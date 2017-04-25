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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Закрытая травма головы и сотрясение головного мозга: в Борисполе из-за замечания по поводу распития алкоголя избили полицейского. ФОТО

В городе Борисполь участковый офицер полиции сделал замечание компании молодых людей, чтобы те прекратили распивать алкогольные напитки и нарушать общественный порядок. В ответ на это, один из мужчин, в состоянии алкогольного опьянения, набросился на полицейского с кулаками и нанес сильные удары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Киевской области.

Так, по данным ведомства, в городе Борисполь в районе железнодорожного вокзала офицер полиции, находясь на службе по обеспечению охраны общественного порядка без табельного огнестрельного оружия, сделал замечание молодым людям, которые "весело" отдыхали со спиртными напитками.

"Компания на замечания полицейского не отреагировала, молодежь вела себя вызывающе и агрессивно. Продолжая совершать правонарушения, хулиганы набросились на полицейского и один из них нанес ему телесные повреждения. Врачи диагностировали у участкового офицера полиции закрытую травму головы и сотрясение головного мозга", - сказано в сообщении.

Закрытая травма головы и сотрясение головного мозга: в Борисполе из-за замечания по поводу распития алкоголя избили полицейского 01
Фото: пресс-служба Нацполиции

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Экипаж патрульных полицейских получил от дежурного сообщение, что на железнодорожном вокзале участковый инспектор нуждается в помощи.

Отмечается также, что прибыв на место происшествия, офицеры полиции обнаружили участкового инспектора, к которому цеплялись двое мужчин с признаками алкогольного опьянения.

"Лиц, напавших на работника полиции, патрульные задержали и доставили в отдел полиции для оформления соответствующих материалов. Молодчиком, который нанес побои участковому, оказался 23-летний местный житель", - сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас молодому человеку объявлено подозрение в совершении данного уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается.
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? Если Ахметов ворует - так что, этих пьяных идиотов надо простить?
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начать нужно с гидранта и его окружения !!!
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начать нужно с недовольных реформами, то есть с ольгинцев
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Новая Полиция, ЗСУ, система Prozorro, закупка лекарств через межд.организации, упрощение условий ведения бизнеса для малых предпринимателей, создание института Бизнес-омбудсмена (жалобы на органы власти), создание Центров обслуживания МВД и пр.
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Блдь, а кто ж тогда 1-е место по коррупции взял?
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Ну, этих дебилов я бы на пару лет на зону. Такие на любого кидаться будут, даже если взгляд не понравится.
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а менты слабо подготовлены, даже с алкашами не могут справиться
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А когда мусора бьют? Достали народ недоноски патрульные
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обычное быдло, каких в каждом городе по самые гланды....
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В нормальных странах такое быдло сидит тихо или находится в тюрьмах.
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И нарушали ли порядок???кажется кроме мусоров никто не нарушает порядок,по всей стране.
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Во- первых полицейский не должен сам дежурить,во вторых что это за полицейский,если он не может даже себя защитить? У полицейских нет физической подготовки и отработки приемов самозащиты и не только? Что это за мешок с говном, что допустил чтобы какой-то алкаш ему навтыкал привселюдно ? Почему у него не было оружия? Он что на пляже загорает или выполняет свои функции в которые входит общение с преступниками? Нужно было иметь и применить оружие,если нет подготовки чтобы без оружия дать бандитам по рылу.Таких полицейских нужно увольнять,они выполняют функции массовки ,а не функции полицейского.
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физ подготовка и приёмы помогают но если полицейский вёл переговоры и вроде всё было по людски а его из подтяжка лупнут с головы... тут шансов ни у кого не будет
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Алкоголь убивает нервные клетки, остаются только здоровые
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н-дааа....
все таки надо ка кто поднимать уважение к полиции.
"онижедети"-этому совершенно не способствует !

надо давать "уроки".
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пепец. Дали бы выродкам лет по 12.. Другие бы не рыпались. Превратили всю страну в вонючую рюмочную. Куда ни повернись - кругом малолетки с пивом, понажираются, потом исполняют, то телефон им чужой понадобится, то кошелёк, то сумка, то просто "закурить"...
Законы нужно ужесточать.. И воспитывать.. Особенно молодёжь.
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Это позор и унижение полиции. В нормальных странах после неповиновения одному офицеру, приезжает все отделение с оружием, кладет компанию мордой на асфальт, самых рьяных расстреливают, остальные получают по 10 лет. Ау, где вы первые деньки украинской полиции, когда таких пьяных мажоров еще еще подстреливали??? Народ скучает за нормальными копами!
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Как вы пишете подоспела патрульная машина,двое выпивших цеплялись а перед етим нуждался уже в помощи,молодёжь по Авакяновски поступает мусора прицепились,отметелили а потом буде разбиратся кто виноват а кто нет..............
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теперь "выпили" так на годимка три тюрьмы, долбодятлы.
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Пацаны ваще ребята, надо было просто срачей надавать, любителю замечаний))
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я не хочу что бы меня защищала такая полиция-милиция, которая даже пьянчужкам не может навалять..
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Посадить мразь, а после отсидки неплохо бы отправить лет на 5 на "поселение" куда-нибудь в село в Карпаты. Там рабочие руки нужны, и работать заставят.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗакрытая травма головы и сотрясение головного мозга: в Борисполе из-за замечания по поводу распития алкоголя избили полицейского. ФОТО
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