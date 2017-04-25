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 Общество
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Все про:блокада (1707) Львов (3406) Сбербанк (188) Сбербанк России (119) Национальный корпус (49)

 Активисты начали бессрочную блокаду "Сбербанка" во Львове. ФОТОрепортаж

Партия "Национальный корпус" объявила о начале бессрочной блокады российского "Сбербанка" во Львове.

"Национальный корпус" появляется по адресу: проспект Чорновила, 2Б и своей акцией запускает бессрочную блокаду и обратный отсчет, который будет действовать до момента победы над российскими враждебно настроенными банками во Львове", - цитирует Цензор.НЕТ заявление политсилы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Сбербанка" в центре Киева зажгли файеры и разложили "кровавую" карту Украины. ФОТОрепортаж

Напомним, члены партии "Национальный корпус" объявили войну дочерним отделениям российских банков в Украине, требуя от властей отозвать у этих организаций лицензии и запретить их работу. Они блокировали входы в финучреждения, строили у дверей баррикады, обливали краской окна и двери, призывая украинцев забирать из банков деньги.


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(Фото со страницы Національний корпус)
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они вообще ничего не знают! Шли бы лучше в школу!
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Не там блокируете,показуха это всё ! Все ведь прекрасно знают кого и где надо блокировать,чтобы вату выкинуть из Украины ...
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В зоне АТО найдены мины российского производства

Сотрудники СБУ обнаружили в серой зоне в Донецкой области мины МОН-50 и МЛ-8, изготовленные в стране-агрессоре.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в районе проведения АТО две мины российского производства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как отметили в спецслужбе, в так называемой серой зоне вблизи села Широкая Балка Донецкой области была найдена установленная мина МОН-50. Эксперты выяснили, что боеприпас был изготовлен в России в 2000 году.Также правоохранители обнаружили под МОН-50 так называемую мину-ловушку МЛ-8, которая изготавливается только в стране-агрессоре и находится на вооружении исключительно российских военных. ФОТО http://news.liga.net/news/incident/14740019-v_zone_ato_naydeny_miny_rossiyskogo_proizvodstva_foto.htm
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Дуже схоже на чиєсь замовлення. Наче намір придбати Сбербанк має Norvik Banka, але щось немає жодної інформації від НБУ...чи то офіційно Нацбанк не сповістили, чи то Нацбанк не поспішає давати дозвіл на придбання... Може пану Авакову мало реанімованого банку Базис і Сбербанк таким чином здешевшають, щоб Аваков його придбав собі за безцінь?
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Як на мене, краще б блокували Кабмін за введення візового режиму з країною-агресором.
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Цензор.НЕТФотоОбществоАктивисты начали бессрочную блокаду "Сбербанка" во Львове. ФОТОрепортаж
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