 Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, фоторепортаж опубликовал пресс-центр штаба АТО.
Вчера вечером во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь боевиков попал частный сектор города. Противник обстреливал прифронтовой город из вооружения БМП и зенитной установки ЗУ-23-2.
Повреждены частные дома на улицах Прокофьева, Шевченко и Орджоникидзе. В частности, после попадания воспламеняющегося боеприпаса из БМП-2 сгорела крыша на летней кухне. В другом доме выстрел из БМП-2 пробил крышу и стены двухэтажного дома. Семидесятилетняя хозяйка в это время находилась в помещении и чудом не пострадала.
(Фото пресс-центра штаба АТО)
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Я бы и за 20 тыщ, не полез что то ремонтировать в таких условиях.
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