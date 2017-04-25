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 Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов. ФОТОрепортаж

Обнародованы фотографии, на которых запечатлены последствия обстрелов Марьинки (Донецкая область) со стороны российско-террористических войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фоторепортаж опубликовал пресс-центр штаба АТО.

Вчера вечером во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь боевиков попал частный сектор города. Противник обстреливал прифронтовой город из вооружения БМП и зенитной установки ЗУ-23-2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время обстрела в Марьинке ранен волонтер

Повреждены частные дома на улицах Прокофьева, Шевченко и Орджоникидзе. В частности, после попадания воспламеняющегося боеприпаса из БМП-2 сгорела крыша на летней кухне. В другом доме выстрел из БМП-2 пробил крышу и стены двухэтажного дома. Семидесятилетняя хозяйка в это время находилась в помещении и чудом не пострадала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли погранпост "Марьинка" из гранатометов и стрелкового оружия, - штаб АТО

Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 01Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 02Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 03Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 04Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 05Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 06Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 07Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 08Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 09Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 10Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 11Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 12Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 13Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 14Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 15Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 16Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 17Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 18Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 19Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 20Последствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов 21

(Фото пресс-центра штаба АТО)
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Тупые овцы. Сколько было времени для обложить дом мешками с песком в два слоя???? Жертвы инцеста, а не №местные жители.....
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А дах чим закласти від Градів та снарядів? Який сенс в мішках з піском коли прилітає в дах, щоб нутрощі не розкидало по вулиці?
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Прямое попадание в крышу полностью разрушит строение. На фотках следы кинетического воздействия взрывов рядом с домами.
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Дах все одно згорів і будівля стала непридатною для проживання, мішки навколо стінне допомогли б врятувати дах від пожежі, а тільки привабили б терористів які з безпілотника побачили б фортифікаційні споруди і почали б системно обстрілювати саме цей будинок, як штаб ЗСУ.
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Якась в ваших словах татарська логіка. Мовляв ,не треба нічого робити задля порятунку садиби від ураження уламками та вибуховою хвилею. А можливо ще і дах підсилити та обкласти мішками з піском.
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Потрібно евакуювати місцевих мешканців з зони обстрілів.
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Я бачу в вас розумну людину. Ви не можете не розуміти, що це можливо лише під острахом примусу з боку наших війскових чи полиції. Чи воно нам потрібно?
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Це обов'язок держави захищати життя та здоров'я громадян України. За Конституцією України життя громадян є найбільшою цінністю в державі! На жаль влада порошенка не виконує свої обов'язки і залишає мешканців прифронтових населених пунктів в страшній небезпеці.
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Чому там досі знаходяться мирні мешканці? Це злочин влади проти громадян які там перебувають! Потрібен воєнний стан та примусова евакуація!
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Ох и пипец людям там жить, калибр и стены прошивает.
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Интересно, какие там з/п у электриков ?
Я бы и за 20 тыщ, не полез что то ремонтировать в таких условиях.
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не хотят наши толстожопы взять боевиков на поруки? Может,они исправятся?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПоследствия вчерашнего обстрела Марьинки со стороны террористов. ФОТОрепортаж
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