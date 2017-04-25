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Все про:армия (7697) Минобороны (5020) связь (189) Кишкарь Павел (14) закупки (86)

 Минобороны Украины закупает радиостанции у израильской компании, чью продукцию активно использует Россия, - нардеп Кишкарь. ФОТО

Минобороны Украины закупает средства связи у израильской компании Elbit Systems, продукцией которой также пользуется Российская Федерация.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Павел Кишкарь.

Он напоминает, что израильская компания Elbit Systems в 2016-2017 годах поставляла в Министерство обороны Украины ультракоротковолновые программно-определяемые радиостанции и аппаратуру внутренней связи и коммутации ("интеркомы"). В частности, была поставлена следующая номенклатура образцов радиостанций и интеркомов: VRC -950- HDR, VRC -950, PNR -1000, PNR -1000 (автомобильные), VIC -500.

Кишкарь отмечает, что Министерство обороны Украины в начале 2016 года заключило контрактов на поставку израильского оборудования на сумму приблизительно 7 миллионов долларов США. А в марте 2017 года для встречи с Министром Полтораком в Украину прибыл Яков Гадот, вице-президент радио-коммуникационного направления израильской компании Elbit Systems, которая является одним из мировых лидеров в производстве средств военной связи.

"Не секрет, что украинская армия страдает от нехватки средств КВ и УКВ связи; если бы не помощь американского правительства в поставке радиостанций Harris, а также незначительные закупки импортных УКВ-станций за средства государственного бюджета, наши вооруженные силы находились бы сейчас в еще более критическом положении", - пишет нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак: Украина закупает дефицитные боеприпасы у международных партнеров

При этом, по его словам, несмотря на сравнительно небольшой оборонный бюджет, Украина является "мишенью" крупных производителей военной связи - в особенности Harris (США), Elbit Systems (Израиль), Aselsan (Турция), Thales (Франция), Rohde & Schwarz (Германия), поскольку поставщики понимают - в последующие годы, учитывая позитивную тенденцию увеличения оборонного бюджета, суммы контрактов с Украиной будут расти.

"Таким образом, наша страна сейчас стоит перед стратегически-важным выбором - кто же будет поставщиком средств связи в Вооруженные Силы в последующие годы? ...(В сегменте радиосвязи мы должны быть максимально закрытыми от разведки противника. Враг не должен разгадать наше шифрование, знать слабые места наших радиостанций или свободно "прогуливаться" по рабочим частотам", - подчеркивает Кишкарь.

В то же время, по его словам, Российская Федерация еще до начала активных боевых действия на Донбассе поддерживала тесные военно-технические отношения с Израилем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ревизия показала, что процедура проведена в рамках законодательства, нарушения отсутствуют", - Тахтай о закупке рюкзаков для Нацгвардии

"Каково же было наше удивление, когда на сайте ОАО "ГлобалИнформСервис" (Россия) мы обнаружили перечень продукции, внешне и по характеристикам полностью соответствующий продуктам Elbit Systems!

Ссылка - http://www.globinform.ru/products/radiostantsii.html


Минобороны Украины закупает радиостанции у израильской компании, чью продукцию активно использует Россия, - нардеп Кишкарь 01


На фото, как следует из описания, изображена "Индивидуальная цифровая полнодуплексная радиостанция диапазона УВЧ "Абрис-1И". Но как же эта радиостанция своей фотографией и характеристиками похожа на известную израильскую PNR -500! Расположение элементов управления и форм-фактор рации не скроются за некачественным металлом и русификаций кнопок", - пишет нардеп.


