EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия, Фоторепортаж
  3230  35
Материалы по теме:
Все про:армия (7693) взятка (3793) Луганщина (3841) Нацполиция (7054)

 Замкомроты одной из бригад ВСУ задержан на Луганщине за вымогание 1,5 тыс. долл. и 10 тыс. грн у матери подчиненного, - Нацполиция. ФОТО

Заместитель командира роты одной из воинских частей задержан на Луганщине за вымогание денег у родственников подчиненного.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали коррупционную деятельность заместителя командира роты одной из бригад Вооруженных сил Украины.

1,5 тысячи долларов и 10 тысяч гривен неправомерной выгоды требовал военный от матери подчиненного. За указанную сумму гарантировал ей, что не сообщит в военную службу правопорядка о совершении правонарушения ее сыном-военнослужащим и в дальнейшем тот продолжит службу.

Замкомроты одной из бригад ВСУ задержан на Луганщине за вымогание 1,5 тыс. долл. и 10 тыс. грн у матери подчиненного, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Следователь полиции задержан на Львовщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 апреля, оперативники Управления защиты экономики в Луганской области Нацполиции, военная прокуратура Луганского гарнизона совместно с работниками оперативного штаба Центрального управления СБУ задержали взяточника.

Замкомроты одной из бригад ВСУ задержан на Луганщине за вымогание 1,5 тыс. долл. и 10 тыс. грн у матери подчиненного, - Нацполиция 02

Смотрите: На взятке $1,5 тыс. задержан начальник одного из отделов Николаевского областного военкомата. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украина прекращает поставки электроэнергии в оккупированные районы Луганской области

Луганское энергетическое объединение (ЛЭО), которое входит в холдинг "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, прекращает поставки электроэнергии на оккупированные территории Луганской области с 25 апреля.
Об этом в эфире Луганского областного телевидения заявил гендиректор ЛЭО Владимир Грицай, передает "ЛигаБизнесИнформ".
"Мы получили документы от государственного предприятия "Энергорынок", которые подтверждены документами из Министерства топлива и энергетики за подписью министра Насалика о том, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону",- сказал Грицай.
Он уточнил, что в настоящее время проводятся соответствующие технические процедуры.
"С 25 апреля с 00:00 переток должен быть полностью отключен", - заявил Грицай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И какое правонарушение сделал подчиненньій взяточника?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какое бы не сделал - это ведь не даёт права замкомроты заниматься вымогательством.

Тот пусть за своё отвечает, а этот за своё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну не мог же солдат продать амуницию или оружие, он же не генерал какой то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я бы сегодня не заснул, если бы не дождался твоего комментария, новейший эксперт по лизанию сапогов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По моему старлей нюх потерял...слишком большое цобэ замкомроты((((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В армії є випадки, коли замкомроти при відсутності ротного ротою і командує. У нас в батальйоні гвардії старлей Ткачук В.І., будучи НШ батальйону, фактично рулив усією афганською провінцією, бо комбата не було, а за порядок в провінції відповідав наш батальон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тоже будет претендовать называться ветераном АТО? Ему тоже, поэтому, надо будет безоговорочно верить? Любых можно обмануть особенно израненных войной...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он будет ветераном труда ИТУ, по пошиву тапочек и сколачиванию палет и ящиков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та да. хотя в нашей стране всякое бывает. должности и звания через суд возвращают. одного мусора уволишь, так его судья обратно в должность востановит. замкнутый круг - одни работают и сажают, другие сидят в носу ковыряются и именем Украины отпускают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Потому должен быть пакет законов, а не на радость толпе люстрация, но... с возможностью последующего восстановления.
Я что-то не слышал, чтобы кто-то из депутатов ВР говорил о законе, который бы не позволил люстрированным восстановиться...
 показать весь комментарий
Ответить
 
люстрация и отстранение от должности в связи с уголовным делопроизводством относительно фигуранта - это совсем разные вещи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я говорю о шокирующем количестве случаев когда ловят на взятке, отстраняют от должности, ведут уголовное делопроизводство, а какой то пидор в мантии востанавливает то чмо обратно в должность, несмотря ни на что. таких случаев валом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И я о том, что третья ветвь власти, которая не избирается, чхала на всё...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сынок Пэдры - ветеран АТО,имеет корочку УБД. Только вот шо-то за его подвиги никто ничего не знает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Былинный богатырь, наверно, без которого АТО захлебнётся...
Какая печалька... и защитить Украину теперь нет кому...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дык какой папанька,таков и богатырь. Ты ж лучше всех знаешь,шо сынку твоего хозяина низзя Родину защищать,он же не "быдло".
 показать весь комментарий
Ответить
 
А понятие, что у каждого есть хозяин aka мурза, у тебя не только в нике, но и в крови?

 показать весь комментарий
Ответить
 
Холуйством и облизыванием барина занят ты, я - человек свободный. А ты на почве любви к Пэдре уже слегонца разумом поехал. Охолонь,а то так действительно до зелененьких врагов Пэдры на кухне недалече.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может ты думаешь, что я сейчас онанирую и ты так проявляешь ревность к моей руке, телепат-мыслечитатель?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Свои игрушки оставь при себе,не стоит подобные вещи выносить на всеобщее обозрение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хуя себе...старлеи совсем оборзели - взятки уже с четырьмя нулями!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
здається без смертної кари нічого не вийде! хабарник на хабарнику і ним же поганяє! та ще й ділитись напевно примушують! і чим вище сидить, тим більше жор! щодо судів, прокурорів, податківців, "народних" обранців та кабінетників взагалі "повна дупа"!!! РИБА ГНИЄ З ГОЛОВИ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У командира Роти есть один заступник ....Ето ЗАМПОЛИТ....Или как там по другому ....заступник командира роти по роботі з особовим складом.....Вот он и работает взяточником....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на всякий случай у командира роты (линейной пехотной, десантной) есть ТРИ зама.
1. Зам чистый. (В ВДВ он ещё и инструктор ВДП. У него даже ВУС не командный)
2. Замполит (сейчас называется по-другому)
3. Зампотех. Иногда вместо офицера - прапорщик (да и тот сейчас сержант).
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗамкомроты одной из бригад ВСУ задержан на Луганщине за вымогание 1,5 тыс. долл. и 10 тыс. грн у матери подчиненного, - Нацполиция. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти