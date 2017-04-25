 Закрытая травма головы и сотрясение головного мозга: в Борисполе из-за замечания по поводу распития алкоголя избили полицейского. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Киевской области.
Так, по данным ведомства, в городе Борисполь в районе железнодорожного вокзала офицер полиции, находясь на службе по обеспечению охраны общественного порядка без табельного огнестрельного оружия, сделал замечание молодым людям, которые "весело" отдыхали со спиртными напитками.
"Компания на замечания полицейского не отреагировала, молодежь вела себя вызывающе и агрессивно. Продолжая совершать правонарушения, хулиганы набросились на полицейского и один из них нанес ему телесные повреждения. Врачи диагностировали у участкового офицера полиции закрытую травму головы и сотрясение головного мозга", - сказано в сообщении.
Фото: пресс-служба Нацполиции
Экипаж патрульных полицейских получил от дежурного сообщение, что на железнодорожном вокзале участковый инспектор нуждается в помощи.
Отмечается также, что прибыв на место происшествия, офицеры полиции обнаружили участкового инспектора, к которому цеплялись двое мужчин с признаками алкогольного опьянения.
"Лиц, напавших на работника полиции, патрульные задержали и доставили в отдел полиции для оформления соответствующих материалов. Молодчиком, который нанес побои участковому, оказался 23-летний местный житель", - сказано в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас молодому человеку объявлено подозрение в совершении данного уголовного преступления.
Досудебное расследование продолжается.
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все таки надо ка кто поднимать уважение к полиции.
"онижедети"-этому совершенно не способствует !
надо давать "уроки".
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Законы нужно ужесточать.. И воспитывать.. Особенно молодёжь.
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