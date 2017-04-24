 Директора института психологии Академии педагогических наук Украины задержали на взятке $5 тысяч, - прокуратура. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы прокуратуры города Киева.
В сообщении отмечается: "Как выяснилось, указанную сумму он потребовал от гражданки за содействие в зачислении на работу в лабораторию консультативной психологии и психиатрии Института с возможностью одновременно учиться в данном Институте с целью получения образовательно-квалификационного уровня "магистр".
Злоумышленника задержали "на горячем" после получения им обусловленных средств.
Досудебное расследование по ч. 2 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) продолжается, проводятся первоочередные следственные действия".
официальном сайте института директором этой организации является академик Сергей Максименко.
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