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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Канадские инструкторы во Львове начали обучать будущих военных полицейских ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Во Львове, новом учебном центре Военной службы правопорядка состоялась торжественная церемония открытия курса "Применение силы". Военные полицейские из Канады будут учить украинских военных правоохранителей во Львове

С напутственным словом к слушателям обратились заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВС Украины полковник Василий Максименко, представители делегации военных полицейских из Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отметил в своем обращении к присутствующим полковник Василий Максименко, развитие украинского войска происходит при активной поддержке международных партнеров и в соответствии со стандартами НАТО.

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- Канадские инструкторы присоединились к литовским коллегам, которые уже учат наших военнослужащих аспектам охраны важных лиц и объектов. За два года нашего сотрудничества реализовано немало удачных замыслов, а главное - создан этот учебный центр и подготовлен кадровый ресурс, который станет фундаментом нового специального правоохранительного органа по поддержанию правопорядка в Вооруженных Силах Украины - Военной полиции. Сейчас проект Закона Украины "О Военной полиции Украины" проходит процедуры межведомственного согласования, - сообщил полковник Василий Максименко.

По его словам, определенное количество слушателей, которые получат новые знания и навыки в рамках этого курса, останутся инструкторами в этом учебном центре, а остальные - в структурных подразделениях службы.

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Следует заметить, что для того, чтобы будущие инструкторы смогли обучать своих подопечных адекватному реагированию на современные риски и угрозы при исполнении служебных обязанностей они будут изучать ряд специальных дисциплин.

В течение следующих недель 16 украинских правоохранителей будут изучать методику действий в типичных и экстремальных ситуациях при исполнении служебных обязанностей на мирной территории и в районах проведения боевых действий, а именно - как достигается выполнение законных требований военного правоохранителя. Кроме того, с ними будут проводить занятия по тактической медицины, вопросам дозированного применения силы, досудебного расследования, тактико-специальных действий личного состава в составе подразделения. Во время учений украинские военные будут изучать также аспекты безопасности и выживания, тактику обороны, методы обороны и контроля оружия, улучшать индивидуальное владение огнестрельным оружием.

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Стоит отметить, что учебная программа курса была разработана совместными усилиями экспертов Военной полиции и Департамента разработки методически учебных планов Вооруженных сил Канады и представителей Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Канадские инструкторы во Львове начали обучать будущих военных полицейских ВСУ, - Минобороны 01Канадские инструкторы во Львове начали обучать будущих военных полицейских ВСУ, - Минобороны 02Канадские инструкторы во Львове начали обучать будущих военных полицейских ВСУ, - Минобороны 03Канадские инструкторы во Львове начали обучать будущих военных полицейских ВСУ, - Минобороны 04Канадские инструкторы во Львове начали обучать будущих военных полицейских ВСУ, - Минобороны 05Канадские инструкторы во Львове начали обучать будущих военных полицейских ВСУ, - Минобороны 06Канадские инструкторы во Львове начали обучать будущих военных полицейских ВСУ, - Минобороны 07Канадские инструкторы во Львове начали обучать будущих военных полицейских ВСУ, - Минобороны 08
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В Украине скоро останутся только менты и пенсионеры ....
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И девушки с пониженой социальной ответственностью
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Военная полиция это еще один рассадник паразитов и коррупции. На больницы , образование , дорого денег нету, а на эту ху*ню есть! ВОт на*уй они нужны??? Свиноподобный шоколадный ублюдок расчитывает так защищаться от гнева обнищавшего народа?
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Кана и не замечает что помогает строить северную корею с новым карапузом
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сегодня имел честь пообщаться с селфи-полицай,оно выписало мне штраф за неправильный проезд чего-то там..
суть не в этом...в ходе общения убедился лишний раз,насколько это бесполезный балласт для общества..
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реформы полиции не было и это уже давно большинством воспринимается как ФАКТ.
Тупо переодели мусоров старых и взяли чуток идиотов для понту,что-бы было потом на кого некомпетентность сваливать в принципе.Реформа была зеркалом кацапской реформы полиции.переодели всех ,бабки подеребанили и аминь.
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Правильное и нужное дело, так как все военные и полицейские должны четко выполнять свою работу, знать свои возможности, умение применить в реальности свои знания, а это все нарабатывается только на тренировках.
И натаскивать надо люто, дрюкать до 7 пота, потому что в начале 14-го многие бойцы не видели наколенники, это ж пи..ец.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКанадские инструкторы во Львове начали обучать будущих военных полицейских ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж
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