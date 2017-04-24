EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия, Фоторепортаж
  308  0
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5693) Донецкая область (4021)

 Легковушка врезалась в остановку на Донетчине: пятеро пострадавших. ФОТО

В Константиновке Донецкой области 38-летняя водитель автомобиля "Хюндай Гетц" въехала в остановку общественного транспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций управления Нацполиции в Донецкой области.

Как сообщается, около 16 часов 38-летняя водитель автомобиля "Хюндай Гетц" не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в кирпичный навес остановки общественного транспорта.

Водитель автомобиля и четыре пассажира - женщины 34 и 59 лет, а также 9-летняя девочка и 12-летний мальчик - получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ДТП на Днепропетровщине погибли два человека, еще трое госпитализированы. ФОТОрепортаж

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Легковушка врезалась в остановку на Донетчине: пятеро пострадавших 01Легковушка врезалась в остановку на Донетчине: пятеро пострадавших 02

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛегковушка врезалась в остановку на Донетчине: пятеро пострадавших. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти