вблизи села Широкая Балка Донецкой области была найдена установленная мина МОН-50. Эксперты выяснили, что боеприпас был изготовлен в России в 2000 году.Также правоохранители обнаружили под МОН-50 так называемую мину-ловушку МЛ-8, которая изготавливается только в стране-агрессоре и находится на вооружении исключительно российских военных. ФОТО http://news.liga.net/news/incident/14740019-v_zone_ato_naydeny_miny_rossiyskogo_proizvodstva_foto.htm
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