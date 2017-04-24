 Сержант полиции задержан в Херсоне за торговлю наркотиками, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Злоумышленник систематически покупал психотропы у наркодилера, расфасовывал их на более мелкие порции и перепродавал наркозависимым", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали сержанта во время несения службы, когда тот пытался сбыть пакет с амфетамином и коноплей.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
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Знаешь у меня все четко, нет путаницы в мастях
Факт, есть менты, есть мусора
Менты те, кто действуют в рамках закона
Мусора те, кто пользуют закон как девочку из притона
(С) Михаил Вакуленко
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Гашиш Гаврила продавал...
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В США окружной шериф и 12 офицеров полиции арестованы за перепродажу наркотиков
Подробнее: https://www.newsru.com/crime/03nov2006/sherif.html
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