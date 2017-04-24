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 В Тернополе произошли столкновения под зданием горсовета, пострадали два депутата, - Нацполиция. ФОТО

Под стенами Тернопольского городского совета перед сессией сотоялись стычки между представителями разных политических сил. Запланированная 15-я сессия не состоялась, а двое депутатов обратились в лечебное учреждение с телесными повреждениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций полиции Тернопольской области.

Как сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции Тернопольщины Александр Богомол, конфликт, произошедший между отдельными политическими силами, перерос в незначительное противостояние в результате чего было закрыта заседание сессии городского совета, ведь отдельных депутатов не были допущены в сессионный зал.

"К охране общественного порядка и документированию событий, произошедших сегодня под стенами Тернопольского городского совета привлекались восемьдесят полицейских, - рассказал Александр Богомол. - В результате противостояния двое депутатов получили телесные повреждения и каретой скорой помощи были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи".

У одного из пострадавших медики диагностировали химический ожог глаз. По предварительным данным, депутату кто-то брызнул перцовым баллончиком в лицо. Другой пострадавший обратился к медикам с закрытой травмой левого века.

По словам Александра Богомола, в полицию также поступило групповое заявление от депутатов о совершении уголовного правонарушения. По данному обращению следственным подразделением Тернопольского ОП начато уголовное производство по статье 351 УК Украины - воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета.

В рамках этого производства работники полиции будут выяснять и обстоятельства нанесения телесных повреждений депутатам.

"Призываю представителей политических сил и общественных организаций соблюдать правопорядок, не провоцировать и не допускать силовых столкновений и противостояний. Это наш город и мы все должны заботиться о безопасности и порядке в нем, - призвал руководитель областной полиции.

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