 Рекордная партия контрабандного амфетамина стоимостью 6 млн долл. изъята в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что наркодельцы прислали в Одесский морской порт контейнер якобы с грузом обуви из одной из стран Средиземноморья. Среди товара, который предназначался для киевской фирмы, было скрыто 180 кг психотропов, известных под названием "каптогон".
По информации спецслужбы, Украина использовалась как транзитная страна для доставки наркотиков заказчикам в одну из стран Ближнего Востока. Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет 6 млн долларов США.
Оперативники спецслужбы задержали трех преступников при получении груза.
Двум из наркодельцов, гражданам другой страны, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.
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http://goldnewscenter.blogspot.com/2017/04/blog-post_980.html
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- надеюсь остальные 20 тонн они не нашли ?
до сих пор неизвестно, пошутил он зная что его слушают или правда не нашли.
как бы тут так же не оказалось... что нашли небольшую часть, а остальное таки провезли пока отвлекли всех на небольшую партию.
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Таможенный досмотр корабля. Таможенник, поднявшись на борт, спрашивает капитана: - Наркотики есть? Капитан открывает сейф, вытаскивает увесистый пакет. - Вот, чистый кокаин... Таможенник: - Драгоценности есть? Капитан открывает другой сейф: - Вот здесь блиллианты и золотой слиток. Таможенник: Оружие есть? - Конечно! Вызывает боцмана. Тот является в сопровождении двух дюжих матросов волокущих здоровенный ящик с пистолетами и автоматами. Таможенник: - И что? Вы признаетесь, что все это ваше? Капитан: - Вы не поняли. Это все ваше. А наше в трюме... anekdotov.net
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