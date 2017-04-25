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 Из автомобиля в Харькове изъяли автомат, ружье и пистолет. ФОТОрепортаж

В Харькове задержан автомобиль, в котором находилось оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на улице Петра Болбочана правоохранители остановили Lexus. В салоне находились трое мужчин - 28, 31 и 40 лет. При осмотре автомобиля были обнаружены автомат Калашникова, помповое ружье, пистолет.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жителя Киевщины изъяли арсенал оружия и боеприпасов. ФОТО

Из автомобиля в Харькове изъяли автомат, ружье и пистолет 01Из автомобиля в Харькове изъяли автомат, ружье и пистолет 02Из автомобиля в Харькове изъяли автомат, ружье и пистолет 03

(Фото полиции Харьковской области)
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Вообщем,да.Похоже.правда должны быть маски или балаклавы
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надо ждать экспертизы..уже 100 раз тут было на цензоре что накрыли склад боеприпасов от установки ГРАД))) или еще подобное)) а после оказывалось что все либо бутафория,либо легальное оружие)
мусора любят кричать гоп заранее)) потом все равно никому не интересно что было дальше)
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...на улице Петра Болбочана правоохранители остановили Lexus. В салоне находились трое мужчин - 28, 31 и 40 лет Калашников, Макаров, Моссберг ..
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Изъяли картинку ,корзинку, картонку и маленькую собачонку

Шутка . но конфискуют совсем не шутки. Молодцы.спасли чьи то жизни

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Цензор.НЕТФотоОбществоИз автомобиля в Харькове изъяли автомат, ружье и пистолет. ФОТОрепортаж
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