EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Фоторепортаж
  17985  80
Все про:запрет (1080) нон грата (312) оккупация (6876) СБУ (14031) певица (52)

 "Трудности перевода": российские пропагандисты не оценили шутку СБУ про Лолиту, сделав старый анекдот реальностью. ФОТО

Служба безопасности Украины на своей странице в Twitter потроллила певицу Лолиту, которую не пустили в Украину. В свою очередь, российские пропагандисты телеканала "Звезда" не смогли воспользоваться переводчиком, чтобы перевести известную фразу "нехай щастить".

Как передает Цензор.НЕТ, СБУ опубликовала фотографию, где артистка предстает в пикантном виде: на фото у Лолиты обнаженная грудь.

"Нехай щастить", - так Служба безопасности подписала фотографию.

Трудности перевода: российские пропагандисты не оценили шутку СБУ про Лолиту, сделав старый анекдот реальностью 01


Вместе с тем российские пропагандисты с телеканала "Звезда" не оценили шутку СБУ про Лолиту, и не сумев воспользоваться переводчиком, сделали старый анекдот реальностью.

Трудности перевода: российские пропагандисты не оценили шутку СБУ про Лолиту, сделав старый анекдот реальностью 02

"Служба безопасности Украины выложила в Twitter откровенное фото певицы Лолиты Милявской с подписью "нечего шастать", - вполне серьезно пишут пропагандисты "Звезды" в своей новости.


"От за що люблю канал "Звізда", то це за те, що вони будь-який бородатий анекдот зроблять суворою реальністю", - комментирует в Facebook новость "Звезды" украинский журналист Юрко Космина.

Смотрите также: Певицу Лолиту не пустили в Украину: "Вы делаете все, чтоб я, бл#дь, забыла язык украинский". ВИДЕО (обновлено)

Напомним, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года. Певица Лолита, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики". Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Та ну не, все они оценили. Они в курсе анекдота были 100%, поэтому так и прокомментировали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще поджопник на дорожку надо было этой жырной сраке отвесить, своего отребья типа лорак достаточно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То ви про них надто гарної думки. Я за радянських часів вчився там в інституті і можу сказати, що у них є таке переконання, що українська мова - то є викривлена їхня російська і тому вони "розуміють її з легкістю", вони просто беруть найближче своє слово за звучанням. Приходилося колись дивитися їхні новини у кінці 90-х - початку 2000-х, так ось коли хтось давав інтерв'ю українською і йшов асинхронний переклад, коли було чутно оригінал, то переклад був дуже часто "чудовий". Замість важко - важно, неділя - неделя і т.п. Сумніваюся, що щось сильно змінилося.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Славяне, не прошедшие все уровни Тетриса, куда им до понимания славянских языков...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потеря юмора равна потере сознания.
Милляр, великий актёр.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это настоящий корифей Украинского языка! Таких больше нет......и, как говорится - не надо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Человечище !
И даже не побоюсь этого слова - ГЛЫБА !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А де ж він зараз Микіла Яновіч? Разом з Яником на ростові?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы с Мыколой Яновичем сделали мой вечер! Плачу пацсталом! :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и правильно ее отправили "ориентация север!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Треба було писати з одним сталим значенням,однозначно зрозумілим "за паребриком".Щось типу "Пішла на х#й".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та, ну!!! Як можуть так і перекладають. Якщо в рамках законів України, то переклад правильний. Ну хіба що пом'якшили до суті анекдоту. Ну то таке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та ладно, на левой ещё так, на любителя, справа вообще "уши спаниеля", подмышками прятать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как эта старая обосранная мочалка может быть блядью? Она страшнее атомной войны.
Как хохмил один мой знакомый в такой ситуации, : если у меня на нее встанет, я его отрублю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лоліта після горілки стає схожа на велику.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но ведь тема сисег раскрыта. Сбушным тролям +80 )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меркель капитулировала.
Семьдесят два года продолжалась изнурительная осада фашистского фанерного рейхстага в подмосковном парке «Патриот».
В канун очередного «победобесия» в результате
яростной атаки российского православного спецназа в количестве полторы тысячи бойцов под командованием оленевода Сирожи Шойгу, наконец, пала фашистская цитадель и над ней теперь развевается российский триколор. Со стороны победителей трупов нет.
На Фейсбуке участников этой комедии называют «идиётами».
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цекало, Цекало, что с твоей Лолитой сделали? Лет 20 назад ты бы всех пострелял!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вона вже давно не його. Після Цекало ТАМ побувало не меньш півсотні цЕкавих....
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапов не пускать в Украину, хороший кацап дохлый.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хороший кацап дохлый
--
не то, чтобы хороший... но это лучший из кацапов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...это ты на каком языке написало, если не секрет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Певне це фото було зроблене до посади замміністра.Мені подобається.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нема чого швендяти в Україну бридким, старим хвойдам !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну,"нечего шастать"-определённо попривычнее и поярче для кацапни. Правда первое слово могло быть ещё ярче. Постеснялась "звизда" почему-то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ця сука лякала, що перестане знати укр. мову Та нахай тобi щастить, шмаро!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На фото с надписью "Нехай щастить" - Кобзон-трансвестит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мне одному кажется, что на фото некий семен семенченко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так.Певне ватою затягнуло очні центри,прочисти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
- чоловіче, не пийте з того озерця - там вода брудна і отруйна
- я па-вашему, хахлячему, не панимаю!
- та то я кажу: "абеїмі рукамі черпай вкуснаю вадіцу"... ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
один ватник на крысином паблике даже обиделсо что ее назад фесебе пустило
 показать весь комментарий
Ответить
 
у этой лолиты ребенок даун, бедная девочка, а что могла родить эта алкашка?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Таисия Повалий спела на украинском в Москве

Вот еще одна уже боится что назад не пустят
Давно пора забанить шалаву.
 показать весь комментарий
Ответить
 
что за бред, кто не знает что обычно подразумевают под этим "нехай щастить" тот в интернете не бывал, как раз они всё прекрасно поняли, и не пользовались автопереводчиками,
а вот что это за "Служба безопасности Украины на своей странице в Twitter потроллила певицу Лолиту" в СБУ что малолетние (и от 40 -летние) задроты сидят которые компенсируют свои комплексы, проблемы путём такого троллинга, это к тому что такого рода структуре это как-то несерьёзно, одно б дело желтушные СМИ между собой соревновались кто дурнее. И вообще, тут не понятно кто кого потроллил если уже так выражаться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бггг!
Мне иногда кажется, что ВГТРК "Звезда" - самый удачный проект наших украинских спецслужб, имеющий целью показать всему миру, что все россеянцы - конченные долбоиопы.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Трудности перевода": российские пропагандисты не оценили шутку СБУ про Лолиту, сделав старый анекдот реальностью. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти