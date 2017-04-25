 Полиция нашла похищенную из Нацбиблиотеки им.Вернадского книгу "Апостол", задержаны трое подозреваемых. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Сегодня в одном из ресторанов по ул. Саксаганского в Киеве во время проведения спецоперации правоохранительных органов задержаны 3 человека, предположительно причастных к похищению книги "Апостол" из библиотеки им. Вернадского", - написала она.
Максимец добавила, что правоохранители изъяли книгу, внешне похожую на похищенный экземпляр "Апостола".
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, 16 мая 2016 года в СМИ распространилась информация, что похищенная книга является львовским издание "Апостола". Однако в тот же день директор библиотеки Владимир Попык опроверг это, однако не назвал, какая именно книга была похищена. 17 мая Бондарь сообщила, что украдено именно московское издание.
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Грынив! О! есть в списках?
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ну что сказать - когда молодцы, то молодцы, снимаем шляпу.
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