Минобороны Украины закупает радиостанции у израильской компании, чью продукцию активно использует Россия, - нардеп Кишкарь 02
По его словам, "ГлобалИнформСервис" занимается производством не только "уникальной" станции "Абрис-1И". В портфеле компании еще несколько моделей радиостанций, как две капли воды похожих на оборудование Elbit Systems:

Минобороны Украины закупает радиостанции у израильской компании, чью продукцию активно использует Россия, - нардеп Кишкарь 03Минобороны Украины закупает радиостанции у израильской компании, чью продукцию активно использует Россия, - нардеп Кишкарь 04

Сопоставляя характеристики и фото, можно установить следующее тождество российских и израильских радиостанций:

Минобороны Украины закупает радиостанции у израильской компании, чью продукцию активно использует Россия, - нардеп Кишкарь 05

Нардеп отмечает, что компания "ГлобалИнформСервис", судя по упоминаниям в СМИ и Интернет, является активным участником российского рынка цифровых радиосредств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин Украины разрешил Минобороны самостоятельно определять необходимые продукты питания и закупать их, - Полторак

"Маловероятно, что компания Elbit Systems не подозревает о существовании клонов своих радиостанций в России. (...). Скорее всего, "ГлобалИнформСервис" действительно является уполномоченной компанией по локализации и представлении интересов израильской корпорации в России. (...) "ГлобалИнформСервис" имеет также богатый опыт в создании алгоритмов для программно-определяемых радиостанций (SDR) - именно такой тип радиостанций и закупается украинской армией", - отмечает Кишкарь.

"Безусловно, израильские радиостанции грамотно спроектированы и качественно изготовлены, но нам кажется, что брать в эксплуатацию армейскими подразделениями Украины устройства, строение и программное обеспечение которых известно Российской Федерации, как минимум - недальновидно. На ум приходят слова "диверсия" и "шпионаж", - написал нардеп.
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У израильской? Совпадение? А у власти кто?!?
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Телекард-Прилад в Одесі виробляє весь комплекс телефонних та радіо засобів військового зв'язку! За три роки війни міноборони не закупило жодної радіостанції в Телекарду! Не профінансовані розробки нових видів радіостанцій, все будуть закуповувати за кордоном за відкати! Ось така дебільна в нас влада! Досі не розуміє що всі закордонне контролюється і прослуховується через супутник і буде вимикатись дистанційно, на прохання путіна, в обмін на відмову від поставок С-300 в Іран. Не можна бути впненими в жодному закордонному виробникові! Тільки власна розробка та виробництва, власні програми та алгоритми шифрування!
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Когда "телекарт" хочет за свои радиостанции денег больше, чем стоят те же "Харрисы" и "Коданы" - то проще выходит закупить за рубежом.
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Так з цих грошей будуть сплачені податки в Україні, а до ціни Харісів треба додати ще мито та 20% ПДВ на митниці. Телекард-прилад можна тимчасово націоналізувати та виробляти військову продукцію взагалі за собівартість, чому влада нічого не робить?
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на росії чекай уже голодних бунтів. хуйло не слабо санкціонку бульдозерами давить. та і продукти ваші кацапські повне дєрьмо
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Там їм чічіки таких скєп вставляють, шо всі русліки як миші під мітлою сидять.
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Считай, что бесполезная. Радио трансляторы просто
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В ЗСУ зараз використовуються транкінгові радіостанції моторола. і американські харріс. сєпари в шоці. про ізраїльські не чув.
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Эти радиостанции моторолла закупаются с огромной коррупционной маржой.
