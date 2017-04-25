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Все про:библиотека (127) книги (394) правоохранительные органы (218)

 Полиция нашла похищенную из Нацбиблиотеки им.Вернадского книгу "Апостол", задержаны трое подозреваемых. ФОТО

Правоохранители задержали 3 подозреваемых в краже экземпляра книги "Апостол" из Национальной библиотеки имени В. Вернадского в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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"Сегодня в одном из ресторанов по ул. Саксаганского в Киеве во время проведения спецоперации правоохранительных органов задержаны 3 человека, предположительно причастных к похищению книги "Апостол" из библиотеки им. Вернадского", - написала она.

Максимец добавила, что правоохранители изъяли книгу, внешне похожую на похищенный экземпляр "Апостола".

Полиция нашла похищенную из Нацбиблиотеки им.Вернадского книгу Апостол, задержаны трое подозреваемых 01



В настоящее время продолжаются следственные действия.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украденная из Нацбиблиотеки книга 16 века является не львовским, а московским изданием "Апостола" Федорова. ФОТО

Напомним, 16 мая 2016 года в СМИ распространилась информация, что похищенная книга является львовским издание "Апостола". Однако в тот же день директор библиотеки Владимир Попык опроверг это, однако не назвал, какая именно книга была похищена. 17 мая Бондарь сообщила, что украдено именно московское издание.
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а этот пузатый... как его там? что БПП очолював донедавна?
Грынив! О! есть в списках?
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Книги все здать Государству!Я имею ввиду те,шо имеют ценность.Или докажи,шо ты достоин,обладать этой книгой!Твари!Тема знатная.Комсомольцы с этим вопросом,как и с Церковью тянут.Шо колышет общество
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Та неужели наши правоохранители в кои-то веки хорошо сработали и нашли раритет украденный . . .

ну что сказать - когда молодцы, то молодцы, снимаем шляпу.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолиция нашла похищенную из Нацбиблиотеки им.Вернадского книгу "Апостол", задержаны трое подозреваемых. ФОТО
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