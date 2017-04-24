 "Трудности перевода": российские пропагандисты не оценили шутку СБУ про Лолиту, сделав старый анекдот реальностью. ФОТО

"Нехай щастить", - так Служба безопасности подписала фотографию.
Вместе с тем российские пропагандисты с телеканала "Звезда" не оценили шутку СБУ про Лолиту, и не сумев воспользоваться переводчиком, сделали старый анекдот реальностью.
"Служба безопасности Украины выложила в Twitter откровенное фото певицы Лолиты Милявской с подписью "нечего шастать", - вполне серьезно пишут пропагандисты "Звезды" в своей новости.
"От за що люблю канал "Звізда", то це за те, що вони будь-який бородатий анекдот зроблять суворою реальністю", - комментирует в Facebook новость "Звезды" украинский журналист Юрко Космина.
Напомним, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года. Певица Лолита, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики". Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.
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Милляр, великий актёр.
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И даже не побоюсь этого слова - ГЛЫБА !!!
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Как хохмил один мой знакомый в такой ситуации, : если у меня на нее встанет, я его отрублю.
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Семьдесят два года продолжалась изнурительная осада фашистского фанерного рейхстага в подмосковном парке «Патриот».
В канун очередного «победобесия» в результате
яростной атаки российского православного спецназа в количестве полторы тысячи бойцов под командованием оленевода Сирожи Шойгу, наконец, пала фашистская цитадель и над ней теперь развевается российский триколор. Со стороны победителей трупов нет.
На Фейсбуке участников этой комедии называют «идиётами».
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https://www.youtube.com/watch?v=dGK41xAM-C0
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--
не то, чтобы хороший... но это лучший из кацапов...
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- я па-вашему, хахлячему, не панимаю!
- та то я кажу: "абеїмі рукамі черпай вкуснаю вадіцу"... ))
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https://www.youtube.com/watch?v=d6jlye06VBY
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Вот еще одна уже боится что назад не пустят
Давно пора забанить шалаву.
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а вот что это за "Служба безопасности Украины на своей странице в Twitter потроллила певицу Лолиту" в СБУ что малолетние (и от 40 -летние) задроты сидят которые компенсируют свои комплексы, проблемы путём такого троллинга, это к тому что такого рода структуре это как-то несерьёзно, одно б дело желтушные СМИ между собой соревновались кто дурнее. И вообще, тут не понятно кто кого потроллил если уже так выражаться
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Мне иногда кажется, что ВГТРК "Звезда" - самый удачный проект наших украинских спецслужб, имеющий целью показать всему миру, что все россеянцы - конченные долбоиопы.
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