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погугли. людина правду каже. відкрита кримінальна справа по закупівлі радіостанцій.
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Приведите цены отпускные и закупочные. Интересна разница. Пусть и все увидят
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С каждым днем, страна идет уверенными шагами в жопу, патриотизм только задерживает шаги, а включение мозга это спасение, только рубильник где-то запрятан.
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твоя страна уже в жопе. не надо на украинцев наговаривать. за годі войні с 9 на 15 место по ввп рухнула. СМЕРТЬ РОССИИ!!
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Благодаря таким отмороженным не по делу как моя страна в жопе. Иди забери своего работодателя и езжай в Россию или в Израиль, такого гаранта мы уже не тянем
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не желай смерти, чтобы потом не просить прощения. ИЗОЛИРУЙ!!!
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В своё время Сакартвело закупила беспилотники у Израиля. А весной 2008 года Израиль передал Москве коды этих беспилотников. Делайте выводы украинцы.
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Даже у турков есть сильные компании в радиосвязи. А в Украине столько политехнических институтов, училище связи, был радиозавод . И где все? Все разорили в интересах раши. Вот на месте радио завода строят жилые небоскребы. А завод специально обанкротили.
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Ищут зраду - а ее нет. СПРОСИ ДЕПУТАТИШКА У СПЕЦИАЛИСТОВ.
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Я думаю, что у него есть выгодное предложение от патриотичной фирмы, которая поставит китайские радиостанции по хорошей цене, которыми не пользуются москали и в которую вложен его интерес.
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радиостанции собирать в Украине нужно из FPGA Cyclone IV. Только так.
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а алгоритм RSA (к примеру) известен в последнем колхозе
но это не значит что его нельзя использовать для ЭЦП и шифрации
то что закрытость канала зависит не столько от оборудования сколько от ключа шифрования
нардепу не известно ?
И мастер ключи с бэкдорами там вряд ли существуют
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и я его привел ДЛЯ ПРИМЕРА...когда алгоритм всем известен ,но нужен не алгоритм ,а КЛЮЧ !!!
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ключ я показал в городе Конотоп врачу в психиатрическом кабинете поликлиники - соль, а хеш показал в городе Ромны в психиатрической клинике.
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алгоритм всем известен ? это пихать тупо в fpga набор сортировок по фраза цензора ? ну и кто такие майнеры покупать будет ? врачи психиатрических клиник ? врачи психиатрических кабинетов поликлиник ?
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"..в последнем колхозе.." - я живу в селе Новомутин, Конотопского района, Сумской области.
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Как специалист, должен сказать, что Кишкарь - конченый долбо*б.
Его заявления выглядят примерно так:
"Зачем ВЫ купили Мерседес такой же марки, как сосед, с которым вы поругались? Он же может своим ключом угнать вашу машину!
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Теперь наши будут знать как устроені єти радиостанции. И ШО?
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Израиль еще продает РФ беспилотники. Вроде крупный заказ Минобороны. Да всё продают.
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Израильтяне намедни придумали миноискатель,который обнаруживает любое взрывное устройство под землей на любой глубине.
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Зато можно прослушать и вызнать все секреты русских.
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Із відключенням електрики окупація Донбасу буде обходитися Росії все дорожче - експерт

