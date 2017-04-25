 Из автомобиля в Харькове изъяли автомат, ружье и пистолет. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на улице Петра Болбочана правоохранители остановили Lexus. В салоне находились трое мужчин - 28, 31 и 40 лет. При осмотре автомобиля были обнаружены автомат Калашникова, помповое ружье, пистолет.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием).
(Фото полиции Харьковской области)
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мусора любят кричать гоп заранее)) потом все равно никому не интересно что было дальше)
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Шутка . но конфискуют совсем не шутки. Молодцы.спасли чьи то жизни
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