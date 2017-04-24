 "Трудности перевода": российские пропагандисты не оценили шутку СБУ про Лолиту, сделав старый анекдот реальностью. ФОТО

СБУ опубликовала фотографию, где артистка предстает в пикантном виде: на фото у Лолиты обнаженная грудь.

"Нехай щастить", - так Служба безопасности подписала фотографию.

Вместе с тем российские пропагандисты с телеканала "Звезда" не оценили шутку СБУ про Лолиту, и не сумев воспользоваться переводчиком, сделали старый анекдот реальностью.

"Служба безопасности Украины выложила в Twitter откровенное фото певицы Лолиты Милявской с подписью "нечего шастать", - вполне серьезно пишут пропагандисты "Звезды" в своей новости.





"От за що люблю канал "Звізда", то це за те, що вони будь-який бородатий анекдот зроблять суворою реальністю", - комментирует в Facebook новость "Звезды" украинский журналист Юрко Космина.

Напомним, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года. Певица Лолита, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики". Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.