Рішення про припинення постачання електрики обумовлене виключно боргами, зазначають в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.
На початку 2014 року борг «Луганського енергетичного об'єднання» перед «Енергоринком» складав близько 700 мільйонів гривень, на теперішній час борг - 5,2 мільярдів гривень, зазначає Євген Наседкін. В той же час, додає він, споживачі винні «Луганському енергетичному об'єднанню» 5,5 мільярдів гривень, з яких 5 мільярдів - це борг з окупованих територій.

«Жодних домовленостей щодо погашення боргу немає, як немає і розуміння. Суми астрономічні. Навіть не уявляю, як це буде відбуватись, обговорення механізму не було. З непідконтрольної території 1 мільярд гривень боргу в «Алчевського металургійного комбінату», який фактично до останнього часу працював в українському правовому полі, 500 мільйонів гривень - це «Свердловантирацит», майже 200 мільйонів гривень - «Краснодонвугілля». Це, якщо не помиляюсь, підприємства групи ДТЕК», - розповідає в ефірі Радіо Свобода Євген Наседкін.

Через велику заборгованість споживачів працівники «Луганського енергетичного об'єднання» вимушені були перейти на триденний робочий тиждень, при цьому навіть для виїздів на ремонтні роботи заправити транспорт своїми силами підприємство не в змозі, як повідомляло раніше керівництва. До того ж, на «Луганське енергетичне об'єднання» були накладені санкції держпідприємством «Енергоринок» через заборгованість.БІЛЬШЕ ТУТ: http://www.radiosvoboda.org/a/28450592.html
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Моторолки старинке справляются, акб бы новые, этой зимой при -28°батарея держала 10мин мах(причём радейка в кармане) ,а это не есть гуд...
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идиот какой то....текст писал поди с такого же компа как и у многих в этом мире...
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Вообще странные претензии. "Элбит" - известная международная компания, продукцией которой пользуются военные по всему миру, а не только москали.
Их системы управления авиадвижением используют ВВС США, они же выпускают шлемы для самолетов F-35, а беспилотники Hermes - поставляются более чем в 15 стран.
Процессоры Intel и AMD тоже москали покупают, давайте от них откажемся. Или микросхемы Xilinx - они же есть как в американской аппаратуре, так и в российской, тоже не дело, хотя похрен, что 90% современной связной аппаратуры их использует. Я думаю, что надо изучить вопрос, какое оборудование проталкивает нардеп-патриот и какой в этом его интерес.
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Altera Cyclone IV пишу на Verilog'е в Quartus II. Интерес - майнинг на алгоритмах Neoscrypt, M7M
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как показывает успешный израельский и турецкий опыт, что в военной сфере априори не может быть стандартизации, вся электроника и ПО выкидывается и замещается своим
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нет гарантии что чипы FPGA вырощены без фокусов.
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там такой консерватизм, что многие АПЛ до сих пор плавают под управлением I51X
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АПЛ атомная подводная лодка, а I51X один из древних видов ацп на сколько я знаю.
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ацп - это аналагово-цифровой преобразователь
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да. Видимо человек человек имел в виду что эти древние ацп до сих пор используются на подводных лодках. Правда при чем тут "под управлением" я не в курсе.
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если бы в заголовке статьи стояло "написал нардеп" - я бы дальше не читал
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если бы только радиостанции! Наши "друзья" из Израиля вооружают кацапов по полной программе, и еще помогают "друзьям" в Германии поставлять в Рашу оружие.
НАПРИМЕР: Оптика для камер ночного вертолета МИ-28

Эту оптику выпускает предприятие Carl Zeiss Optronics, по заказу специально созданной концерном EADS фирмы-«прокладки» Cassidian. Оттуда она совершенно легально поставляется в Израиль, якобы для компании «Silver Arrow», которая далее поставляет эту продукцию в ЮАР по контракту «Sniper». В ЮАР её название меняется на «Snyper», и уже никакой связи с ЕС и НАТО, никаких ограничений и санкций, никаких упрёков в поставках противнику. Оттуда она и идёт уже напрямую на «Росвертол», как изделие местного производства.
Так что если нас будут атаковать МИ-28, то с посильной помощью г-жи Меркель и г-на Нетаньяху, "друзей" Украины.
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намного проще и дешевле можно - чипы FPGA из китая, распайка на плате в Украине. Сертификаты на изготовление/использование/обслуживание в Украине. +Рабочие места
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намного проще и надежнее прямо из Германии, Франции, Израиля - с небольшими ухищрениями в виде фирм-прокладок. А вот в отношении нас - РЕАЛЬНОЕ эмбарго на поставки вооружений.
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У меня комплектующие для мозга устройства есть. Покупаю в Китае по семь долларов чипы FPGA Cyclone IV
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Ведь был контракт на поставку в Украину лицензионных р/станций корпорации Harris:
Falcon 2, Falcon 3.Falcon очень раздражает россиян, они не могут с ней справиться а в области шифрования связи и алгоритмов криптографии .
Поэтому и идет такая подстава нашей цифровой связи на Восточном фронте.

За 3 (ТРИ) года войны на востоке Украины так и не была налажена единая система армейской связи, защищающая от прослушивания и глушения сигнала со стороны противника .
Ищем зраду в МО и ГШ Украины - которые начинали переговоры с ведущими западными компаниями о закупке оборудования тактической связи. В переговорах принимали участие пять крупных мировых поставщиков ; Selex (Италия), Rohde&Schwarz (Германия), Thales (Франция), Harris (США) и Elbit (Израиль).
И выбрали худшее для фронта. Шекельль к шекелю и уже миллионеры в ВР полезли , как грибы после дождя . На жизнях наших ВОИОВ !

