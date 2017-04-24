 "Товарищ Алекс": идентифицирован высокопоставленный куратор террористов "ДНР" из ГРУ РФ Александр Ткачев. ФОТОрепортаж

"О системном долговременном сотрудничестве российского "Союза добровольцев Донбасса" с агентом Алексом - высокопоставленным сотрудником ГРУ РФ, мы уже рассказывали в расследовании о "тайной армии" помощника президента РФ Владислава Суркова. Но кто именно скрывается за этим позывным, до недавнего времени оставалось загадкой. Ранее его не удавалось идентифицировать. Такой уровень конспирации косвенно указывал на то, что мы имеем дело не с простым наемником, а с действительно хорошо обученным и защищенным сотрудником российских спецслужб. Подтвердить это предположение удалось благодаря архивам исполнительного директора "СДД" Андрея Пинчука. Куратором, скрывающимся за псевдонимом Алекс, оказался офицер центрального аппарата ГРУ ГШ РФ Александр Григорьевич Ткачев", - сообщают авторы публикации.
- Дополнительные данные Ткачева
Дата рождения: 18 июля 1961 года. Паспорт гражданина РФ серии: 45 08 983607, тел. 8-964-700-04-66.
Место регистрации: Москва, Шоссейная д. 39 корп. 1, кв 15.
Примечателен его "трудовой" путь: "ведомство" назначило его как представителя направления по связям с государственными и правоохранительными органами исполнительного комитета "Союза десантников России". С помощью копии протокола заседания правления "СДД" удалось подтвердить его личность.
- Копия протокола заседания СДД
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Ещё несколько его снимков нашлось на сайте "Союза десантников России".
"Ранее, когда мы анализировали события "Крымской весны" и причины ее возникновения, от непосредственных участников оккупации, а именно членов "добровольных дружин" крымской самообороны, неоднократно приходилось слышать о некоем Алексе. Его называли "московской "шишкой" из ГРУ ГШ" и он якобы отвечал за общую координацию действий. Позже мы узнали, что это и был наш Алекс, курирующий силы и средства ГРУ (специальные подразделения, сформированные из бывших военнослужащих ВДВ, МВД, в т. ч."Беркут", а так же коллаборационистов из СБУ), которые подбирались из числа пресловутой "самообороны Крыма" и различных общественных организаций Крыма. Особую роль в наборе и селекции этих элементов сыграли "Союз афганцев Крыма", "Союз десантников Крыма", "Конгресс русских общин Крыма", "Гражданский актив Крыма", всевозможные казачьи формирования. Все они были созданы во временном промежутке 2010-2013 гг. благодаря политике содействия тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, которая откровенно была направлена на сдачу национальных интересов Украины. Кроме Крыма, подобные организации активно создавались и развивались на юге и востоке страны, к чему российские спецслужбы имели прямое отношение в рамках реализации плана по развязыванию военной агрессии в отношении Украины. Во время известных событий в Крыму весной 2014 года, собранные таким образом группы подготовленных боевиков активно привлекались к захвату и блокированию практически всех объектов на территории полуострова, а также к развёртыванию блокпостов и несению службы на них. А главное, представители этих сил были включены в состав оперативного штаба высшего военно-политического руководства РФ, развёрнутого в Крыму для руководства процессом аннексии, во главе с депутатом Госдумы РФ, председателем правления "Российского Союза ветеранов Афганистана" Францем Клинцевичем, - отмечается в расследовании.
Алекс играл одну из главных ролей в составе упомянутого штаба во время оккупации Крыма.
"Среди рядовых членов и руководства "СДД" Александра Ткачёва называют настоящей "легендой" и не как иначе как "Товарищ Алекс". Бородай предложил ему занять одну из двух должностей специально уполномоченного представителя "СДД" (вторую занимает командир бригады "Пятнашка" Олег Мамиев). Насколько нам удалось установить, в членстве Алекса в "СДД" наиболее было заинтересовано именно руководство этой "организации". Его авторитет использовался для повышения значимости "СДД" и демонстрировал "ополченцам", что она функционирует в связке з ГРУ ГШ РФ, а значит - "тылы прикрыты и все вопросы решаются". Сам же Алекс использовал "должность" специально уполномоченного представителя "СДД" в качестве очередного прикрытия, так как в настоящее время его профессиональная деятельность плотно связана с оккупированным Донбассом. Сейчас он занимается комплектацией российскими наёмниками "1-го армейского корпуса "ДНР". В этом деле ему помогает его верный подданный - террорист Аносов Виктор Юрьевич (позывной - "Нос"), который возглавляет отдельный комендантский полк 1-го АК "ДНР", - сообщают авторы материала.
Документы Аносова
"Примечательно, что после увольнения из КГБ УССР по Крымской области Аносов в 1991-1992 годах работал в Крыму в частном сыскном агентстве под названием Алекс. Вряд ли после этого стоит удивляться тому, что непосредственное отношение к его работе имел и Алекс Ткачев. В рядах этого сыскного агентства, которое выступало прокладкой для спецслужб можно найти еще одного подельника и верного подданного Алекса - "командира батальона внутренних войск" "МВД" "ДНР" (в/ч 5001, дислоцируется в Горловке) Филиппова Николая Владимировича. Это подразделение играет роль своеобразного заградительного отряда и отвечает за недопущение протестных акций со стороны населения оккупированной Горловки и других населенных пунктов Донбасса", - говорится в публикации.
Документы Филиппова
"Благодаря углубленному анализу материалов, предоставленных хактивистами в предыдущих публикациях InformNapalm, удалось идентифицировать высокопоставленных российских террористов, осуществлявших аннексию Крыма и руководящих агрессией РФ на Донбассе. Внимательно читайте дампы переписок боевиков, они содержат еще много ответов на вопросы террористической деятельности России против Украины", - заключают авторы расследования.
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