 СБУ задержала банду наркодилеров на Закарпатье с партией тяжелых наркотиков на 2 млн гривен. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ , дилеры сбывали наркотики также клиентам из центральных и восточных регионов Украины."Оперативники спецслужбы задержали четырех наркоторговцев во время реализации очередной партии наркотиков - полкилограмма экстракционного опия в одном из приграничных районов области. Его ориентировочная стоимость в так называемых дозах на "черном" рынке может достигать около двух миллионов гривен", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Всем задержанным объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.