Минобороны Украины закупает радиостанции у израильской компании, чью продукцию активно использует Россия, - нардеп Кишкарь - Цензор.НЕТ 5506
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при партиях от 100 едениц в 10 раз выгоднее собирать из fpga чипов в Украине.
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Что удивительного, если у власти в Украине враги.
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Опечатка ( На жизнях наших ВОИНОВ ) !
Н персональной радиостанции бойца, все режимы связи безопасны за счет использования встроенного криптографического процессора типа Citadel® II ASIC, обеспечивающего шифрование информации. Расширенный режим шифрования AES или режим Harris Citadel могут быть выбраны в стандартной конфигурации.
HARRIS: RF-7800S-LR и аналогичные р/станции боллее простой конфигурации .

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В рации должен быть USB порт для прошивки с компьютера алгоритма и данных. Лучше всего подходят рации на чипах FPGA Cyclone IV 10K Le's
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Ну как это по Еврейски. Продавать системы ВЗЛОМА- перехвата, потом продавать системы Защиты от ВЗЛОМА, потом ещё продать системы ОБХОДА защиты от взлома. (тройная выгода, гои=ЛОХИ)
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Выход один - собирать самому из чипов FPGA Cyclone IV 10K Le's ,распайки на плате, сборка корпуса.
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Не понял сути наезда - парашинские макаки закупили в Китае коии израильских раций и выдают за свои "новые наноразработки", а причем тут израильская фирма?
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суть одна - производство обязано находиться в Украине. Например компания GlobalLogic в Киеве.
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Нет. Производство должно находиться там где выгоднее, а вот криптоалгоритмы должны быть такими, что бы было все равно где находится производство. Упомянутый тобой Глобал все равно будет закупать все на стороне (в Китае) и клеить тут свои лейбы за которые придется еще и переплачивать.
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Ну видать КОМУ-ТО (там на верху) это не нужно. (им вообще ничего не нужно кроме ДЕНЕГ и желательно не Украинских и желательно не в Украине)
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Ну хорошо. Вы правы. Результата за 7 лет нет. Какой алгоритм вкладывать в FPGA Cyclone IV 10 K Le's ? Сортировку умную запихать сообщений из цензора и в клиники/поликлиники за миску борща отдавать ?
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Аналогична продажа беспилотников производимых на предприятиях ВПК

по лицензии Израиля в Оренбурге и Санкт-Петербурге. Которые используются россией
в войне с Украиной на Восточном фронте .

-Эти беспилотники являются собираемыми в России по израильской лицензии БПЛА Searcher Mk2 израильской компании IAI. В состав комплекса входят три летательных аппарата - соответственно, в течение 5-10 лет мо получит 90 беспилотников «Форпост». Сотрудничество России с IAI продолжается с 2009 г., когда были куплены первые Searcher по контракту о прямых закупках на сумму в $100 млн. Заключен контракт на поставку 10 новых комплексов на сумму примерно $300 млн,Друзья -враги ?


Минобороны Украины закупает радиостанции у израильской компании, чью продукцию активно использует Россия, - нардеп Кишкарь - Цензор.НЕТ 1772
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Минобороны Украины закупает радиостанции у израильской компании, чью продукцию активно использует Россия, - нардеп Кишкарь - Цензор.НЕТ 4307
Украинская армия
сбила у боевиков еще один российский БПЛА израильского производства (фото).
Минобороны Украины закупает радиостанции у израильской компании, чью продукцию активно использует Россия, - нардеп Кишкарь - Цензор.НЕТ 4100
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМинобороны Украины закупает радиостанции у израильской компании, чью продукцию активно использует Россия, - нардеп Кишкарь. ФОТО
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