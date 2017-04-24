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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1822) наркотики (1443) Одесса (5505) СБУ (14037)

 Рекордная партия контрабандного амфетамина стоимостью 6 млн долл. изъята в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками изъяли в Одессе рекордную партию контрабандного амфетамина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что наркодельцы прислали в Одесский морской порт контейнер якобы с грузом обуви из одной из стран Средиземноморья. Среди товара, который предназначался для киевской фирмы, было скрыто 180 кг психотропов, известных под названием "каптогон".

Рекордная партия контрабандного амфетамина стоимостью 6 млн долл. изъята в Одессе, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ задержала организаторов наркобизнеса в Херсоне: ежедневная выручка достигала 100 тыс. гривен. ФОТО

Рекордная партия контрабандного амфетамина стоимостью 6 млн долл. изъята в Одессе, - СБУ 02
Рекордная партия контрабандного амфетамина стоимостью 6 млн долл. изъята в Одессе, - СБУ 03

Смотрите также: Мужчина вырастил плантацию конопли в одесской квартире. ФОТОрепортаж

По информации спецслужбы, Украина использовалась как транзитная страна для доставки наркотиков заказчикам в одну из стран Ближнего Востока. Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет 6 млн долларов США.

Рекордная партия контрабандного амфетамина стоимостью 6 млн долл. изъята в Одессе, - СБУ 04

Читайте: В аэропорту Стамбула задержан украинец с 82 капсулами кокаина в желудке. Ему грозит от 35 до 40 лет тюрьмы, - Hurriyet

Рекордная партия контрабандного амфетамина стоимостью 6 млн долл. изъята в Одессе, - СБУ 05

Оперативники спецслужбы задержали трех преступников при получении груза.

Рекордная партия контрабандного амфетамина стоимостью 6 млн долл. изъята в Одессе, - СБУ 06

Также читайте: Майора СБУ, избившего до смерти торговца наркотиками в зоне АТО, пытался взять на поруки народный депутат

Двум из наркодельцов, гражданам другой страны, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.
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неслабо так одна из стран средиземноморья решила подняться за счёт местных наркоманов
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"Мария Вы лучшая! Вас бы на первый канал, в#те глаза раскрывать!﻿" Кстати о погоде: Наш премьер - всем премьерам пример!

http://goldnewscenter.blogspot.com/2017/04/blog-post_980.html

Рекордная партия контрабандного амфетамина стоимостью 6 млн долл. изъята в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 2848
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как сказал Пвбло Эскобар, в телефонном разговоре, когда ему сообщили что ФБР накрыло 20 тонн кокаина на границе :

- надеюсь остальные 20 тонн они не нашли ?

до сих пор неизвестно, пошутил он зная что его слушают или правда не нашли.

как бы тут так же не оказалось... что нашли небольшую часть, а остальное таки провезли пока отвлекли всех на небольшую партию.
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Боян )
Таможенный досмотр корабля. Таможенник, поднявшись на борт, спрашивает капитана: - Наркотики есть? Капитан открывает сейф, вытаскивает увесистый пакет. - Вот, чистый кокаин... Таможенник: - Драгоценности есть? Капитан открывает другой сейф: - Вот здесь блиллианты и золотой слиток. Таможенник: Оружие есть? - Конечно! Вызывает боцмана. Тот является в сопровождении двух дюжих матросов волокущих здоровенный ящик с пистолетами и автоматами. Таможенник: - И что? Вы признаетесь, что все это ваше? Капитан: - Вы не поняли. Это все ваше. А наше в трюме... anekdotov.net
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подошвы подклеить и продать на аукцине
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конкурентів мочать з конфіскацією на чию користь?!!! напевно ніхто не прокоментує потім куди ці наркотики поділись!!! скільки вже випадків що стало статистикою, коли прокурори, сбушники, та особливо податківці з митниками репетували про затримання з конфіскаціями, але потім тишком нишком все повертали та справи закривали!!!!
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как куда ? в верховной раде хватает торчков которые за колоной колесами закидываются и заказывают себе космические туры на альфа-центавру, на люксовых звездолетах )))))
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Покажите это наркоманам, что они в рот берут
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да им похер. не медицинский оксибутират, например, добывают из средства для чистки труб - "КРОТ", а нарики это пьют.
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та не, "крот" это обычный каустик в упаковке для домохозяек и он в данном случае реактив второстепенный.
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наркоту еще заматывают в пакетики и глотают,таким образом перевозят в желудке потом высерают и продают,а ты тут о подошвах заладил
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Я затрудняюсь кто же трудягу заставил дурь толкать - порох, сеня или гройсман.
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