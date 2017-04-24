 "Товарищ Алекс": идентифицирован высокопоставленный куратор террористов "ДНР" из ГРУ РФ Александр Ткачев. ФОТОрепортаж

Дополнительные данные Ткачева



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Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в расследовании международного волонтерского сообщества InformNapalm "О системном долговременном сотрудничестве российского "Союза добровольцев Донбасса" с агентом Алексом - высокопоставленным сотрудником ГРУ РФ, мы уже рассказывали в расследовании о "тайной армии" помощника президента РФ Владислава Суркова . Но кто именно скрывается за этим позывным, до недавнего времени оставалось загадкой. Ранее его не удавалось идентифицировать. Такой уровень конспирации косвенно указывал на то, что мы имеем дело не с простым наемником, а с действительно хорошо обученным и защищенным сотрудником российских спецслужб. Подтвердить это предположение удалось благодаря архивам исполнительного директора "СДД" Андрея Пинчука . Куратором, скрывающимся за псевдонимом Алекс, оказался офицер центрального аппарата ГРУ ГШ РФ Александр Григорьевич Ткачев", - сообщают авторы публикации.Примечателен его "трудовой" путь: "ведомство" назначило его как представителя направления по связям с государственными и правоохранительными органами исполнительного комитета "Союза десантников России". С помощью копии протокола заседания правления "СДД" удалось подтвердить его личность.Благодаря фотоархиву со съезда СДД , эксклюзивно переданному InformNapalm хактивистами Украинского киберальянса удалось найти и фото "Алекса".Ещё несколько его снимков нашлось на сайте " Союза десантников России "."Ранее, когда мы анализировали события "Крымской весны" и причины ее возникновения, от непосредственных участников оккупации, а именно членов "добровольных дружин" крымской самообороны, неоднократно приходилось слышать о некоем Алексе. Его называли "московской "шишкой" из ГРУ ГШ" и он якобы отвечал за общую координацию действий. Позже мы узнали, что это и был наш Алекс, курирующий силы и средства ГРУ (специальные подразделения, сформированные из бывших военнослужащих ВДВ, МВД, в т. ч."Беркут", а так же коллаборационистов из СБУ), которые подбирались из числа пресловутой "самообороны Крыма" и различных общественных организаций Крыма. Особую роль в наборе и селекции этих элементов сыграли "Союз афганцев Крыма", "Союз десантников Крыма", "Конгресс русских общин Крыма", "Гражданский актив Крыма", всевозможные казачьи формирования. Все они были созданы во временном промежутке 2010-2013 гг. благодаря политике содействия тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, которая откровенно была направлена на сдачу национальных интересов Украины. Кроме Крыма, подобные организации активно создавались и развивались на юге и востоке страны, к чему российские спецслужбы имели прямое отношение в рамках реализации плана по развязыванию военной агрессии в отношении Украины. Во время известных событий в Крыму весной 2014 года, собранные таким образом группы подготовленных боевиков активно привлекались к захвату и блокированию практически всех объектов на территории полуострова, а также к развёртыванию блокпостов и несению службы на них. А главное, представители этих сил были включены в состав оперативного штаба высшего военно-политического руководства РФ, развёрнутого в Крыму для руководства процессом аннексии, во главе с депутатом Госдумы РФ, председателем правления "Российского Союза ветеранов Афганистана" Францем Клинцевичем, - отмечается в расследовании.Алекс играл одну из главных ролей в составе упомянутого штаба во время оккупации Крыма."Среди рядовых членов и руководства "СДД" Александра Ткачёва называют настоящей "легендой" и не как иначе как "Товарищ Алекс". Бородай предложил ему занять одну из двух должностей специально уполномоченного представителя "СДД" (вторую занимает командир бригады "Пятнашка" Олег Мамиев). Насколько нам удалось установить, в членстве Алекса в "СДД" наиболее было заинтересовано именно руководство этой "организации". Его авторитет использовался для повышения значимости "СДД" и демонстрировал "ополченцам", что она функционирует в связке з ГРУ ГШ РФ, а значит - "тылы прикрыты и все вопросы решаются". Сам же Алекс использовал "должность" специально уполномоченного представителя "СДД" в качестве очередного прикрытия, так как в настоящее время его профессиональная деятельность плотно связана с оккупированным Донбассом. Сейчас он занимается комплектацией российскими наёмниками "1-го армейского корпуса "ДНР". В этом деле ему помогает его верный подданный - террорист Аносов Виктор Юрьевич (позывной - "Нос"), который возглавляет отдельный комендантский полк 1-го АК "ДНР", - сообщают авторы материала.

"Примечательно, что после увольнения из КГБ УССР по Крымской области Аносов в 1991-1992 годах работал в Крыму в частном сыскном агентстве под названием Алекс. Вряд ли после этого стоит удивляться тому, что непосредственное отношение к его работе имел и Алекс Ткачев. В рядах этого сыскного агентства, которое выступало прокладкой для спецслужб можно найти еще одного подельника и верного подданного Алекса - "командира батальона внутренних войск" "МВД" "ДНР" (в/ч 5001, дислоцируется в Горловке) Филиппова Николая Владимировича. Это подразделение играет роль своеобразного заградительного отряда и отвечает за недопущение протестных акций со стороны населения оккупированной Горловки и других населенных пунктов Донбасса", - говорится в публикации.

"Благодаря углубленному анализу материалов, предоставленных хактивистами в предыдущих публикациях InformNapalm, удалось идентифицировать высокопоставленных российских террористов, осуществлявших аннексию Крыма и руководящих агрессией РФ на Донбассе. Внимательно читайте дампы переписок боевиков, они содержат еще много ответов на вопросы террористической деятельности России против Украины", - заключают авторы расследования.