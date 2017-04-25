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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Закарпатье (1377) наркотики (1445) СБУ (14049)

 СБУ задержала банду наркодилеров на Закарпатье с партией тяжелых наркотиков на 2 млн гривен. ФОТОрепортаж

Группу наркоторговцев, которые оптом продавали "тяжелые" наркотики в Закарпатской области, задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, дилеры сбывали наркотики также клиентам из центральных и восточных регионов Украины.

"Оперативники спецслужбы задержали четырех наркоторговцев во время реализации очередной партии наркотиков - полкилограмма экстракционного опия в одном из приграничных районов области. Его ориентировочная стоимость в так называемых дозах на "черном" рынке может достигать около двух миллионов гривен", - сказано в сообщении.

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СБУ задержала банду наркодилеров на Закарпатье с партией тяжелых наркотиков на 2 млн гривен 01СБУ задержала банду наркодилеров на Закарпатье с партией тяжелых наркотиков на 2 млн гривен 02СБУ задержала банду наркодилеров на Закарпатье с партией тяжелых наркотиков на 2 млн гривен 03

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Всем задержанным объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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В последнее время столько новостей о поимке наркоторговцев,изъятии крупных партий наркотических веществ,страшно даже представить кто это все употребляет...
Неужели у нас так много наркоманов ?
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Ви праві, новин про затримання наркоторговців багато, а новин про суди над ними немає взагалі...
І наркоманів у нас безліч, це все із-за рівня життя (Африканського, а то і нижче)...
А всі ці затримання це - фарс... Вся наркоторгівля в Україні кришується "правоохоронними" органами... Вот в мене недавно в місті так само затримали бариг під телекамери, вилучили купу наркотиків та зброї, всі "правоохоронці" приймавші участь у затриманні отримали нові зірочки на погони, а нарко-барига на свободі далі займається своїм "бізнесом"...

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В Киеве полиция нашла воров и украденный из библиотеки Вернадского Апостол 1564 года - СМИ

В Киеве сотрудники уголовного розыска задержали грабителей, укравших в мае 2016 года старопечатную книгу Апостол (1564 года), сообщает телеканал 112 Украина со ссылкой на источники в полиции.
Указывается, что книга находилась на месте задержания: по улице Саксаганского.
Позже стало известно, что задержали четырех человек. Это была группа антикваров, работавших на заказ.
Правоохранители провели задержание в одном из ресторанов, где проходила встреча с заказчиком. Книгу изъяли.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала банду наркодилеров на Закарпатье с партией тяжелых наркотиков на 2 млн гривен. ФОТОрепортаж
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