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 Директора института психологии Академии педагогических наук Украины задержали на взятке $5 тысяч, - прокуратура. ФОТО

Киевской местной прокуратурой №1 совместно с Управлением защиты экономики в городе Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины на получении 5 тыс. долларов США взятки разоблачен директор Института психологии имени Г.С. Костюка Национальной Академии педагогических наук Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы прокуратуры города Киева.

В сообщении отмечается: "Как выяснилось, указанную сумму он потребовал от гражданки за содействие в зачислении на работу в лабораторию консультативной психологии и психиатрии Института с возможностью одновременно учиться в данном Институте с целью получения образовательно-квалификационного уровня "магистр".

Злоумышленника задержали "на горячем" после получения им обусловленных средств.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) продолжается, проводятся первоочередные следственные действия".

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Директора института психологии Академии педагогических наук Украины задержали на взятке $5 тысяч, - прокуратура 01

Директора института психологии Академии педагогических наук Украины задержали на взятке $5 тысяч, - прокуратура 02

Согласно информации на официальном сайте института директором этой организации является академик Сергей Максименко.

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будет теперь почетным академиком - по четным будет академиком, а по нечетным будет стирать носки всему отряду в лагере )))))))
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Иностранцы (мне в данном случае сказал чех) ржут, что в Украине борьба с коррупцией очень похожа на программу о рыбалке на канале Дискавери: ловят большую рыбу, гладят ее, лелеют. с ней фоткаются, ее замеряют взвешивают и бережно отпускают
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Он не сказал - кто и на основании чего должен эту рыбу посадить на кукан?
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Судья. На основании взятия на месте преступления с поличным и понятыми в особо крупных размерах.
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А кто посадит судью за то, что он не садит? Может у судьи есть законные основания не сажать, а депутаты-"патриоты" этих лазеек не видят?
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и когда эти псевдонаучные академии закроют к херам? Это вообще не науки - педагогика с психологией - набор рассказов и мифов. Как учитель с 32-летним стажем говорю - всех на помойку, дармоеды.
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да вообще школы позакрывать..учат всякой херне..базар сделает чИлАвеком
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Точна! Хройцман он акадємійов нє кончав, а з базару зразу пересів у руководяще крєсло.
Отнімать-дєліть навчився, - і хватить.
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У вас такий великий стаж роботи, напевно і пенсію гарну отримуєте.
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У країні працюють одні хабарники, чим вища посада чиновника, тим більш він вимагає, нікуди крім прірви, країна з такими управлінцями - патріотами не прийде.
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Да, тех кто берут завезли рептилоиды с Марса, а тех кто дают с Венеры. Все блять хитрожопые, хотят в обход других пролезть. На дороге тебя с подрезанием обгонят, чтобы на светофоре на 3 метра ближе стоять, кто все эти люди?
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Ещё одного порошенко угрозами заставил оступиться.
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Только публичные расстрелы воров и корупционеров спасут эту страну от очередного развала и порабощения внешними врагами!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДиректора института психологии Академии педагогических наук Украины задержали на взятке $5 тысяч, - прокуратура. ФОТО
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