 Минобороны Украины закупает радиостанции у израильской компании, чью продукцию активно использует Россия, - нардеп Кишкарь. ФОТО

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Павел Кишкарь.
Он напоминает, что израильская компания Elbit Systems в 2016-2017 годах поставляла в Министерство обороны Украины ультракоротковолновые программно-определяемые радиостанции и аппаратуру внутренней связи и коммутации ("интеркомы"). В частности, была поставлена следующая номенклатура образцов радиостанций и интеркомов: VRC -950- HDR, VRC -950, PNR -1000, PNR -1000 (автомобильные), VIC -500.
Кишкарь отмечает, что Министерство обороны Украины в начале 2016 года заключило контрактов на поставку израильского оборудования на сумму приблизительно 7 миллионов долларов США. А в марте 2017 года для встречи с Министром Полтораком в Украину прибыл Яков Гадот, вице-президент радио-коммуникационного направления израильской компании Elbit Systems, которая является одним из мировых лидеров в производстве средств военной связи.
"Не секрет, что украинская армия страдает от нехватки средств КВ и УКВ связи; если бы не помощь американского правительства в поставке радиостанций Harris, а также незначительные закупки импортных УКВ-станций за средства государственного бюджета, наши вооруженные силы находились бы сейчас в еще более критическом положении", - пишет нардеп.
При этом, по его словам, несмотря на сравнительно небольшой оборонный бюджет, Украина является "мишенью" крупных производителей военной связи - в особенности Harris (США), Elbit Systems (Израиль), Aselsan (Турция), Thales (Франция), Rohde & Schwarz (Германия), поскольку поставщики понимают - в последующие годы, учитывая позитивную тенденцию увеличения оборонного бюджета, суммы контрактов с Украиной будут расти.
"Таким образом, наша страна сейчас стоит перед стратегически-важным выбором - кто же будет поставщиком средств связи в Вооруженные Силы в последующие годы? ...(В сегменте радиосвязи мы должны быть максимально закрытыми от разведки противника. Враг не должен разгадать наше шифрование, знать слабые места наших радиостанций или свободно "прогуливаться" по рабочим частотам", - подчеркивает Кишкарь.
В то же время, по его словам, Российская Федерация еще до начала активных боевых действия на Донбассе поддерживала тесные военно-технические отношения с Израилем.
"Каково же было наше удивление, когда на сайте ОАО "ГлобалИнформСервис" (Россия) мы обнаружили перечень продукции, внешне и по характеристикам полностью соответствующий продуктам Elbit Systems!
Ссылка - http://www.globinform.ru/products/radiostantsii.html
На фото, как следует из описания, изображена "Индивидуальная цифровая полнодуплексная радиостанция диапазона УВЧ "Абрис-1И". Но как же эта радиостанция своей фотографией и характеристиками похожа на известную израильскую PNR -500! Расположение элементов управления и форм-фактор рации не скроются за некачественным металлом и русификаций кнопок", - пишет нардеп.
По его словам, "ГлобалИнформСервис" занимается производством не только "уникальной" станции "Абрис-1И". В портфеле компании еще несколько моделей радиостанций, как две капли воды похожих на оборудование Elbit Systems:
Сопоставляя характеристики и фото, можно установить следующее тождество российских и израильских радиостанций:
Нардеп отмечает, что компания "ГлобалИнформСервис", судя по упоминаниям в СМИ и Интернет, является активным участником российского рынка цифровых радиосредств.
"Маловероятно, что компания Elbit Systems не подозревает о существовании клонов своих радиостанций в России. (...). Скорее всего, "ГлобалИнформСервис" действительно является уполномоченной компанией по локализации и представлении интересов израильской корпорации в России. (...) "ГлобалИнформСервис" имеет также богатый опыт в создании алгоритмов для программно-определяемых радиостанций (SDR) - именно такой тип радиостанций и закупается украинской армией", - отмечает Кишкарь.
"Безусловно, израильские радиостанции грамотно спроектированы и качественно изготовлены, но нам кажется, что брать в эксплуатацию армейскими подразделениями Украины устройства, строение и программное обеспечение которых известно Российской Федерации, как минимум - недальновидно. На ум приходят слова "диверсия" и "шпионаж", - написал нардеп.
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но это не значит что его нельзя использовать для ЭЦП и шифрации
то что закрытость канала зависит не столько от оборудования сколько от ключа шифрования
нардепу не известно ?
И мастер ключи с бэкдорами там вряд ли существуют
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Его заявления выглядят примерно так:
"Зачем ВЫ купили Мерседес такой же марки, как сосед, с которым вы поругались? Он же может своим ключом угнать вашу машину!
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Рішення про припинення постачання електрики обумовлене виключно боргами, зазначають в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.
На початку 2014 року борг «Луганського енергетичного об'єднання» перед «Енергоринком» складав близько 700 мільйонів гривень, на теперішній час борг - 5,2 мільярдів гривень, зазначає Євген Наседкін. В той же час, додає він, споживачі винні «Луганському енергетичному об'єднанню» 5,5 мільярдів гривень, з яких 5 мільярдів - це борг з окупованих територій.
«Жодних домовленостей щодо погашення боргу немає, як немає і розуміння. Суми астрономічні. Навіть не уявляю, як це буде відбуватись, обговорення механізму не було. З непідконтрольної території 1 мільярд гривень боргу в «Алчевського металургійного комбінату», який фактично до останнього часу працював в українському правовому полі, 500 мільйонів гривень - це «Свердловантирацит», майже 200 мільйонів гривень - «Краснодонвугілля». Це, якщо не помиляюсь, підприємства групи ДТЕК», - розповідає в ефірі Радіо Свобода Євген Наседкін.
Через велику заборгованість споживачів працівники «Луганського енергетичного об'єднання» вимушені були перейти на триденний робочий тиждень, при цьому навіть для виїздів на ремонтні роботи заправити транспорт своїми силами підприємство не в змозі, як повідомляло раніше керівництва. До того ж, на «Луганське енергетичне об'єднання» були накладені санкції держпідприємством «Енергоринок» через заборгованість.БІЛЬШЕ ТУТ: http://www.radiosvoboda.org/a/28450592.html
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Их системы управления авиадвижением используют ВВС США, они же выпускают шлемы для самолетов F-35, а беспилотники Hermes - поставляются более чем в 15 стран.
Процессоры Intel и AMD тоже москали покупают, давайте от них откажемся. Или микросхемы Xilinx - они же есть как в американской аппаратуре, так и в российской, тоже не дело, хотя похрен, что 90% современной связной аппаратуры их использует. Я думаю, что надо изучить вопрос, какое оборудование проталкивает нардеп-патриот и какой в этом его интерес.
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НАПРИМЕР: Оптика для камер ночного вертолета МИ-28
Эту оптику выпускает предприятие Carl Zeiss Optronics, по заказу специально созданной концерном EADS фирмы-«прокладки» Cassidian. Оттуда она совершенно легально поставляется в Израиль, якобы для компании «Silver Arrow», которая далее поставляет эту продукцию в ЮАР по контракту «Sniper». В ЮАР её название меняется на «Snyper», и уже никакой связи с ЕС и НАТО, никаких ограничений и санкций, никаких упрёков в поставках противнику. Оттуда она и идёт уже напрямую на «Росвертол», как изделие местного производства.
Так что если нас будут атаковать МИ-28, то с посильной помощью г-жи Меркель и г-на Нетаньяху, "друзей" Украины.
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Falcon 2, Falcon 3.Falcon очень раздражает россиян, они не могут с ней справиться а в области шифрования связи и алгоритмов криптографии .
Поэтому и идет такая подстава нашей цифровой связи на Восточном фронте.
За 3 (ТРИ) года войны на востоке Украины так и не была налажена единая система армейской связи, защищающая от прослушивания и глушения сигнала со стороны противника .
Ищем зраду в МО и ГШ Украины - которые начинали переговоры с ведущими западными компаниями о закупке оборудования тактической связи. В переговорах принимали участие пять крупных мировых поставщиков ; Selex (Италия), Rohde&Schwarz (Германия), Thales (Франция), Harris (США) и Elbit (Израиль).
И выбрали худшее для фронта. Шекельль к шекелю и уже миллионеры в ВР полезли , как грибы после дождя . На жизнях наших ВОИОВ !
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Н персональной радиостанции бойца, все режимы связи безопасны за счет использования встроенного криптографического процессора типа Citadel® II ASIC, обеспечивающего шифрование информации. Расширенный режим шифрования AES или режим Harris Citadel могут быть выбраны в стандартной конфигурации.
HARRIS: RF-7800S-LR и аналогичные р/станции боллее простой конфигурации .
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по лицензии Израиля в Оренбурге и Санкт-Петербурге. Которые используются россией
в войне с Украиной на Восточном фронте .
-Эти беспилотники являются собираемыми в России по израильской лицензии БПЛА Searcher Mk2 израильской компании IAI. В состав комплекса входят три летательных аппарата - соответственно, в течение 5-10 лет мо получит 90 беспилотников «Форпост». Сотрудничество России с IAI продолжается с 2009 г., когда были куплены первые Searcher по контракту о прямых закупках на сумму в $100 млн. Заключен контракт на поставку 10 новых комплексов на сумму примерно $300 млн,Друзья -враги ?
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Украинская армия
сбила у боевиков еще один российский БПЛА израильского производства (фото).
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