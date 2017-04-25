 Минобороны Украины закупает радиостанции у израильской компании, чью продукцию активно использует Россия, - нардеп Кишкарь. ФОТО

Об этом в своем

на

пишет народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Павел Кишкарь.

Он напоминает, что израильская компания Elbit Systems в 2016-2017 годах поставляла в Министерство обороны Украины ультракоротковолновые программно-определяемые радиостанции и аппаратуру внутренней связи и коммутации ("интеркомы"). В частности, была поставлена следующая номенклатура образцов радиостанций и интеркомов: VRC -950- HDR, VRC -950, PNR -1000, PNR -1000 (автомобильные), VIC -500.

Кишкарь отмечает, что Министерство обороны Украины в начале 2016 года заключило контрактов на поставку израильского оборудования на сумму приблизительно 7 миллионов долларов США. А в марте 2017 года для встречи с Министром Полтораком в Украину прибыл Яков Гадот, вице-президент радио-коммуникационного направления израильской компании Elbit Systems, которая является одним из мировых лидеров в производстве средств военной связи.

"Не секрет, что украинская армия страдает от нехватки средств КВ и УКВ связи; если бы не помощь американского правительства в поставке радиостанций Harris, а также незначительные закупки импортных УКВ-станций за средства государственного бюджета, наши вооруженные силы находились бы сейчас в еще более критическом положении", - пишет нардеп.

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При этом, по его словам, несмотря на сравнительно небольшой оборонный бюджет, Украина является "мишенью" крупных производителей военной связи - в особенности Harris (США), Elbit Systems (Израиль), Aselsan (Турция), Thales (Франция), Rohde & Schwarz (Германия), поскольку поставщики понимают - в последующие годы, учитывая позитивную тенденцию увеличения оборонного бюджета, суммы контрактов с Украиной будут расти.

"Таким образом, наша страна сейчас стоит перед стратегически-важным выбором - кто же будет поставщиком средств связи в Вооруженные Силы в последующие годы? ...(В сегменте радиосвязи мы должны быть максимально закрытыми от разведки противника. Враг не должен разгадать наше шифрование, знать слабые места наших радиостанций или свободно "прогуливаться" по рабочим частотам", - подчеркивает Кишкарь.

В то же время, по его словам, Российская Федерация еще до начала активных боевых действия на Донбассе поддерживала тесные военно-технические отношения с Израилем.

"Каково же было наше удивление, когда на сайте ОАО "ГлобалИнформСервис" (Россия) мы обнаружили перечень продукции, внешне и по характеристикам полностью соответствующий продуктам Elbit Systems!

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На фото, как следует из описания, изображена "Индивидуальная цифровая полнодуплексная радиостанция диапазона УВЧ "Абрис-1И". Но как же эта радиостанция своей фотографией и характеристиками похожа на известную израильскую PNR -500! Расположение элементов управления и форм-фактор рации не скроются за некачественным металлом и русификаций кнопок", - пишет нардеп.

По его словам, "ГлобалИнформСервис" занимается производством не только "уникальной" станции "Абрис-1И". В портфеле компании еще несколько моделей радиостанций, как две капли воды похожих на оборудование Elbit Systems:

Сопоставляя характеристики и фото, можно установить следующее тождество российских и израильских радиостанций:

Нардеп отмечает, что компания "ГлобалИнформСервис", судя по упоминаниям в СМИ и Интернет, является активным участником российского рынка цифровых радиосредств.

"Маловероятно, что компания Elbit Systems не подозревает о существовании клонов своих радиостанций в России. (...). Скорее всего, "ГлобалИнформСервис" действительно является уполномоченной компанией по локализации и представлении интересов израильской корпорации в России. (...) "ГлобалИнформСервис" имеет также богатый опыт в создании алгоритмов для программно-определяемых радиостанций (SDR) - именно такой тип радиостанций и закупается украинской армией", - отмечает Кишкарь.