 СБУ задержала банду наркодилеров на Закарпатье с партией тяжелых наркотиков на 2 млн гривен. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, дилеры сбывали наркотики также клиентам из центральных и восточных регионов Украины.
"Оперативники спецслужбы задержали четырех наркоторговцев во время реализации очередной партии наркотиков - полкилограмма экстракционного опия в одном из приграничных районов области. Его ориентировочная стоимость в так называемых дозах на "черном" рынке может достигать около двух миллионов гривен", - сказано в сообщении.
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Неужели у нас так много наркоманов ?
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І наркоманів у нас безліч, це все із-за рівня життя (Африканського, а то і нижче)...
А всі ці затримання це - фарс... Вся наркоторгівля в Україні кришується "правоохоронними" органами... Вот в мене недавно в місті так само затримали бариг під телекамери, вилучили купу наркотиків та зброї, всі "правоохоронці" приймавші участь у затриманні отримали нові зірочки на погони, а нарко-барига на свободі далі займається своїм "бізнесом"...
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В Киеве сотрудники уголовного розыска задержали грабителей, укравших в мае 2016 года старопечатную книгу Апостол (1564 года), сообщает телеканал 112 Украина со ссылкой на источники в полиции.
Указывается, что книга находилась на месте задержания: по улице Саксаганского.
Позже стало известно, что задержали четырех человек. Это была группа антикваров, работавших на заказ.
Правоохранители провели задержание в одном из ресторанов, где проходила встреча с заказчиком. Книгу изъяли.
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