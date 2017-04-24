 Замкомроты одной из бригад ВСУ задержан на Луганщине за вымогание 1,5 тыс. долл. и 10 тыс. грн у матери подчиненного, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали коррупционную деятельность заместителя командира роты одной из бригад Вооруженных сил Украины.
1,5 тысячи долларов и 10 тысяч гривен неправомерной выгоды требовал военный от матери подчиненного. За указанную сумму гарантировал ей, что не сообщит в военную службу правопорядка о совершении правонарушения ее сыном-военнослужащим и в дальнейшем тот продолжит службу.
Сегодня, 24 апреля, оперативники Управления защиты экономики в Луганской области Нацполиции, военная прокуратура Луганского гарнизона совместно с работниками оперативного штаба Центрального управления СБУ задержали взяточника.
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Луганское энергетическое объединение (ЛЭО), которое входит в холдинг "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, прекращает поставки электроэнергии на оккупированные территории Луганской области с 25 апреля.
Об этом в эфире Луганского областного телевидения заявил гендиректор ЛЭО Владимир Грицай, передает "ЛигаБизнесИнформ".
"Мы получили документы от государственного предприятия "Энергорынок", которые подтверждены документами из Министерства топлива и энергетики за подписью министра Насалика о том, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону",- сказал Грицай.
Он уточнил, что в настоящее время проводятся соответствующие технические процедуры.
"С 25 апреля с 00:00 переток должен быть полностью отключен", - заявил Грицай.
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Тот пусть за своё отвечает, а этот за своё.
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Я что-то не слышал, чтобы кто-то из депутатов ВР говорил о законе, который бы не позволил люстрированным восстановиться...
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Какая печалька... и защитить Украину теперь нет кому...
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1. Зам чистый. (В ВДВ он ещё и инструктор ВДП. У него даже ВУС не командный)
2. Замполит (сейчас называется по-другому)
3. Зампотех. Иногда вместо офицера - прапорщик (да и тот сейчас сержант).
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