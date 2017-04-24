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 Украинская фотовыставка "Дети в войне" открылась в штаб-квартире НАТО. ФОТОрепортаж

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) открылась фотовыставка "Дети в войне".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, выставку открыли вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и помощник генерального секретаря НАТО Тачан Ильдем.

Во время вступительного слова Климпуш-Цинцадзе заявила, что за время войны на Донбассе погибли более 200 детей, а ранения получили свыше 500. "Российская агрессия повлияла на каждого восьмого ребенка Украины. Более того, 250 тыс. детей - среди внутренне перемещенных лиц, примерно 50 тыс. детей не имеют доступа к образованию, потому что школы были разрушены или не открывались из-за ситуации в сфере безопасности", - сказала она.

По ее словам, в Украине "никогда не думали, что будем иметь дело с гуманитарным разминированием". "Но, к сожалению, именно взрывные устройства являются причиной самого большого количества смертей и ранений, которые получают дети. Поэтому мы очень благодарны НАТО, которая готова нам помочь с гуманитарным разминированием", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На благотворительный международный фестиваль "Украина и Израиль вместе" поедут дети, пострадавшие в результате войны на Донбассе

Она считает, что выставка "имеет символическое значение". "В последние месяцы война и агрессия РФ в Украине не получает внимания первых страниц в средствах массовой информации. Мы надеемся, что это будет напоминать международному сообществу, против чего мы стоим", - подчеркнула вице-премьер.

В свою очередь, Ильдем заявил, что такие выставки "напоминают нам, что мы не должны забывать о детях". "Это они будут иметь дело в будущем с тем, что происходит сегодня. Мы как международное сообщество должны сделать все возможное, чтобы помочь принести мир и стабильность в зону конфликта", - сказал он.

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Манн: в Украины появился реальный шанс выкинуть Россию из СБ ООН
Олег Руденко 24 АПРЕЛЯ 22:27
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Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что Украина является единственной страной, которая может сместить Россию с ее места в Совете Безопасности ООН. Юридически в ООН практически ничего нельзя сделать без СБ ООН - все решения Генеральной Ассамблеи носят чисто рекомендательный характер и только СБ ООН может что-то на самом деле решать в мировом масштабе. Преодолеть Россию в СБ ООН невозможно. Убрать члена СБ ООН из этого высшего органа международной регуляции - тоже невозможно. Как пишет Манн, юристы США «докопались» что, что Россия - незаконный член СБ ООН.
По словам эксперта, в момент образования СБ ООН страна РСФСР, чьим законным правопреемником является нынешняя РФ, так и не вошла в ООН. Вместо этого в ООН вошел СССР и стал от всей страны членом ООН и членом Совбеза. Также в ООН вошли тогда Украина и Беларусь. После распада СССР Россия не стала входить в ООН на общих основаниях, ибо тогда она не смогла бы стать членом Совбеза ООН. Россия договорилась со всеми республиками СССР и объявила себя с их согласия правопреемником СССР, обязавшись заплатить все долги Союза и приняв на себя все без исключения его обязательства. Как правопреемник СССР, РФ и подписывала Беловежские соглашения. Юристы обсуждали вариант, что будет если Украина подаст на рассмотрение Генеральной Ассамблеи требование денонсировать соглашение о правопреемственности России из-за нарушения ею Беловежских соглашений и нападения на Украину с аннексией территории Крыма. Американские правоведы считают, что Путин совершил глупость, захватив Крым, но вдвойне глупо было отменять задним числом решение органа власти СССР о передачи Крыма Украине. Этими действиями верховный орган власти России де факто подтвердил нарушение правопреемства РФ по отношению к СССР. Такое решение не потребует утверждения СБ ООН в составе России, так как предыдущее решение о кооптации России в качестве правопреемника СССР решалось без е участия - она тогда не была даже членом ООН.
«Юридически, Украина - единственная страна в мире, которая может решить судьбу России в ООН. Потому, когда я говорю, что возврат Крыма это не совсем фантастика, я говорю обоснованно. Раньше у России не было причин желать раздела Украины на Восток и Запад, России было выгодно оставить Украину, такой как она есть, так как она не представляла для России ни интереса, ни угрозы. Теперь, когда появилась угроза России стало выгодно, чтобы страна, представляющая в мире для нее опасность, поменяла свой статус. Тогда Украина станет неправомочной для расторжения договоренностей о правопреемстве, ибо сама должна будет доказывать свое правопреемство», - подытожил Соломон Манн.
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всё хорошо, но разрешите спросить - с какой целью в помещениях оборонительного союза NATO рекламировать в реалиях не существующый на сегодня день: Baltic - Black See Secrurity Confederation, вот любая страна NATO, которая не граничит с этими морями могут спросить - е ребята, что у Вас там за такои союз безопасности, что он из себя представляет и нет ли не допустимых обязанностеи в случие конфликта.
Зачем ваши представители сами себе или точнее Украине, палки в колёса ставит - вот это по глупости или всётаки, не по глупости, а именно по умислу.
на этот раз избегал даже хочетса кричать - чего делаите и зачем.
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поясню - хорошо не то что погибли дети, в друг кто то понел не так, а хорошо то, что доносите этот ужас до людей на западе.
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Цинцадще- креатура Пинчука ( читай Медведчука).
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А почему эти выставки не на первых этажах музеев Европы? Ведь в каждом музее есть залы для текущих выставок. И через музеи проходит большое количество народа.
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это не дешёвое удовольствие, по краиней мере в начальном периоде, до того, как такая выставка получит известность (популярность тут как бы, не уместное слово)
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинская фотовыставка "Дети в войне" открылась в штаб-квартире НАТО. ФОТОрепортаж
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