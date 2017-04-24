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 Полиция задержала третьего члена разбойно-террористической группировки, действовавшей в Бахмутском районе. ФОТО

В Бахмуте (Донецкая область) задержан еще один член группировки боевиков, разоблаченной несколькими днями ранее.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, житель Бахмута действовал в составе террористической группировки под руководством "полковника вооруженных сил ДНР". Он участвовал в захвате админздания Артемовской межрайонной прокуратуры, совершал разбойные нападения, похищал и пытал людей, отбирал автомобили.

По месту жительства мужчины, в частном секторе Бахмута, был обнаружен очередной тайник оружия и боеприпасов. Оружие было закопано на территории домовладения на глубине 2,5 м. На раскопку тайника ушло около 8 часов.

Правоохранители вытащили из земли противотанковый гранатомет РПГ-26, автомат Калашникова в цветах камуфляжа, 5 магазинов к нему и патроны. В ходе проверки установлено, что автомат за Вооруженными силами Украины не значится, в криминальных базах также отсутствует. Предположительно, он российского происхождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прошу всех сложить оружие. Вас ждут дома. Хватит воевать", - освобожденный судом пособник "ДНР" обратился к террористам. ВИДЕО

Напомним, 22 апреля сотрудники полиции задержали двух членов группировки, которая действовала на территории Бахмутского района в 2014 году. По месту жительства одного из них было изъято 8 огнеметов "Шмель" российского производства, 8 автоматов и боеприпасы. Установлено, что автоматическое оружие было похищено в 2014 году из воинской части в АР Крым.

Открыты уголовные производства по четырем статьям Уголовного кодекса - 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами), 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и 289 (незаконное завладение транспортным средством).

Полиция задержала третьего члена разбойно-террористической группировки, действовавшей в Бахмутском районе 01

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Пакует СБУ казламордых потихонечку, да, казламордые ???
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Полиция задержала третьего члена разбойно-террористической группировки, действовавшей в Бахмутском районе - Цензор.НЕТ 1743Daniel Rodriguez1 год ·
25 апреля в 0 часов по Киеву - гордым ордилососам эленерии отключат электричество.
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Теперь они будут друг у друга чмекать в романтической обстановке при свечах, што-ль ???
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Крыму уже отключили...И ? ...кстати и тарифы у нас здесь в Украине от этого не уменьшаться...вероятно это звено очередной схемы( а 3 года почему свет давали ? ) банды порошенковских олигархов...украинцам от этого лучше никак не станет .
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Да нам бы малым удовлетвориться. От этого станет хуже жирницкому и Ко в обеспечении видимости нормального образования ( типа их рыцпублеки). Уже хорошо.
Плюс - пусть и через тригода, но лучше позже, чем никогда.
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это нам так преподносят,а по факту по ТВ всё равно будет видимость цветущих республик,вата всё сожрёт и будет рада помоям,зато "без бЭндеровцев !"...а мы по-концовке всё равно всё оплатим частным (олигархическим) энергогенерирующим компаниям (высосут с нас через тарифы и абонплаты)...так что снимайте пелену с глаз и смотрите за руками шулеров порошенко-ахметова.А отключать конечно надо было,а не бежать когда "поезд ушёл".
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Пока расстреливать не будете - толку не будет. Чтоб вы не делали. Изменник -есть изенник
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Цензор.НЕТФотоОбществоПолиция задержала третьего члена разбойно-террористической группировки, действовавшей в Бахмутском районе. ФОТО
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