 Легковушка врезалась в остановку на Донетчине: пятеро пострадавших. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций управления Нацполиции в Донецкой области.
Как сообщается, около 16 часов 38-летняя водитель автомобиля "Хюндай Гетц" не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в кирпичный навес остановки общественного транспорта.
Водитель автомобиля и четыре пассажира - женщины 34 и 59 лет, а также 9-летняя девочка и 12-летний мальчик - получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).
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