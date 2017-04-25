 Канадские инструкторы во Львове начали обучать будущих военных полицейских ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

С напутственным словом к слушателям обратились заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВС Украины полковник Василий Максименко, представители делегации военных полицейских из Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отметил в своем обращении к присутствующим полковник Василий Максименко, развитие украинского войска происходит при активной поддержке международных партнеров и в соответствии со стандартами НАТО.
- Канадские инструкторы присоединились к литовским коллегам, которые уже учат наших военнослужащих аспектам охраны важных лиц и объектов. За два года нашего сотрудничества реализовано немало удачных замыслов, а главное - создан этот учебный центр и подготовлен кадровый ресурс, который станет фундаментом нового специального правоохранительного органа по поддержанию правопорядка в Вооруженных Силах Украины - Военной полиции. Сейчас проект Закона Украины "О Военной полиции Украины" проходит процедуры межведомственного согласования, - сообщил полковник Василий Максименко.
По его словам, определенное количество слушателей, которые получат новые знания и навыки в рамках этого курса, останутся инструкторами в этом учебном центре, а остальные - в структурных подразделениях службы.
Следует заметить, что для того, чтобы будущие инструкторы смогли обучать своих подопечных адекватному реагированию на современные риски и угрозы при исполнении служебных обязанностей они будут изучать ряд специальных дисциплин.
В течение следующих недель 16 украинских правоохранителей будут изучать методику действий в типичных и экстремальных ситуациях при исполнении служебных обязанностей на мирной территории и в районах проведения боевых действий, а именно - как достигается выполнение законных требований военного правоохранителя. Кроме того, с ними будут проводить занятия по тактической медицины, вопросам дозированного применения силы, досудебного расследования, тактико-специальных действий личного состава в составе подразделения. Во время учений украинские военные будут изучать также аспекты безопасности и выживания, тактику обороны, методы обороны и контроля оружия, улучшать индивидуальное владение огнестрельным оружием.
Стоит отметить, что учебная программа курса была разработана совместными усилиями экспертов Военной полиции и Департамента разработки методически учебных планов Вооруженных сил Канады и представителей Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.
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суть не в этом...в ходе общения убедился лишний раз,насколько это бесполезный балласт для общества..
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Тупо переодели мусоров старых и взяли чуток идиотов для понту,что-бы было потом на кого некомпетентность сваливать в принципе.Реформа была зеркалом кацапской реформы полиции.переодели всех ,бабки подеребанили и аминь.
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И натаскивать надо люто, дрюкать до 7 пота, потому что в начале 14-го многие бойцы не видели наколенники, это ж пи..ец.
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