 В Тернополе произошли столкновения под зданием горсовета, пострадали два депутата, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций полиции Тернопольской области.
Как сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции Тернопольщины Александр Богомол, конфликт, произошедший между отдельными политическими силами, перерос в незначительное противостояние в результате чего было закрыта заседание сессии городского совета, ведь отдельных депутатов не были допущены в сессионный зал.
"К охране общественного порядка и документированию событий, произошедших сегодня под стенами Тернопольского городского совета привлекались восемьдесят полицейских, - рассказал Александр Богомол. - В результате противостояния двое депутатов получили телесные повреждения и каретой скорой помощи были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи".
У одного из пострадавших медики диагностировали химический ожог глаз. По предварительным данным, депутату кто-то брызнул перцовым баллончиком в лицо. Другой пострадавший обратился к медикам с закрытой травмой левого века.
По словам Александра Богомола, в полицию также поступило групповое заявление от депутатов о совершении уголовного правонарушения. По данному обращению следственным подразделением Тернопольского ОП начато уголовное производство по статье 351 УК Украины - воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета.
В рамках этого производства работники полиции будут выяснять и обстоятельства нанесения телесных повреждений депутатам.
"Призываю представителей политических сил и общественных организаций соблюдать правопорядок, не провоцировать и не допускать силовых столкновений и противостояний. Это наш город и мы все должны заботиться о безопасности и порядке в нем, - призвал руководитель областной полиции.
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