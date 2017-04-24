 Полиция задержала третьего члена разбойно-террористической группировки, действовавшей в Бахмутском районе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, житель Бахмута действовал в составе террористической группировки под руководством "полковника вооруженных сил ДНР". Он участвовал в захвате админздания Артемовской межрайонной прокуратуры, совершал разбойные нападения, похищал и пытал людей, отбирал автомобили.
По месту жительства мужчины, в частном секторе Бахмута, был обнаружен очередной тайник оружия и боеприпасов. Оружие было закопано на территории домовладения на глубине 2,5 м. На раскопку тайника ушло около 8 часов.
Правоохранители вытащили из земли противотанковый гранатомет РПГ-26, автомат Калашникова в цветах камуфляжа, 5 магазинов к нему и патроны. В ходе проверки установлено, что автомат за Вооруженными силами Украины не значится, в криминальных базах также отсутствует. Предположительно, он российского происхождения.
Напомним, 22 апреля сотрудники полиции задержали двух членов группировки, которая действовала на территории Бахмутского района в 2014 году. По месту жительства одного из них было изъято 8 огнеметов "Шмель" российского производства, 8 автоматов и боеприпасы. Установлено, что автоматическое оружие было похищено в 2014 году из воинской части в АР Крым.
Открыты уголовные производства по четырем статьям Уголовного кодекса - 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами), 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и 289 (незаконное завладение транспортным средством).
1469 7
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Сегодня боевики уже 9 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе(3)
Евросоюзу следует ввести долгосрочные санкции против РФ, чтобы уменьшить ее военную агрессию, - Мингарелли(22)
С начала текущих суток боевики осуществили три обстрела. Потерь среди личного состава нет, - штаб(9)
Санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений и возврата Крыма под контроль Украины, - Госдеп США(79)
В Артемовске террористы обстреляли воинскую часть с балконов и крыш жилых домов(2)
За прошедшие сутки один украинский воин погиб, двое получили ранения, - штаб АТО(0)
"Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг(51)
Ответить
25 апреля в 0 часов по Киеву - гордым ордилососам эленерии отключат электричество.
Ответить
Ответить
Ответить
Плюс - пусть и через тригода, но лучше позже, чем никогда.
Ответить
Ответить
Ответить