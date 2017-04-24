EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия, Фоторепортаж
  1366  27
Все про:наркотики (1443) Нацполиция (7054) СБУ (14037) Херсон (501)

 Сержант полиции задержан в Херсоне за торговлю наркотиками, - СБУ. ФОТО

наркотики

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Херсоне полицейского роты особого назначения во время сбыта наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Злоумышленник систематически покупал психотропы у наркодилера, расфасовывал их на более мелкие порции и перепродавал наркозависимым", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали сержанта во время несения службы, когда тот пытался сбыть пакет с амфетамином и коноплей.

Сержант полиции задержан в Херсоне за торговлю наркотиками, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Один из руководителей исправительной колонии, поставлявший заключенным наркотики, задержан на Сумщине. ФОТО

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну вот и крупная рыба наконец попалась... работает реформа как часики...
 показать весь комментарий
Ответить
 
если не сильнодейсвующие на голову - оптпустить
 показать весь комментарий
Ответить
 
А с начальством єтот мент-наркодилер делился?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
естественно. он маленький винтик в механизме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А при чем тут фото шеврона милиции?))) Погоны полиции. Давайте быть последовными. Полиция так полиция-сабаковская переаттестованная пи@арасня, беркутня. Рейтинг НФ ниже плинтуса из-за сабаковых, антох и прочих коррупционеров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мусор и в африке мусор. неважно в какую он форму одет и какие погоны носит.

Знаешь у меня все четко, нет путаницы в мастях
Факт, есть менты, есть мусора
Менты те, кто действуют в рамках закона
Мусора те, кто пользуют закон как девочку из притона

(С) Михаил Вакуленко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вобще если у него был всего тот пакетик травки, что на фото - не все однозначно. мог сам покуривать для расслабона, могли подбросить добрые сослуживцы в переодевалке где нибудь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с равной долей вероятности, может быть так что это честный мент, который мешал воротить грязные делишки своим сослуживцам, и она так весьма не затейливо и без изысков решили убрать с дороги. пакетик небольшой, может пройти под "для личного употребления", но с работы уволят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конечно если у него в заначке еще пол кило не найдут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Служил Гаврила в горотделе
Гашиш Гаврила продавал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
квАков,убейся,твоя полиция скомпроментирована полностью
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот что подонок Аваков наделал с реформами

В США окружной шериф и 12 офицеров полиции арестованы за перепродажу наркотиков

Подробнее: https://www.newsru.com/crime/03nov2006/sherif.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
В субботу ехал с рыбалки,на въезде в Харьков со стороны Чугуева по ростовской пост,остановили,поскольку наш флаг на лобовом.И началось,когда пили,сколько,и так раз двадцать.Пью раз в сто лет,не курю,начали задавать дурацкие вопросы,я им где ваш алкотестер,давайте проверим,один хрен,мычат что-то невразумительное,где живете,с кем,мол можем вас задержать на три часа.Перед этим с моего знакомого срубили двести гривен.за то что забыл дома права,а живет он рядом,не дали сходить за правами.Я попросил им предъявить документы и начать или составлять протокол,короче что-то делать.Начали мямлить,и вернули документы.Вернулся к машине,а хлопцы с автоматами.мол мы останавливаем всех с нашими флажками,типа,поскольку все алкаши и кто перевозит оружие на лобовом вывешивают наши флажки.Что я скажу,мусора возвращаются как в януковские времена.За что стояли тогда на майдане и за что хлопцы полегли и там и на Донбассе.что бы эти мусора опять беспредельничали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Необходимо законодательно иметь право снимать беседы с полицейскими и преследование за препятствование съёмке...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСержант полиции задержан в Херсоне за торговлю наркотиками, - СБУ. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти